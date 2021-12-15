Новогодние праздники 2021-2022 в Новосибирске: программа мероприятий, куда сходить

Традиционно в Новосибирском театре оперы и балета можно посмотреть «Щелкунчика» и другие постановки. Фото: НОВАТ.

До встречи Нового года и январских выходных осталось чуть больше двух недель. Отдыхать этой зимой россияне будут с 31 декабря по 9 января. Мы подскажем, как провести новогодние праздники 2021-2022 в Новосибирске. Не забудьте о мерах безопасности и подготовьте QR-коды.

СКАЗОЧНЫЕ ПОСТАНОВКИ В НОВАТЕ

Новый год в оперном театре начнется с самых сказочных представлений. На малой сцене 1 января пройдет премьера оперы Антона Гладких «Малыш и Карлсон». 5 января покажут «Морозко», а 9 января - «Кота в сапогах».

На большой сцене с 2 по 4 января продолжатся показы любимого рождественского балета «Щелкунчик». 5 и 6 января можно будет посмотреть «Золушку», а 8 января - «Спящую красавицу».

Адрес: Красный проспект, 36

Дата: 1 - 9 января в 13.00 и 18.00

Цена: малая сцена - 500 - 700 руб., большая сцена - 1500 - 7500 руб.

СКАЗКА О ПОТЕРЯННОЙ ЛУНЕ В НОВОСИБИРСКОМ ПЛАНЕТАРИИ

В сказочное представление входит космическая презентация на куполе. Фото: Дмитрий Дмитриев

Полярный Лисенок и рыжая Лисичка - лучшие друзья. И однажды они замечают, что Луна исчезает с небосвода! Кто украл Луну? Как вернуть ее и спасти Землю? Герои отправляются в путешествие, где встречают невиданных существ, опасных и смешных. Необычная музыкальная сказка для детей, где шоу на куполе совмещается с игрой актеров. Все это приправлено насыщенным интерактивом: песни, игры, танцы, загадки!

Адрес: Ключ-Камышенское плато, 1/1

Дата: 22 - 30 декабря, 4 - 9 января

Цена: для детей - 496 руб., для взрослых - 580 руб.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СНЕЖНОЙ СКУЛЬПТУРЫ

В этом январе скульпторы со всей России и зарубежья создадут новые творения из снега. Фото: Мария Аристархова.

Ежегодно ребята из детских школ искусств и художественных школ из разных стран и городов создают шедевры из чистого снега. Их работы почти целый месяц будут стоять в Первомайском сквере. Победителей на конкурсе ждут золотые кубки и памятные призы, а гостей - новые впечатления от работ ваятелей.

Адрес: Первомайский сквер

Дата: 4 - 31 января

Цена: бесплатно

ФЕСТИВАЛЬ ПИВА В АКАДЕМОВСКИХ «ГУСЯХ» (18+)

Гостям предложат 30 сотов пива. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тусовка в барном формате: 30 сортов пива без ограничения всем желающим. С гостей дресс-код: маски, вязаные шарфы и свитера с оленями. Все пиво на общем стенде, разливают бармены, а гости и пивовары свободно общаются в зале. Чтобы поесть на фуд-корте, придется заплатить отдельно.

Адрес: ул. Николаева, 12/2

Дата: 6 января с 15.00 до 20.00 и с 21.00 до 3.00

Цена: 1500 руб.

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