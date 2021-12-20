Как устроен завод-гигант на берегу Японского моря, чьи консервы вы наверняка пробовали

Конвейер с готовыми консервами.

Из Новосибирска - во Владивосток! Мы - журналисты Комсомольской правды - приехали в край, где обитают амурские тигры. А как еще написать репортаж о символе наступающего года?

В национальном парке зарядили фотоловушку для хищника, расспросили ученого-«тигроведа», навестили знаменитого тигра Амура, а теперь, когда материал о полосатых кошках собран, знакомимся с Приморьем.

Из Владика мы уже переместились в поселок Южно-Морской, откуда уходят караваны большегрузов с рыбными консервами. Каждый месяц Группа компаний «Доброфлот» отправляет в магазины страны по 1,5 миллиона жестяных баночек с горбушей, сайрой, сардиной иваси, кальмаром, морской капустой и другими дарами моря. Хотите узнать, как устроена консервная промышленность? Тогда начинаем экскурсию.

КОНКУРС КРАСОТЫ ДЛЯ РЫБЫ

Консервный завод стоит у самого моря. Рыболовецкие судна причаливают, отгружая рыбу, которая отправляется в цех. Вот и мы отправляемся туда.

Консервный завод стоит на морском берегу в поселке Южно-Морской. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Держите бахилы, халаты, шапочки, - вручает нам реквизит старший мастер консервного цеха Светлана Городилова, прежде чем войдем в цех. Это еще не все. На входе стоит турникет. Хочешь, чтобы пропустил тебя - подставляй руки под санитайзер. Только после этого турникет-санитар дает добро. Но резиновые перчатки все равно нужно надеть. После этого мы допущены в консервное царство.

Работники завода укомплектованы по полной: в бахилах, перчатках, халатах, шапочках. Фото: Виктория МИНАЕВА

По конвейеру идут рыбные тушки. Процесс автоматический, но результат контролируют люди. Если тушка выглядит небезупречно, рыбку снимают с ленты.

Острые ножи - очень важны на производстве. И если нож вдруг повредили тушку, и она выглядит небезупречно, рыбку снимают с ленты. Фото: Виктория МИНАЕВА

Этакий конкурс красоты для сардины и горбуши.

Лента конвейера. Фото: Виктория МИНАЕВА

Дальше машина режет рыбу, укладывает в банку - и снова контроль. На этот раз - весовой. Работник проверяет каждую баночку, и если недостает до нормы - потеснитесь, рыбки, примите еще кусочек.

Работник проверяет каждую баночку. Фото: Виктория МИНАЕВА

Машина закатывает банки, и контейнер с консервами отправляется в автоклав.

Свежую рыбу сначала закатывают в банки, потом их отправляют в автоклав. Фото: Виктория МИНАЕВА

Оттуда продукт выходит готовым.

Эти консервы по сути уже готовы, остаются последние штрихи - «косметические». Фото: Виктория МИНАЕВА

Но впереди еще два ритуала: банки проходят водные процедуры и после мытья обретают этикетки.

После автоклава банки снова моют. Фото: Виктория МИНАЕВА

Все, можно отправлять на прилавок.

Заключительный этап - на банку наносится наклейка. Она готова отправиться в магазины. Фото: Виктория МИНАЕВА

КОРАБЛЬ-ГОРОД

«Доброфлот» готовит консервы не только на берегу, но и на воде. По морям Тихого океана с экспедицией ходит крупнейшая в мире плавбаза «Всеволод Сибирцев». По сути - корабль-город.

Крупнейший в мире плавзавод «Всеволод Сибирцев...». Фото предоставлено пресс-службой компании «Доброфлот».

- 500 человек в экипаже, двухместные каюты, Wi-Fi. Есть кинотеатр, бассейн и сауна. На борту полноценный госпиталь, где принимают хирург, травматолог, стоматолог, гинеколог и терапевты. На борту есть даже церковь и батюшка, - описывает плавбазу тренер по адаптации и производственному обучению «Доброфлота» Екатерина Кузнецова.

«Всеволод Сибирцев» уходит в рейс минимум на полгода.

Плавбаза может автономно существовать в море на протяжении полугода. Фото предоставлено пресс-службой компании «Доброфлот».

Все это время экипаж принимает добычу у рыбаков, перерабатывает и передает готовые консервы на сушу через суда-перегрузчики.

Пирс, от которого отправляются корабли за рыбой. Фото: Виктория МИНАЕВА

- С момента вылова до выпуска консервной банки на плавбазе проходит всего три часа, - с гордостью говорит Кузнецова.

«КОШЕЛЕК» ДЛЯ ИВАСИ

Еще лет пять назад основным продуктом консервного завода была сайра. Теперь эта рыба становится редкостью. Она уступила место в море сардине иваси.

Иваси добывали еще в советские годы. И когда она вернулась в море, рыбаки были не готовы к встрече: современные снасти оказались непригодными к этому виды сардин.

- Стандартные снасти давят ее, мнут и «ломают». В советские годы рыбаки добывали иваси специальными кошельковыми неводами. Такие сети позволяют окружить косяк рыбы и закрыть «створки кошелька» под косяком. Потом рыбу бережно подтягивают к борту судна и насосом забирают из невода. За 25 лет отсутствия объекта промысла все снасти для иваси были уничтожены, а промысловое мастерство за такой срок забылось, - объясняет руководитель направления промвооружения и такелажа группы компаний «Доброфлот» Сергей Антонов.

Длина кошелькового невода - 1000, а высота - 200 метров. По сути не промысловая снасть, а целое инженерное сооружение. Таким давно не пользовались. Сергей Иванович стал восстанавливать невод по старым советским чертежам. А сети и механизмы для создания огромного «кошелька» пришлось покупать не только в России (кое-что удалось найти в Забайкалье), но также в Южной Корее и Китае.

Еще и современные рыбаки не хотели менять традиции: промысел кошельковым неводом требует специальных навыков и долгого обучения. Но сражение с иваси Антонов все-таки выиграл и доказал свою правоту.

В 2019 году за успешное возрождение промысла сардины иваси Президент России Владимир Путин наградил Сергея Ивановича орденом «Герой труда». А на прилавках магазинов появилась аппетитная и недорогая рыба.