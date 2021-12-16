В Новосибирске event-агентство само заплатило за праздник, который так и не устроило

У предпринимательницы выманили 39 тысяч рублей. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Мошенники придумали новый способ заработка на доверчивых людях. При этом жертвами аферы на этот раз становятся владельцы малого бизнеса. Схема такая: менеджер компании, продающей сертификаты, представляется крупным заказчиком и направляет исполнителя в конкретную, то есть свою фирму, и продает сертификат, а «крупный заказчик» в итоге сливается. На эту удочку попалась новосибирская компания, устраивающая праздники. За бумажку, которая так и не понадобилась, event-агентство отстегнуло 39 тысяч рублей. Теперь осталось доказать, умышленно ли обманули предпринимателя.

КОРПОРАТИВ ДЛЯ «НЕФТЯНИКОВ»

Event-агентство Евгении Ли-Хи-За существует на рынке уже более 10 лет. За плечами предпринимательницы не один организованный банкет для разных крупных компаний. Казалось бы, что она на этом деле собаку съела и никто не сможет обвести сибирячку вокруг пальца.

— Мы регулярно участвуем в разных тендерах. Они могут проходить как на открытых площадках, так и в закрытом виде, такая закупка внутри компании. Во втором случае мы просто отправляем потенциальному заказчику свое коммерческое предложение, после чего уже внутри компании решается, кто выиграет, — рассказала КП-Новосибирск Евгения Ли-Хи-За, директор агентства.

Письмо от псевдокомпании. Фото: предоставлено Евгений

Поэтому, когда сибирячка увидела на почте письмо от крупной нефтяной компании, не сильно удивилась. Женщина ознакомилась с информацией и решила принять участие в конкурсе по организации новогоднего корпоратива. А вдруг повезет и агентство сможет организовать для нефтяников торжество?

— Мы отправили в ответ наше предложение. Созвонились с сотрудником, и он сказал, что мы выиграли этот тендер. Нам отправили инструкцию победителя, и я отдала ее юристу. Он-то и увидел, что в списке требуемых документов есть сертификат, которого у нас не было, — говорит женщина. — Якобы он нужен для проверки рисков закупочной деятельности. Если говорить простым языком, то эта бумага должна подтвердить, что мы качественно оказываем свои услуги.

39 ТЫСЯЧ ВНИКУДА

Евгения решила проверить, не мошенники ли ей написали. Уточнила, в какой фирме нужно сделать сертификат. Ее бдительность усыпил ответ, что это не имеет значения.

— Сотрудник фирмы сказал, что им все равно, где мы будем заказывать сертификат, но попросил согласовать выбор с ними. Мы нашли фирму в интернете в обычном поисковике, это было одно из первых предложений агрегатора. Созвонились с менеджером, выбор нам одобрили. Сотрудники компании, выдающей сертификаты, запросили 39 тысяч рублей. Мы все оплатили, — продолжает Евгения.

После того как деньги были отправлены и все документы тоже, «сотрудники нефтяной компании» испарились. На телефонные звонки никто не отвечал. Тогда женщина решила набрать номер горячей линии нефтяников.

— Нам сказали, что никаких внутренних тендеров компания никогда не проводила. Все делается исключительно на открытых площадках. Только в этот момент до нас дошло, что это развод, красивая схема, — обреченно вздыхает директор фирмы. — Теперь я предполагаю, что заказчик праздника и человек, печатающий сертификат, — одно лицо. Просто так клиентуру себе набирают. Может, перед Новым годом план закрывают таким нечестным способом?

Сейчас Евгения пишет жалобу на имя директора компании, где ей выдали сертификат, фирма-то официально зарегистрированная. Если деньги не вернут, будет обращаться в суд и искать правду уже там.

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