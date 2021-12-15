Новогодние вечеринки 2021-2022 в Новосибирске: программа мероприятий, куда сходить

Рассказываем, где повеселиться с друзьями на Новый год-2022. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

То, как пройдут новогодние вечеринки 2021-2022 в Новосибирске, волнует многих сибиряков. Мы подготовили полную программу мероприятий, чтобы вы точно знали, куда сходить дружной компанией.

ПРАЗДНИК В КАБАРЕ-КАФЕ «БРОДЯЧАЯ СОБАКА» (18+)

Кабаре-кафе начинает программу «Новый год — 2022». Забронировать столик можно на любой день.

Программа:

- интерактив от стеб-арт студии «Ха!Мы!» — группы актеров из новосибирских театров, которые предстанут в очень неожиданных, несерьезных амплуа

- конкурсы с призами и подарками

- новогодняя фотосессия

- праздничный стол

Адрес: ул. Каменская, 32

Дата: 17 — 22, 27 декабря в 21.00

Цены: от 900 до 1500 руб.

БОЛЬШОЕ НОВОГОДНЕЕ САФАРИ В KVENTIN BAR (18+)

Новый, 2022 год — год Тигра — встречайте большим сафари! Но необычным, а селфи-сафари! На вечеринке вас ждет увлекательное путешествие по жарким странам, где попадутся не только тигр, но и жираф, зебра и удав. А еще — племя добродушных аборигенов и озорной африканский шаман!

Фотоохота на символ 2022 года - главный тренд этих праздников. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Программа:

- селфи-конкурсы

- новогодние песни, танцы, Дед Мороз и елка

- вкусная еда, сюрпризы и подарки

- дискотека

Адрес: ул. Ядринцевская, 21

Дата: 26 декабря в 17.00

Цены: от 1300 до 1800 руб.

НОВОГОДНИЙ КВАРТИРНИК В «КРАСНОМ ФАКЕЛЕ» (16+)

Концерт, на котором артисты не просто сыграют свою музыку и прочтут стихи, но и расскажут истории из жизни и ответят на все-все вопросы из зала! Музыканты откроются вам полностью — никаких рамок и ограничений!

Атмосферный квартирник - это всегда классно и эмоционально! Фото: "Красный факел".

Весь вечер пройдет в кафе «Красного факела», будут работать бар и кухня.

Адрес: ул. Ленина, 19

Дата: 20 декабря в 19.00

Цены: 1000 — 1200 руб.

ДУХ СПОРТА В ПАБЕ JONATHAN (18+)

Точно не скучная и очень активная вечеринка! Праздник команда паба отметит в стиле американского футбола и сериала «Реальные парни». И поностальгировать, и зарядиться на Новый, 2022 год.

В некоторых пабах идут навстречу тем, кто хочет повеселиться у них и после полуночи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Программа:

- чирлидерские танцы

- большой стол с закусками и приветственными коктейлями

- фотозоны

Приглашают также гостей, которые предпочтут посмотреть поздравление президента дома по телевизору, а потом захотят развлечься в баре — их будут ждать с 1.00, вход — 500 руб.

Адрес: Красный пр-т, 22

Дата: 31 декабря в 22.00

Цены: 1500 руб.

НОВЫЙ ГОД В NEBAR (18+)

Nebar — один из самых неформатных баров на карте Новосибирска. Здесь можно веселиться вне рамок, растворяясь в зажигательных музыкальных ритмах. Кроме музыки и танцев в большой компании вас ждут елка, подарки и новогоднее меню. А еще — Дед Мороз и целый хоровод Снегурочек!

Адрес: ул. Ядринцевская, 14

Дата: 31 декабря в 20.00

Цены: 1000 руб., депозит — 4900 руб./чел.

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