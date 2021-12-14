«Борьба для меня - это жизнь»: легендарному новосибирскому тренеру Виктору Кузнецову исполнилось 80 лет

Среди известных учеников Виктора Кузнецова — Александр Карелин и Роман Власов. Фото: «Карелин-Фонд».

14 декабря 2021 года Виктору Михайловичу Кузнецову, одному из лучших тренеров по борьбе в России, исполнилось 80 лет. Лучше всего об учителе говорят имена его учеников: достаточно вспомнить Александра Карелина или Романа Власова. Несмотря на почтенный возраст, Кузнецов продолжает быть наставником для юных борцов. О его биографии и спортивном пути — в материале КП-Новосибирск.

БИОГРАФИЯ ВИКТОРА КУЗНЕЦОВА

Виктор Михайлович Кузнецов родился в 1941 году в Новосибирске. Жизнь в послевоенные годы была непростой, а потому подростка радовали даже приятные мелочи, это мотивировало его добиваться результатов.

Кузнецов (слева) с отрочества занимался борьбой, а в 21 год стал учить и других. Фото: архив «Карелин-Фонд».

— Борьба для меня — это все, это жизнь моя. Что ни говори, а стремление получше жить стимулирует и учиться, и работать, и добиваться. Вспоминаю, как люди жили раньше: надо печку топить, дров наколоть, угля, воды принести, туалет зимой на улице. Я жил в центре Новосибирска, и такие условия еще считались неплохими. Почему я начал заниматься? Для меня сходить поесть в столовую три раза в день был праздник. Попасть в сборную города, куда-то поехать, посмотреть другие города — огромный стимул. Ведь я в детстве никуда дальше Тогучина не ездил, — делится воспоминаниями Виктор Кузнецов.

Виктор Кузнецов в классической борьбе с 16 лет. С 1957 года занимался в «Динамо» у заслуженного тренера России Игоря Андреевича Белоусова. В свое время Виктор Михайлович выигрывал чемпионат Новосибирска, становился чемпионом Сибири. В 19 лет стал победителем турнира Центрального совета общества «Динамо», завоевав звание мастера спорта СССР. Много раз завоевывал чемпионские звания на первенстве Сибири, трижды — Россовета «Динамо», выигрывал международный Гран-при Ивана Поддубного, входил в шестерку сильнейших атлетов СССР.

На тренерском поприще Виктор Кузнецов с 1962 года. С 1985 года и по сей день он обучает детей и юношей классической греко-римской борьбе в новосибирском СК «Динамо». Ежегодно воспитанники этого клуба принимают участие во всероссийских и международных соревнованиях, постоянно занимают призовые места на первенствах и чемпионатах России, Европы и мира.

Подопечный тренера, 31-летний Роман Власов, осенью 2021 года завоевал титул чемпиона мира в третий раз. Фото: Андрей КОПАЛОВ

— Мне надо всегда не просто увидеть, а прочувствовать любое положение, любой захват. Я учился этому постоянно и считаю, что тренер должен заниматься этим всю жизнь и учиться. Я до сих пор могу показать и рассказать кое-что, работаю с удовольствием, — говорит Виктор Кузнецов.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Виктора Кузнецова можно назвать одним из самых титулованных тренеров России. Среди его воспитанников:

— Александр Карелин, заслуженный мастер спорта СССР и России, трехкратный победитель Олимпийских игр (1988, 1992, 1996), девятикратный чемпион мира, двенадцатикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр (2000), тринадцатикратный чемпион страны;

— Роман Власов, заслуженный мастер спорта России, двукратный победитель Олимпийских игр (2012, 2016), трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, обладатель Кубка мира, обладатель личного Кубка, чемпион XXVII Всемирной летней Универсиады, чемпион России;

— Владимир Зубков, заслуженный мастер спорта СССР, четырехкратный чемпион мира;

— Даниил Иванов, борец, выступающий в категории слабослышащих, который сумел завоевать звание заслуженного мастера спорта России, стать серебряным и бронзовым призером Сурдолимпийских игр, трехкратный чемпион мира, двукратный чемпион Европы и четырнадцатикратный чемпион России.

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