«Я тебя ненавижу»: под Новосибирском затравили школьника, заразившего одноклассников коронавирусом

Подростку досталось от сверстников. Фото: личный архив.

Соцсети превратились для девятиклассника из Черепановского района в кошмар: 15-летнего подростка затравили его же сверстники после того, как он заболел коронавирусом. О том, что Никите устроили его одноклассники, КП-Новосибирск рассказала его мама.

«ХОДИ И ОГЛЯДЫВАЙСЯ»

- Никто не знал, что сын болеет, когда отправляли его в школу. Ему стало плохо уже после уроков. Мы вызвали врача, сдали тест на коронавирус. Когда пришел положительный результат, я сразу же сообщила об этом классному руководителю Никиты, - рассказала КП-Новосибирск Евгения, мама подростка.

А потом школьник словил войну хейта от собственных одноклассников: часть из них тоже заразились ковидом и обвинили во всем Никиту.

- Одна девочка, которая тоже заболела, написала сыну в WhatsApp: «Я тебя ненавижу!» Но он-то тут при чем? Кругом этот коронавирус гуляет, пандемия, - недоумевает Евгения.

А потом маме школьника позвонила классный руководитель и обвинила подростка в том, что он пишет ей оскорбительные сообщения в WhatsApp.

- Кто-то писал гадости учительнице с украинского номера, при этом на аватарке стояло фото моего сына: снимок явно взяли с его страницы в соцсетях, - уверена Евгения.

Такое сообщение пришло учительнице.

Первое сообщение классному руководителю в полночь: «Здрасте, я нащет дамашнего задания» (орфография сохранена. - Ред.). Педагог ответила: «На время смотришь?». А дальше посыпали маты…

- Учительница поверила, что это писал Никита, хотя никакой симки с украинским номером у нас никогда не было, - говорит Евгения. - Я стала звонить по WhatsApp на этот номер, но трубку никто не брал. Потом полились оскорбления: «Ходи и оглядывайся, мои друзья тебя найдут и…». При этом мой сын сидел рядом и был в шоке от того, что происходит.

Мама девятиклассника уверена: писал это тот человек, который хорошо знает не только Никиту, но и всю семью.

- В сообщениях была фраза, адресованная мне: «Осторожнее ходи через 17-й». То есть человек, который это написал, точно знал мой маршрут, - объясняет Евгения.

Оскорбили и маму подростка.

ДВОЙКИ В ЭЛЕКТРОННОМ ДНЕВНИКЕ

Потом случилась еще одна неприятная ситуация.

- В электронном дневнике моего сына появились двойки по предметам за те дни, когда он болел, - переживает Евгения. - Как такое вообще могло случиться?

Этот вопрос мы задали директору школы, где учится подросток.

- Когда учителя выставляли отметки за работы классу ученика, то он был единственным, кто работу не написал. Поэтому ему автоматически поставили двойку - справки о том, что он болел, на тот момент не было. Сейчас справка предоставлена, и отметки исправлены.

- А что думаете об истории с сообщениями учительнице?

- Идет проверка. Пока нет ее результатов, никаких претензий к школьнику нет.

Мама Никиты уже написала заявление в полицию и надеется найти виновных в травле сына, а также авторов сообщения учительнице.

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