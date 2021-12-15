Новогодние вечеринки 2021-2022 в Новосибирске: программа мероприятий, куда сходить

Рассказываем, где повеселиться с друзьями на Новый год-2022.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
То, как пройдут новогодние вечеринки 2021-2022 в Новосибирске, волнует многих сибиряков. Мы подготовили полную программу мероприятий, чтобы вы точно знали, куда сходить дружной компанией.
ПРАЗДНИК В КАБАРЕ-КАФЕ «БРОДЯЧАЯ СОБАКА» (18+)
Кабаре-кафе начинает программу «Новый год — 2022». Забронировать столик можно на любой день.
Программа:
- интерактив от стеб-арт студии «Ха!Мы!» — группы актеров из новосибирских театров, которые предстанут в очень неожиданных, несерьезных амплуа
- конкурсы с призами и подарками
- новогодняя фотосессия
- праздничный стол
Адрес: ул. Каменская, 32
Дата: 17 — 22, 27 декабря в 21.00
Цены: от 900 до 1500 руб.
БОЛЬШОЕ НОВОГОДНЕЕ САФАРИ В KVENTIN BAR (18+)
Новый, 2022 год — год Тигра — встречайте большим сафари! Но необычным, а селфи-сафари! На вечеринке вас ждет увлекательное путешествие по жарким странам, где попадутся не только тигр, но и жираф, зебра и удав. А еще — племя добродушных аборигенов и озорной африканский шаман!
Фотоохота на символ 2022 года - главный тренд этих праздников.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Программа:
- селфи-конкурсы
- новогодние песни, танцы, Дед Мороз и елка
- вкусная еда, сюрпризы и подарки
- дискотека
Адрес: ул. Ядринцевская, 21
Дата: 26 декабря в 17.00
Цены: от 1300 до 1800 руб.
НОВОГОДНИЙ КВАРТИРНИК В «КРАСНОМ ФАКЕЛЕ» (16+)
Концерт, на котором артисты не просто сыграют свою музыку и прочтут стихи, но и расскажут истории из жизни и ответят на все-все вопросы из зала! Музыканты откроются вам полностью — никаких рамок и ограничений!
Атмосферный квартирник - это всегда классно и эмоционально! Фото: "Красный факел".
Весь вечер пройдет в кафе «Красного факела», будут работать бар и кухня.
Адрес: ул. Ленина, 19
Дата: 20 декабря в 19.00
Цены: 1000 — 1200 руб.
ДУХ СПОРТА В ПАБЕ JONATHAN (18+)
Точно не скучная и очень активная вечеринка! Праздник команда паба отметит в стиле американского футбола и сериала «Реальные парни». И поностальгировать, и зарядиться на Новый, 2022 год.
В некоторых пабах идут навстречу тем, кто хочет повеселиться у них и после полуночи.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Программа:
- чирлидерские танцы
- большой стол с закусками и приветственными коктейлями
- фотозоны
Приглашают также гостей, которые предпочтут посмотреть поздравление президента дома по телевизору, а потом захотят развлечься в баре — их будут ждать с 1.00, вход — 500 руб.
Адрес: Красный пр-т, 22
Дата: 31 декабря в 22.00
Цены: 1500 руб.
НОВЫЙ ГОД В NEBAR (18+)
Nebar — один из самых неформатных баров на карте Новосибирска. Здесь можно веселиться вне рамок, растворяясь в зажигательных музыкальных ритмах. Кроме музыки и танцев в большой компании вас ждут елка, подарки и новогоднее меню. А еще — Дед Мороз и целый хоровод Снегурочек!
Адрес: ул. Ядринцевская, 14
Дата: 31 декабря в 20.00
Цены: 1000 руб., депозит — 4900 руб./чел.
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