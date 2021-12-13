«Она была в белом, как ангел»: новосибирец ищет пациентку, в которую влюбился в травматологии

Парень получил травму ноги. Фото: соцсети

20-летний Илья Ковальчук из новосибирского Академгородка ищет девушку, в которую влюбился в травмпункте. Она сильно ушибла руку, он — повредил палец на ноге. Хватило нескольких минут и одного взгляда, чтобы парень влюбился в незнакомку. Теперь Илья пишет во все социальные сети — хочет найти девушку. Подробности романтичной истории — в материале КП-Новосибирск.

«ПОЧУВСТВОВАЛ ЧТО-ТО НЕВООБРАЗИМОЕ»

10 декабря Илья повредил палец на ноге металлической трубой.

— Попросил знакомого отвезти меня в травмпункт на улице Пирогова в Академгородке (парень там живет. — Ред.). Это было в промежутке с 13.30 до 14.00. Когда подъехали, перед входом стояла она… У девушки сильно болела рука, поэтому она не могла открыть дверь. Я, как истинный джентльмен, помог ей, — рассказал КП-Новосибирск Илья Ковальчук.

Девушка поблагодарила парня за оказанную помощь и пошла в сторону кабинета травматолога. Илья направился туда же. Она сидела в очереди на рентген, он — к врачу, в один момент их глаза встретились.

— Когда мы пересеклись взглядами, я почувствовал что-то невообразимое. В общем, влюбился, как мальчишка, — описывает сибиряк. — Выглядела она великолепно, как ангел. На ней были белая куртка, белые джинсы, бежевые зимние сапоги по типу берц. И голос у нее мягкий, приятный, немного детский.

Илья хотел подойти и познакомиться еще там, в больнице, но подумал, что случай не совсем подходящий. Да и место совсем не романтичное.

— Как вы себе это представляете? Она сидит с подозрением на перелом, и тут я такой красивый — с окровавленной ногой — подхожу и начинаю знакомиться. Не, не так все должно быть, — считает сибиряк.

«Я СДЕЛАЮ ЕЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ»

Вернувшись домой, Илья никак не мог забыть таинственную незнакомку из травматологии. Но как искать? Ведь он не знает ни имени, ни возраста. На помощь пришли социальные сети. Парень написал пост в одну из новосибирских групп в надежде, что девушка увидит его и откликнется.

Илья разместил объявление в социальных сетях. Фото: скриншот

— Я пожалел, что не сфотографировал ее. Не думал, что захочу пост написать в социальные сети. Однако сердцу не прикажешь, — вздыхает влюбленный. — Вот бы она нашлась…

На девушку с ангельской внешностью из травматологии у парня большие планы. Он хочет добиться ее и в итоге сделать предложение руки и сердца. Так и говорит:

— Найду и женюсь!

Зимой в травматологии много людей, но вдруг сибирячка прочитает заметку. Связаться с парнем можно через редакцию по номеру 8-923-145-11-03.

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