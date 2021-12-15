«У них типа семья»: жителя Новосибирской области могут посадить за взрослые отношения с 14-летней девочкой

Парню 20 лет. Фото: соцсети

В рабочем поселке Маслянино Новосибирской области развернулись настоящие страсти. Она — прилежная ученица седьмого класса, он — местный хулиган. Что может объединять столь непохожих людей? Не только любовь, но и уголовное дело. 20-летнего парня обвинили в совращении несовершеннолетней. Правоохранители задержали его и заключили под стражу.

СИДЕЛ ПО МАЛОЛЕТКЕ И НЕ УЧИЛСЯ

20-летний Семен* рос в многодетной семье. Мама родила его в 16 лет, а вскоре села в тюрьму. Как говорят местные жители, девушка тогда приняла участие в пьяной драке.

— Семена воспитывала бабушка. Потом мать, когда освободилась, сама занялась сыном. Он самый старший в семье. Должен был быть примером для подражания братьям и сестре, а начал творить что-то невообразимое. В итоге по малолетке тоже сел за кражу, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Отсидев три года, парень вроде решил взяться за ум. Поступил в колледж и познакомился с девушкой. Между одногруппниками завязались отношения.

— Та девушка вытягивала его по учебе. Первый курс он окончил хорошо, а уже на втором и на третьем Сема забил на пары и начал прогуливать. Ездил в соседнюю деревню и там пил в компаниях, гулял, — описывает Семена КП-Новосибирск близкая знакомая, пожелавшая остаться анонимной.

В итоге парень бросил и девушку, и учебу. Подруга, к слову, в тот момент ждала ребенка.

Влюбленные жили вместе. Фото: соцсети

«ОБЕЩАЛ ЖЕНИТЬСЯ И УВЕЗТИ»

Образ жизни Семена так и не изменился. Парень продолжал воровать, но в основном у родственников и родителей. Выпивал и вел разгульный образ жизни. В одной из таких компаний он и познакомился с 14-летней Ларисой*.

— Тогда она была еще младше, но Семену сказала, что ей 17 лет. Он и поверил. Или сделал вид, что поверил, — поделилась с КП-Новосибирск знакомая Семена. — Лара сама из неблагополучной семьи. Мама ее пьет много, совсем не следит за дочкой.

Как говорят жители поселка, Семен забыл о прошлых отношениях и с головой ушел в новые. Более того, даже переехал жить к новой пассии. Ее мама постоянно где-то пропадала, и ей было не до взрослого «зятя».

— Ларисе Семен обещал жениться, обеспечить достойную жизнь. Говорил, что увезет из родной деревни и покажет лучшую жизнь. А она верила. У них типа семья, — продолжает знакомая парня.

В итоге тревогу забили не родные Лары, а… соседи. Они видели, что с девочкой живет взрослый парень, и подняли шум. Они же и написали заявление в полицию. Парень сначала подался в бега, его долго не могли найти, но в итоге Семен попался. Забрали его пару дней назад, сразу под арест.

Как сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах, Семена действительно задержали.

— Ранее он был судим по статье 158 УК РФ «Кража». Сейчас обвиняется в совращении малолетней, — уточнил источник.

Сейчас в отношении парня возбудили уголовное дело по статье 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Семену может грозить до 10 лет лишения свободы.

Возможно, органы опеки обратят внимание и на маму девочки, которая не препятствовала взрослым отношениям парочки.

* Имена изменены.

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