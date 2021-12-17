Чем прирастет Сибирь

Фото: Евгения ГУСЕВА

Институт развития ДОМ.РФ отвечает за повышение доступности жилья в России. О том, как это делается в Сибирском федеральном округе, специалисты компании рассказали на онлайн-конференции с представителями местных СМИ и профильных министерств. В нашем материале – наиболее интересные и важные факты.

Строить больше, чтобы жилье стало доступнее

Конференцию открыл начальник департамента по инвестиционной политике и территориальному развитию полпредства Президента России в Сибирском федеральном округе Иван Гончаров.

– В этом году в регионах Сибири обеспечивается ввод жилья с ростом на 26% относительно аналогичного периода 2020 года. Позитивное влияние на это оказывают в том числе и программы, реализуемые совместно с ДОМ.РФ. Например, по льготной ипотеке в жилищное строительство гражданами направлено более 150 млрд рублей, - сказал Иван Гончаров.

По его словам, для повышения доступности жилья в СФО необходимо наращивать объем предложения, то есть строить больше.

– Все необходимые для этого ресурсы есть, – сказал сотрудник полпредства.

Новые участки для строительства

Чтобы продолжалось строительство, необходимы новые территории. Кроме этого, нужны удобные условия для застройщиков – чтобы финансовые сложности не помешали им сдавать новые объекты. Как все это обеспечить? Об этом на конференции рассказал управляющий директор ДОМ.РФ Анатолий Азизов.

– Одно из важных направлений деятельности ДОМ.РФ касается того, без чего невозможно никакое строительство – земли. ДОМ.РФ наделен уникальными полномочиями. Являясь агентом Российской Федерации, компания обеспечивает вовлечение в оборот федеральных земель для строительства. Для большинства населенных пунктов – прежде всего городов, которые являются административными центрами регионов – федеральная земля является хорошим резервом развития. И весь инструментарий, который предусмотрен Федеральным законом 161, позволяет рассматривать эти площадки как территории развития. Во всех регионах Сибирского федерального округа мы выявляем земельные участки, которые обладают потенциалом и могут формировать базу для жилищного строительства, увеличения его объемов, – сказал спикер.

СПРАВОЧНО

Перед ДОМ.РФ стоит задача: до 2030 года обеспечить строительство не менее 100 миллионов квадратных метров жилья на федеральных земельных участках в регионах России. Это составит порядка 10% всего введенного жилья в стране.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Анатолий Азизов пояснил, что сейчас компания оперирует разными механизмами предоставления земельных участков. Совершенствует и развивает нормы законодательства, которые позволяют встраивать новые территории в концепцию развития городов. Действуют три механизма. Среди них – предоставление земли за будущую долю квартир в построенных домах.

– Это один из способов поддержки застройщика, который позволяет инвестору не отвлекать средства в стартовый период работы. А квартиры, которые застройщик затем передает в качестве доли, могут встраиваться в государственные и муниципальные программы улучшения жилищных условий ряда категорий граждан, – прокомментировал управляющий директор ДОМ.РФ.

Он отметил, что на федеральных землях, вовлеченных в оборот ДОМ.РФ, в регионах Сибири планируется запустить новые проекты строительства около 3 млн кв. м жилья. Проекты комплексного развития территорий (КРТ) в ближайшее время могут быть реализованы в Томской и Иркутской областях, а также в Алтайском крае. В Иркутской области и Красноярском крае идет подготовка к проведению аукционов «за долю». Подобный аукцион уже состоялся в Омской области.

В Сибири однушки не популярны

Ряд интересных цифр на конференции назвал руководитель направления Аналитического центра ДОМ.РФ Андрей Туманов.

– Сейчас на территории Сибирского федерального округа в стадии строительства – больше тысячи домов общей площадью 7,3 миллиона квадратных метра. Это 1,8% годового объема ввода многоквартирных жилых домов. Большая часть строительства идет в трех городах – Новосибирске, Красноярске и Барнауле, – сказал Туманов.

Эксперт также рассказал о применении в регионах нового механизма эскроу счетов. Это банковские счета, на которые покупатели вносят оплату за будущую квартиру и с которых деньги получит застройщик. Но заберет их, уже сдав объект.

– С использованием счетов эскроу в округе строится 76% всего многоквартирного жилья. Эта цифра – чуть выше, чем в среднем по России (75%). Есть два субъекта, которые перешагнули планку в 80%, – это Хакассия и Иркутская область, – привел цифры Андрей Туманов. – Крупнейшими застройщики округа являются «Монолитхолдинг», «Брусника» и «Жилищная инициатива». На них приходится 10% строящегося жилья.

Специалист отметил еще одну деталь: жители Сибири активней, чем в среднем по стране, покупают квартиры с двумя и больше комнатами. Это признак спроса на более комфортные условия проживания. Он может говорить и о более высокой покупательской способности сибиряков.

11% сибиряков снимает жилье в аренду

Директор подразделения «Арендное жилье» ДОМ.РФ Вероника Янушкевич отметила, что по ее направлению компания ведет 14 проектов в России.

– Мы развиваем арендное жилье в двух направлениях. Это аренда для граждан и корпоративная аренда, – сказала Вероника Николаевна. – Мы строим арендные дома и сдаем на рыночных условиях квартиры и апартаменты. А также строим служебное арендное жилье – под нужды предприятий, субъектов и даже вузов по их требованиям.

В ближайшее время ДОМ.РФ намерен приступить к строительству первого арендного дома в Иркутске. Компания готова рассматривать предложения по строительству таких домов в Новосибирске, Томске, Красноярске, Норильске, Омске.

– В Сибирском федеральном округе практически половине населения недоступен ипотечный кредит. И для этих людей арендное жилье может стать прекрасной альтернативой. По данным опросов, сейчас в Сибирском федеральном округе 11% жителей арендует жилье. Нам хотелось бы внести свою лепту и сделать арендное жилье более распространенным, – резюмировала Вероника Николаевна.

Стимулировать строительство помогают облигации

Директор подразделения «Инфраструктурные облигации» ДОМ.РФ Антон Никитин рассказал о трех вариантах применения долговых бумаг, которые использует компания. С застройщиком, когда заем погашается продажей готовых площадей; с дочерним обществом субъекта РФ, где заем гасится бюджетными деньгами; и с частным партнером (концессионером), который может погасить облигации за счет коммерческой выручки от использования объекта.

– В этом году по первым двум направлениям уже запустились восемь проектов в шести регионах. В следующем году видим существенный спрос на финансирование концессионеров и частных партнеров, – прокомментировал Антон Геннадьевич.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Врачам и военным – земля безвозмездно

У многих бюджетников есть льгота: они могут формировать строительные кооперативы и безвозмездно пользоваться землей.

– Согласно Федеральному закону, ДОМ.РФ предоставляет в безвозмездное пользование земельные участки для строительных кооперативов, которые созданы для наиболее уязвимых категорий граждан. Это молодые ученые, врачи, педагоги, госслужащие, а также военнослужащие. Земельные участки предоставляются им для жилищного строительства как частных, так и многоквартирных домов, таунхаусов. После завершения строительства такие земельные участки передаются в собственность граждан. В Сибирском федеральном округе у нас сейчас действует 25 таких жилищно-строительных кооперативов, – сказал директор ДОМ.РФ по жилищно-строительным кооперативам Павел Вараксин.

Павел Андреевич добавил, что 8 таких проектов уже реализовано, 17 – в активной стадии.

– За счет того, что в таком механизме нет девелопера, нет прибыли застройщика и платы за землю, экономия при строительстве достигает 50%, – сказал Вараксин.

Ипотека для врача – от 2,3%

Ипотека остается одним из самых популярных инструментов для решения жилищных проблем. Большим его преимуществом сейчас является и наличие льготных ипотечных программ.

– По статистике Росстата, в Сибирском федеральном округе порядка 280 тысяч семей нуждается в улучшении жилищных условий. Практически половине этих семей сейчас недоступна рыночная ипотека. ДОМ.РФ является оператором федеральных льготных программ – таких как «Льготная ипотека», «Семейная ипотека» и поддержка многодетных семей в погашении ипотечных кредитов. Эти проекты успешно реализуются, в том числе в Сибирском федеральном округе. В целом по стране у нас более 1 миллиона 100 тысяч семей получили поддержку. В округе – около 100 тысяч семей, – назвал цифры руководитель направления «Методология и развитие» ДОМ.РФ Сергей Овсянкин.

Он добавил, что кроме федеральных программ поддержки в субъектах есть и свои – региональные. Чтобы облегчить доступ жителей к ним, ДОМ.РФ централизовал работу по всем программам на себе.

Управляющий директор Сибирского и Дальневосточного регионального центра Банка ДОМ.РФ Вадим Перепечко рассказал о том, каковы процентные ставки у льготников:

– Банк активно участвует в социально значимых ипотечных программах. Как своих, так и государственно субсидируемых. Уделяем внимание и ставке, и качеству обслуживания. Одна из самых популярных программ – семейная ипотека, ставка по ней – 4%. Военная ипотека – 4,5%. Отдельная программа есть для медицинских работников – от 2,3%. И есть для научных работников – программа, которая действует, например, в новосибирском наукограде Кольцово. Ставка по ней – от 4%.

И строительство, и создание общественных пространств

Заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов напомнил, что работа госкомпании идет по нескольким направлениям. Они включают в том числе проектирование общественных пространств.

– Самый большой пласт наших работ реализуется в Иркутской области – так исторически сложилось. В городе Тулун, который, как известно, три года назад сильно пострадал от наводнения, мы являемся проектировщиками целого комплекса работ. Это и концепция застройки двух микрорайонов – как многоквартирного, так и малоэтажного. Это и создание общественных пространств, реконструкция одной из центральных улиц Тулуна, – привел примеры Антон Владимирович.

В качестве нестандартного образца работы в Тулуне – преображение дамбы. Она теперь будет не только гидротехническим сооружением, но и элементом общественного пространства.

– А в Ангарске мы делаем очень интересные проекты, связанные с реновацией кварталов типовых советских зданий, которые имеют очень низкий уровень сейсмобезопасности, – привел еще один пример Антон Финогенов.