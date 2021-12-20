Как устроен завод-гигант на берегу Японского моря, чьи консервы вы наверняка пробовали

Конвейер с готовыми консервами.
Из Новосибирска - во Владивосток! Мы - журналисты Комсомольской правды - приехали в край, где обитают амурские тигры. А как еще написать репортаж о символе наступающего года?
В национальном парке зарядили фотоловушку для хищника, расспросили ученого-«тигроведа», навестили знаменитого тигра Амура, а теперь, когда материал о полосатых кошках собран, знакомимся с Приморьем.
Из Владика мы уже переместились в поселок Южно-Морской, откуда уходят караваны большегрузов с рыбными консервами. Каждый месяц Группа компаний «Доброфлот» отправляет в магазины страны по 1,5 миллиона жестяных баночек с горбушей, сайрой, сардиной иваси, кальмаром, морской капустой и другими дарами моря. Хотите узнать, как устроена консервная промышленность? Тогда начинаем экскурсию.
КОНКУРС КРАСОТЫ ДЛЯ РЫБЫ
Консервный завод стоит у самого моря. Рыболовецкие судна причаливают, отгружая рыбу, которая отправляется в цех. Вот и мы отправляемся туда.
Консервный завод стоит на морском берегу в поселке Южно-Морской.
Фото: Виктория МИНАЕВА
- Держите бахилы, халаты, шапочки, - вручает нам реквизит старший мастер консервного цеха Светлана Городилова, прежде чем войдем в цех. Это еще не все. На входе стоит турникет. Хочешь, чтобы пропустил тебя - подставляй руки под санитайзер. Только после этого турникет-санитар дает добро. Но резиновые перчатки все равно нужно надеть. После этого мы допущены в консервное царство.
Работники завода укомплектованы по полной: в бахилах, перчатках, халатах, шапочках.
Фото: Виктория МИНАЕВА
По конвейеру идут рыбные тушки. Процесс автоматический, но результат контролируют люди. Если тушка выглядит небезупречно, рыбку снимают с ленты.
Острые ножи - очень важны на производстве. И если нож вдруг повредили тушку, и она выглядит небезупречно, рыбку снимают с ленты.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Этакий конкурс красоты для сардины и горбуши.
Лента конвейера.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Дальше машина режет рыбу, укладывает в банку - и снова контроль. На этот раз - весовой. Работник проверяет каждую баночку, и если недостает до нормы - потеснитесь, рыбки, примите еще кусочек.
Работник проверяет каждую баночку.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Машина закатывает банки, и контейнер с консервами отправляется в автоклав.
Свежую рыбу сначала закатывают в банки, потом их отправляют в автоклав.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Оттуда продукт выходит готовым.
Эти консервы по сути уже готовы, остаются последние штрихи - «косметические».
Фото: Виктория МИНАЕВА
Но впереди еще два ритуала: банки проходят водные процедуры и после мытья обретают этикетки.
После автоклава банки снова моют.
Фото: Виктория МИНАЕВА
Все, можно отправлять на прилавок.
Заключительный этап - на банку наносится наклейка. Она готова отправиться в магазины.
Фото: Виктория МИНАЕВА
КОРАБЛЬ-ГОРОД
«Доброфлот» готовит консервы не только на берегу, но и на воде. По морям Тихого океана с экспедицией ходит крупнейшая в мире плавбаза «Всеволод Сибирцев». По сути - корабль-город.
Крупнейший в мире плавзавод «Всеволод Сибирцев...». Фото предоставлено пресс-службой компании «Доброфлот».
- 500 человек в экипаже, двухместные каюты, Wi-Fi. Есть кинотеатр, бассейн и сауна. На борту полноценный госпиталь, где принимают хирург, травматолог, стоматолог, гинеколог и терапевты. На борту есть даже церковь и батюшка, - описывает плавбазу тренер по адаптации и производственному обучению «Доброфлота» Екатерина Кузнецова.
«Всеволод Сибирцев» уходит в рейс минимум на полгода.
Плавбаза может автономно существовать в море на протяжении полугода. Фото предоставлено пресс-службой компании «Доброфлот».
Все это время экипаж принимает добычу у рыбаков, перерабатывает и передает готовые консервы на сушу через суда-перегрузчики.
Пирс, от которого отправляются корабли за рыбой.
Фото: Виктория МИНАЕВА
- С момента вылова до выпуска консервной банки на плавбазе проходит всего три часа, - с гордостью говорит Кузнецова.
«КОШЕЛЕК» ДЛЯ ИВАСИ
Еще лет пять назад основным продуктом консервного завода была сайра. Теперь эта рыба становится редкостью. Она уступила место в море сардине иваси.
Иваси добывали еще в советские годы. И когда она вернулась в море, рыбаки были не готовы к встрече: современные снасти оказались непригодными к этому виды сардин.
- Стандартные снасти давят ее, мнут и «ломают». В советские годы рыбаки добывали иваси специальными кошельковыми неводами. Такие сети позволяют окружить косяк рыбы и закрыть «створки кошелька» под косяком. Потом рыбу бережно подтягивают к борту судна и насосом забирают из невода. За 25 лет отсутствия объекта промысла все снасти для иваси были уничтожены, а промысловое мастерство за такой срок забылось, - объясняет руководитель направления промвооружения и такелажа группы компаний «Доброфлот» Сергей Антонов.
Длина кошелькового невода - 1000, а высота - 200 метров. По сути не промысловая снасть, а целое инженерное сооружение. Таким давно не пользовались. Сергей Иванович стал восстанавливать невод по старым советским чертежам. А сети и механизмы для создания огромного «кошелька» пришлось покупать не только в России (кое-что удалось найти в Забайкалье), но также в Южной Корее и Китае.
Еще и современные рыбаки не хотели менять традиции: промысел кошельковым неводом требует специальных навыков и долгого обучения. Но сражение с иваси Антонов все-таки выиграл и доказал свою правоту.
В 2019 году за успешное возрождение промысла сардины иваси Президент России Владимир Путин наградил Сергея Ивановича орденом «Герой труда». А на прилавках магазинов появилась аппетитная и недорогая рыба.
Владимир Путин награждает Сергея Ивановича Антонова орденом «Герой труда». Фото kremlin.ru.