В России заканчивается сайра: консервы с ней станут дефицитом, их уже начали подделывать

Сайра уступила место иваси. Фото: Виктория МИНАЕВА

Роскачество объявило, что прилавки магазинов заполонили консервы-подделки. Мы - двое журналистов - поездом добрались из Новосибирска до рыбной кладовой России - Владивостока. Ехали, чтобы сделать серию репортажей о жизни амурского тигра. Но раз уж мы во Владике, давайте разбираться в появлении сайры-самозванки.

ЛЖЕСАЙРА ЗАПОЛОНИЛА ПРИЛАВКИ

Итак, о глобальной продовольственной афере объявило Роскачество. Специалисты закупили консервы и в маленьких магазинчиках, и в больших сетях («Магнит», «Ашан», SPAR), и на популярных интернет-сервисах. И проверили, что реально упаковано в баночки с надписью «Сайра».

- Всего на рынке в этой категории порядка 90 торговых марок, мы исследовали 19. В консервах только 8 торговых марок действительно была сайра, - объявило результат Роскачество. - В консервах 2 торговых марок вместо сайры обнаружили тихоокеанскую сельдь: «Золотой выбор», «Исток Идеал 777». В консервах 9 торговых марок выявлены дальневосточные сардины, или иваси: «Море внутри», «Морская миля», «Морские ресурсы», «Морское содружество», «Русский рыбный мир», «Рыбный остров», «Рыбный царь», «Штурвал», Sea Miles.

Выходит, внушительная часть изготовителей просто дурят покупателя. На консервах производители пишут «Сайра», а внутрь пихают сардины или селедку. Более дешевую рыбу выдают за дорогую.

Изучаем списки Роскачества. Приморские производители в числе порядочных: делают сайру из сайры.

Данные Роскачества подтверждают, что компания «Доброфлот» работает добросовестно. Фото: пресс-служба «Доброфлот»

Договариваемся о встрече и едем в сторону Находки - на консервный завод «Доброфлота».

Журналисты «Комсомольской правды» отправились на консервный завод, который стоит у самого моря. Фото: Виктория МИНАЕВА

«САЙРА, ГУД-БАЙ»

Гигант консервной промышленности стоит у берега Японского моря, в поселке Южно-Морской. От зданий завода до воды метров 20. Вполне резонно: рыболовецкие судна подходят к пирсу и отгружают добычу, которая тут же отправляется в цеха. Чаще всего это иваси (как и во время нашего визита на завод).

В последние годы добыча сайры уменьшилась, зато к российским берегам вернулась иваси - полезная сардина, которую многие помнят с советских времен. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Несколько лет назад было много сайры - 80 - 90%. Теперь она ушла из моря в океан, и ее заменила сардина иваси. Более 50% нашего производства - как раз сардина иваси, - рассказал КП-Новосибирск руководитель направления берегового производства «Доброфлота» Дмитрий Турпанов.

Компания, с которой познакомились новосибирские путешественники, работает уже 110 лет. Фото: Виктория МИНАЕВА

Мы уже в здании завода. Наряду с иваси здесь делают консервы с горбушей, скумбрией, сельдью, кальмаром. Сайру тоже консервируют. Но в разы меньше, чем раньше. Причина - миграция рыбы. Сайра покидает море, уходя далеко в океан.

Компания выпускает и сардины иваси, и сайру. Фото: Виктория МИНАЕВА

Вспомните, в советские годы на прилавках совсем не было этой рыбы, но была популярна иваси (ее ошибочно считали разновидностью сельди). Уже в 1990-х иваси исчезла из магазинов, а в 2000-х мы стали забывать про когда-то очень популярную рыбу. Оказалось, она уступала свое место сайре, а теперь происходит обратный процесс.

- Рыба не исчезает из моря совсем - она уходит в другие районы мирового океана, а потом опять возвращается к российским берегам. Процесс небыстрый и занимает десятилетия. В XX веке подобные явления отмечались как минимум дважды, - объясняет привычки иваси и сайры Дмитрий Турпанов.

Сейчас на наших глазах начался новый цикл рыбной миграции. Сайра сказала нам до свидания, но рыбаки вновь достают из моря подзабытую иваси. Это очень вкусная сардина, лидер среди промысловых рыб по содержанию жирных кислот. И после очередной подводной пересменки она сейчас намного доступнее, а значит, и дешевле сайры. Так же, как и сельдь, конечно.

РОСКОШИ ПРИМЕТА - С САЙРОЮ БРУСКЕТТА

Сообразив, что не каждый потребитель опознает содержимое консервов, производители-жулики из центральных регионов России наловчились выпускать лжесайру. И уже наводнили ею рынок.

В июне 2021 года проверка Минсельхоза подтвердила, что заводы по производству сайрового фальсификата, как грибы, появились по всей стране: Калининград, Крым, Подмосковье, Владимирская область и даже Новосибирск. Недобросовестные производители самым наглым образом подменяют сырье и в банку с этикеткой «Сайра» вкладывают в разы более дешевую рыбу (например, сельдь). Такая же ситуация и с популярными консервами из печени трески, которая массово подменяется печенью минтая. Жители того же Приморья или, например, Сахалина обман, скорее всего, заметят. А сибиряки, уральцы, москвичи часто покупают контрафакт.

СТР «Южно-Морской». Фото: пресс-служба «Доброфлот»

Страдают самые незащищенные слои населения: пенсионеры, семьи с низким и средним уровнем дохода. Именно эти группы потребителей все чаще выбирают продукты по критерию низкой цены. Пытаясь сэкономить, люди сравнивают цены, ориентируются на название продукта на этикетке и выбирают баночку якобы сайры за 80 - 90 рублей, а на самом деле покупают дешевую сельдь, которая у добросовестного производителя тут же, рядом на полке, стоит в 1,5 - 2 раза дешевле.

Получается парадоксальная ситуация: семьи с небольшим уровнем дохода, пытаясь сэкономить на покупке, переплачивают в 2 раза из-за обмана производителя поддельных консервов.

На сегодняшний день в сегменте сайровых консервов объем контрафакта уже превышает 50%, что подтверждено результатами проверки Россельхознадзора. Объемы производства и маржинальность продажи поддельных консервов просто фантастические: более 1 миллиона баночек в месяц. По самым скромным оценкам, производители фальсификата только за 2021 год нелегально заработали на подмене сырья около 600 - 800 миллионов рублей.

Чтобы отличить сайру от подделки, возьмите на вооружение пару примет: сайра - менее жирная, чем сардина иваси, и более мелкая, чем сельдь. Если сайра натуральная, ее мясо красноватого оттенка. Ну и цена: увы, но сайра 2021 года дешевле 150 рублей - это нонсенс. По словам наших собеседников, это нижняя грань рентабельности.

Производители прогнозируют, что скоро настоящая сайра станет еще большей редкостью на прилавках. И приравняется к деликатесам. Может, и на новогодних столах брускетты с сайрой займут почетное место рядом с красной икрой и кусочками дорблю.