Игрушки из ваты и мандарины за 65 копеек: как праздновали Новый год в Новосибирске почти 100 лет назад

В СССР зародились праздничные традиции, которые существуют до сих пор. Фото: Предоставлено Музеем города Новосибирска

Новый год у нас всегда ассоциируется с классическим набором: снег за окном, мандарины и, конечно, пышно украшенная елка. Однако появилось это не так давно, как принято считать. Всем известно, что отмечать начало года с 1 января стали в эпоху Петра I, но долгое время этот праздник был в тени Рождества. А после 1929 года в опалу попали и Рождество, и новогодние празднества как буржуазный пережиток. Правда, их все же пришлось возродить. Как отмечали Новый год в Новониколаевске и как прошла первая елка для детей уже в Новосибирске — в нашем материале.

ПРАЗДНОВАНИЯ ДО РЕВОЛЮЦИИ

Новый год прежде праздновался тихо, по-семейному. А главным зимним праздником считалось Рождество — именно к этому дню в домах появлялась елка, но на главной городской площади ее не устанавливали. Первую общественную елку в преддверии 1899 года организовал в ограде собора во имя Александра Невского первый священник города Василий Алексеевич Посельский при участии семьи Горловых. Собралось на ней более 200 ребятишек. Они водили хороводы, пели, играли и получили подарки.

После Октябрьской революции все изменилось. Интересно, что не сразу.

— Празднование Рождества и Нового года было отменено в 1920-х годах. 1 января был простым рабочим днем. Продавать елки запретили, но те, кто втайне от властей ставил праздничные деревья, скрывали их в глубине комнат от посторонних глаз, — рассказал сотрудник Музея города Новосибирска краевед Константин Голодяев.

В 1930-х годах дети снова начали водить хороводы. Фото: Предоставлено Музеем города Новосибирска

Однако не прошло и 6 лет, как про традицию снова вспомнили. 8 декабря 1935 года в газете «Правда» появилась статья П. Постышева «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!». Украинский партийный функционер призвал вернуть запрещенный праздник с некоторыми переменами. Так рождественские атрибуты — елка, подарки, шампанское, хлопушки и фейерверки — стали новогодними. Конечно, возвращение елок в дома не могло состояться без одобрения Сталина.

ПЕРВАЯ ЕЛКА ДЛЯ ДЕТЕЙ В НОВОСИБИРСКЕ

Славная традиция отмечать Новый год вернулась и в Новосибирск. Впервые она прошла в школе № 50 для детей работников треста «Кузбассуголь».

— На елку пригласили не только школьников, но и дошколят, и почетных взрослых. Дети водили хороводы вокруг елки, пели песни, читали стихи и уходили домой с подарками — настольными играми, барабанами, куклами, мячами, — перечисляет Голодяев.

Первая елка прошла без Деда Мороза - его вернут в 1937 году вместе со Снегурочкой. Фото: Предоставлено Музеем города Новосибирска

В 1930-х же годах в продаже появились неожиданные новогодние лакомства, которые сразу стали новогодними символами, — мандарины и апельсины.

Апельсины присылали из Испании, где шла Гражданская война (советские специалисты были отправлены на помощь новому правительству Испанской Республики), а мандарины привозили из Грузии. Купить их можно было поштучно, и одна большая мандаринка была хорошим подарком для ребенка.

В витринах магазинов начали выставлять «образцово-показательные» елки, украшенные конфетами. Елочных украшений продавалось немного, причем зачастую только наборами, в которых были ватные и картонные фигурки. Фабрика «Красная Сибирь» оперативно начала выпускать елочные украшения из шоколада. Магазины «Гастроном» выпустили «специальные пакеты с кондитерскими изделиями для елочных подарков ценою 3, 5 и 10 рублей» и праздничные наборы конфет различных сортов. А вот детский отдел универмага Наркомвнуторга имел в наличии елочных украшений на сумму свыше 200 тысяч рублей!!!

Для детей на зимних каникулах развлечения продолжались. Фото: Предоставлено Музеем города Новосибирска

В крупнейших магазинах «Союзкульторг» и «Союзунивермаг» на Красном проспекте также были установлены большие сияющие елки. Здесь украшения продавались еще дороже — наборами стоимостью 56, 100, 250 рублей и более. Поэтому многие люди украшали елку, самостоятельно мастеря игрушки из бумаги, картона, ткани и шишек.

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Когда празднование Нового года разрешили, 1 января еще долгое время оставался рабочим днем. Лишь в 1947 году его официально объявили выходным. Правда, если он выпадал на субботу или воскресенье, то на понедельник не переносился. Рождество по-прежнему оставалось под запретом, а потому — никаких долгих каникул.

Но пока взрослые шли на работу, для детей на зимних каникулах новогодние развлечения продолжались. На водно-лыжной станции был организован конкурс карнавальных костюмов, танцы на льду под духовой оркестр с призами и фейерверком. В декабре 1936 года в Первомайском сквере появились первый ледовый городок и общегородская елка, улицы украсили гирляндами. Кроме того, было решено открыть городской зимний спортивный городок в саду Сталина (ныне Центральный парк) и устроить пять районных елок с карнавалом. На таких карнавалах появлялись литературные персонажи, но обязательны были и новые герои: челюскинцы, летчики, парашютисты, кавалеристы и артиллеристы.

После войны городская елка переехала на площадь Сталина (ныне Ленина). Фото: Предоставлено Музеем города Новосибирска

Отмечали Новый год в Новосибирске и во время Великой Отечественной войны, но гораздо скромнее. И украшения для елок, и наряды люди делали сами как могли. Дед Мороз на утренник к детям частенько приходил в образе партизана. Находились у него и конфетки для подарков. На зимние каникулы у школ и общежитий предписывалось заливать катки.

КАК ЕЛКА ПО ЦЕНТРУ НОВОСИБИРСКА ГУЛЯЛА

Главная новогодняя елка города долгое время не могла найти себе место, каждый год кочуя туда-сюда. В 1942 году ее организовывали в саду имени Сталина (ныне Центральный парк), в следующем году — в клубе Сталина (проспект Димитрова, 2).

Зимой 1955/56 года елку установили там, где ее место до сих пор. Фото: Предоставлено Музеем города Новосибирска

К Новому, 1946 году общегородская елка оказалась на площади Сталина (ныне Ленина). Переезжая к оперному театру, а потом снова к парк Сталина, к 1955 году она вернулась обратно на главную площадь города. Ее украсили разноцветными игрушками, гирляндами и большой звездой на макушке. Она была украшена разноцветными игрушками и световыми гирляндами. Электроэнергию к ней подавали из оперного театра. Рядом работал детский городок, играл духовой оркестр, а малышей развлекали артисты ТЮЗа и городского Дома пионеров. С тех пор хвойная красавица своей прописки не меняла больше 30 лет.

В центре города соорудили большую горку для детей. Фото: Предоставлено Музеем города Новосибирска.

В 1990-х годах елка на долгое время переехала в Центральный парк, однако так и не прижилась там. С 2012 года она вернулась на исконное место и остается на площади Ленина до сих пор, что новосибирцев очень радует.

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