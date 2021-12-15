В Новосибирске обсудили, как побороть коррупцию в России

Межрегиональная конференция прошла в онлайн и офлайн формате. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

На конференции члены и эксперты Общественной палаты Новосибирской области, Общественной палаты РФ, представители регионального молодежного парламента, региональных органов исполнительной власти, Следственного комитета, прокуратуры, преподаватели и студенты вузов обсудили актуальность проблемы и рассмотрели методы борьбы с ней.

Мероприятие уже традиционно провели в гибридном онлайн- и офлайн-формате. Так удалось привлечь к обсуждению максимальное количество спикеров и слушателей без угрозы для их здоровья.

ИСКАТЬ РЕШЕНИЕ ВМЕСТЕ

Модератор мероприятия председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева в своем выступлении рассказала о работе региональной Общественной палаты в сфере развития общественного контроля и привлечения активных граждан и некоммерческих организаций к деятельности по формированию в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Для этого члены и эксперты Общественной палаты организуют круглые столы, конкурсы среди школьников, студентов и журналистов, проводят семинары и научно-практические конференции. Кроме этого, выпущен ряд методичек и антикоррупционных роликов.

По видео-конференц-связи с докладом выступила директор Центра развития гражданского общества, некоммерческого сектора и социально ориентированных некоммерческих организаций Российского государственного социального университета, эксперт Общественной палаты Российской Федерации Оксана Коротеева. Она рассказала, как принятый в августе этого года Национальный план противодействия коррупции коснется некоммерческих организаций. Оксана Коротеева предложила включить региональные некоммерческие организации в разработку мер по повышению эффективности взаимодействия с органами государственной власти по антикоррупционным вопросам в пилотном режиме. А выявленные успешные практики противодействия коррупции транслировать в дальнейшем на другие регионы.

Слева направо: члены региональной Общественной палаты Роман Бубенов, Галина Гриднева и Владимир Ермола. Фото: Анастасия ФЕДОРЧЕНКО

ИСКОРЕНИТЬ ВО ВСЕХ СФЕРАХ

Председатель общественного совета при министерстве здравоохранения Новосибирской области, заместитель председателя региональной Общественной палаты Елена Потеряева рассказала о роли общественных советов в профилактике коррупционных проявлений.

- Общественный совет при министерстве здравоохранения Новосибирской области, по сути, является сегодня площадкой для ведения конструктивного диалога власти, профессионального медицинского сообщества и общественных институтов для решения задач здравоохранения и целевых результатов наших программных документов, национальных проектов и национальных целей, - подчеркнула Елена Потеряева.

К обсуждению присоединились представители образовательного процесса. Проректор по науке и дополнительному образованию НГУЭУ Андрей Макарцев рассказал о противодействии коррупции в избирательном процессе и назвал слабые точки, которые стоит проработать в будущем. Старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления СИУ - филиала РАНХиГС Максим Зенков затронул тему борьбы с коррупцией в вузах. А декан юридического факультета СибУПК, доктор юридических наук Константин Давыдов рассмотрел вопрос с точки зрения административного законодательства.

Студенты Новосибирского юридического института - филиала ТГУ не остались в стороне и тоже представили свои доклады. Валентин Ни в креативной презентации описал масштабы коррупции в России, Александра Гапон рассказала о коррупций среди судей, а Алина Сартакова затронула не менее важную тему - коррупцию среди представителей правоохранительной деятельности.

По словам председателя Общественной палаты, все предложения, прозвучавшие на конференции, доработают и включат в резолюцию.