В Усть-Таркском районе восстановили знаменитую советскую танцплощадку

Юбилей села Кушаги прошел ярко и красочно. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

На территории Усть-Таркского района было реализовано 15 социально значимых проектов в сфере культуры, спорта, благоустройства и социальной поддержки пожилых людей. Четыре проекта были направлены на оказание помощи нуждающимся в приведении в порядок прилегающих к их домам территорий, в рамках четырех проектов были проведены сельские праздники.

НА РАДОСТЬ ОДНОСЕЛЬЧАНАМ

В рамках проекта «Сердцу милая сторонка» к юбилею села Кушаги силами добровольцев провели праздничный концерт «Люблю тебя, село родное», бульвар мастеров («Аквагрим», «Плетение кос», выставка творческих работ, фотовыставка «С юбилеем, родное село!»), спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья», конкурс силачей, фестиваль красок, дискотека, а еще конкурс среди жителей села «Лучший приусадебный участок». Для жителей села это был самый настоящий праздник, направленный на сохранение культурно-нравственных традиций своей малой родины среди детей, молодежи и старшего поколения.

При сельском Доме культуры в селе Победа под руководством Татьяны Грибковой организована группа здоровья в рамках проекта «Здоровье в тренде». Занятия проводит профессиональный инструктор по фитнесу и ЛФК. Сюда спешат по вечерам жители села, чтобы зарядиться энергией от занятий на степ-платформах. А цель проекта - улучшение качества и продолжительности жизни граждан благодаря вовлечению их в оздоровительные занятия спортом, активный отдых.

Танцы и концерты на свежем воздухе по нраву жителям района! Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

ДИСКОТЕКА НА УЛИЦЕ И НОВАЯ ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА

В селе Камышево установлена стела Геннадию Петровичу Толстову, труженику, кавалеру двух орденов, а на Козинском повороте отреставрирована стела в рамках проекта «Визитная карточка села Козино».

В селе Яркуль-Матюшкино отреставрирована знаменитая с советских времен танцевальная площадка под открытым небом. Теперь у жителей села появилось еще больше возможностей для активного досуга, а также возможность проводить уличные сельские дискотеки, вместе с детьми участвовать в культурно-массовых мероприятиях, организовывать активный отдых подрастающего поколения. Цель проекта - популяризация танцев как одного из видов активного досуга.

Часть стартапов была реализована для сельских ребятишек. Например, в селе Еланка для детей появилась зимняя деревянная горка, а в селе Щербаки на улице Большевистской - новая современная детская игровая площадка. Не было ни дня, чтобы она пустовала. Там постоянно играют дети: одни уходят, другие приходят. Даже сейчас, когда уже лежит снег, дети с удовольствием проводят там свое свободное время. Рады появлению детской площадки не только дети, но и их родители. У детей теперь появилось интересное место для проведения досуга. Дети могут оставить гаджеты, компьютеры и телевизоры и весело поиграть на свежем воздухе.

В Усть-Таркском районе реализован еще один интересный стартап «Эх вы, кони резвые», который направлен на популяризацию конного спорта. В рамках проекта провели сначала конкурс, а потом выставку рисунков и фотографий «Эх вы, кони резвые».

Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не менее трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 тысяч рублей.

Всего в Новосибирской области в 2021 году было реализовано 392 стартапа. Реализация проектов осуществлялась при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.