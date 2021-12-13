«За 5 дней вышел из реанимации, мне завидовали»: участник испытания вакцины от коронавируса записал видеообращение из красной зоны

Сергей Кутафин записал видеообращение к антиваксерам. Фото: Сергей КУТАФИН.

Новосибирский таксист записал видеообращение из ковидного госпиталя. 50-летний водитель делал прививку от ковида, но все равно попал в больницу. Он уверен, что без вакцины болезнь могла оказаться намного тяжелее.

«СПАСИТЕ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ»

Сергей Кутафин привился от ковида одним из первых. Еще год назад он участвовал в испытании «ЭпиВакКороны». Жил в медсанчасти «Вектора», где за добровольцами наблюдали медики. Таксист говорит, что так и остался в неведении: получил он тогда вакцину или плацебо. По условиям испытаний участникам об этом не говорят.

Этим летом Сергей записался на прививку уже на общих основаниях. В любом случае, решил он, после уколов на «Векторе» прошло больше полугода. Второй компонент той же «ЭпиВакКороны» ввел в начале июля. А через 4,5 месяца заболел. И попал в ковидный госпиталь на базе больницы № 12.

В госпитале - без роскоши. И сами сотрудник подчеркивают: здесь не санаторий. Фото: Сергей КУТАФИН.

Когда лечился, увидел передачу о противниках прививок. И решил ответить им, записав обращение, которое передал в КП-Новосибирск.

- Посмотрев передачу о том, как антипрививочники устроили балаган, хотел бы заступиться за наших врачей. Они из последних сил пытаются нас спасти. Им очень тяжело, им надо помочь. Надо просто привиться. Как максимум это спасет вам жизнь. Как минимум облегчит ваши страдания и ускорит процесс выздоровления, - говорит Сергей на видео, которое прислал в редакцию КП-Новосибирск. - Это война. Мы отступали до самой Москвы, потом было некуда. Так и в данный момент. Сейчас уже молодежь стала болеть, это не редкость. А там уже и дети. Можем потерять целое поколение. Ради детей своих привейтесь. Спасите им жизнь!

Персонал работает в защитных костюмах.

Также Сергей показал на видео, как устроен госпиталь. Еду для пациентов приносит сотрудник, одетый в защитный костюм. Досуг заболевшие (те, что чувствуют себя получше) проводят за просмотром интернет-сайтов.

Иногда больных навещает белка. Фото: Сергей КУТАФИН.

Немного облегчает тягостное настроение вид природы за окном, а на балкон к Сергею даже пожаловала белочка.

Выходить в коридор пациентам не рекомендуется. Во многих палатах есть туалеты, чтобы людям не требовалось выходить. Кутафин добавляет, что многие из-за болезни вынуждены пользоваться уткой или памперсами.

Пациентам не рекомендуют выходить в коридор. Фото: Сергей КУТАФИН.

«ЛЕЧИЛИ УКОЛАМИ, КАПЕЛЬНИЦАМИ, ТАБЛЕТКАМИ»

Сергей говорит, когда стало легче, его перевели в военный госпиталь. Таким образом, освободили место для более тяжелых больных, которым необходимо оборудование с подачей кислорода.

- Лечили уколами, капельницами, таблетками - все по полной программе, пока не будет отрицательного теста, - описывает Сергей, у которого ковид сопровождался пневмонией.

Еду приносят прямо в палату. Фото: Сергей КУТАФИН.

Теперь он уже выписан и вернулся к работе. Говорит, провел в двух больницах около трех недель, причем 5 дней - в реанимации. Среди пациентов есть привитые, но их меньше. В основном болеют те, кто не вакцинировался.

- Когда лежал в реанимации, там был 37-летний парень. Он находился там 21 день, и лучше-то ему, по-моему, не шибко становилось. А я через 5 дней вышел, так что все могли завидовать, - добавляет Сергей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Жили в бункере, ели бризоль, играли в мафию»: как испытывали на добровольцах новую вакцину от коронавируса из «Вектора»

Ученые проверяют очередное средство против «ковида». Один из добровольцев, подставивших плечо под экспериментальную прививку, рассказал, как провел три недели в Центре вирусологии под Новосибирском (подробнее).

Как «Вектор» изучает новый штамм коронавируса: репортаж из секретных лабораторий, куда попал «омикрон»

Журналист КП-Новосибирск побывала в научном центре, за результатами деятельности которого сейчас следит вся страна (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.