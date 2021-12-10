В Новосибирске стоимость красной икры взлетит на 10% к Новому году: рассказываем, что происходит с ценами

Цены на икру сильно поднялись за год — и это еще не предел. Фото: Олег ЗОЛОТО

Будут ли на новогоднем столе бутерброды с красной икрой? Или придется от них отказаться? Для любителей лакомства это может и впрямь оказаться важным вопросом, потому что цены на икру, несмотря на рост производства, тоже растут. Мы решили выяснить, с чем это связано и насколько подорожает ведерко красной икры для новосибирцев в дальнейшем.

ЦЕНА НА КРАСНУЮ ИКРУ В НОВОСИБИРСКЕ

По данным Новосибирскстата, 1 килограмм игры лососевых рыб в ноябре 2021 года стоил 6106,2 рубля. В то время как ровно год назад за него просили 4605,49 рубля, то есть за год цена выросла больше чем на 32%! При этом, по прогнозам, к концу 2021 года она поднимется еще на 10% — это обычная практика перед праздниками.

В Новосибирске килограммовое ведерко икры стоит больше 6 тысяч рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ситуация с подорожанием икры наблюдается по всей стране. Интересно, что в сентябре 2021 года глава Росрыболовства Илья Шестаков предрекал удешевление икры и красной рыбы, ведь улов рекордный, не то что в прошлом году. А вот Рыбный союз давал более осторожные прогнозы, говоря, что новогодний деликатес будет стоить примерно как в 2020-м. Но сейчас, столкнувшись с подорожанием, все пытаются объяснить кусачий ценник. Мол, виноват ретейл, который завышает цену и не хочет уступать покупателям, особенно во время предпраздничной суматохи, когда дорожает все.

Возможно, с такими ценами кто-то поскупится ставить икру на стол. Фото: Олег ЗОЛОТО

ПОЧЕМУ ВЫРОСЛА ЦЕНА НА КРАСНУЮ ИКРУ

Своей довольно интересной точкой зрения о том, что происходит на рынке, поделился экономист, доцент МГУ, кандидат экономических наук Андрей Кобяков.

— Причины можно найти любые. Я могу сказать про глобальную инфляцию или российскую, но это ничего не объясняет. А объясняется все двумя вещами: предельной монополизацией отрасли и отсутствием контроля со стороны ФАС. Надо вернуть на наш рынок шотландскую, норвежскую семгу, лосось, и цены сразу пойдут вниз. В прошлом году не хватало и рыбы, и икры, цены росли; может быть, тогда надо поступить так же, как с вином — завозить из-за рубежа и не создавать преференциальные условия для российского предпринимателя, если он ими пользуется в ущерб интересам населения? Нужно искать компромисс в этом вопросе, потому что можно создать ситуацию сверхприбыли, когда цены не контролируются на внутреннем рынке, но население будет страдать, — рассказал КП-Новосибирск Андрей Кобяков.

В КАКОМ РЕГИОНЕ ИКРА ДЕШЕВЛЕ?

Самая дешевая икра — в Приморье. Фото: Виктория МИНАЕВА

В среднем цена на отечественную красную икру по России — 5096,71 рубля. И несмотря на то, что Новосибирск, Красноярск, Иркутск и другие сибирские города ближе к Дальнему Востоку, икра в них дороже, чем в Москве: около 5000 — 6200 рублей против 4800. А вот в рыбных городах икра самая дешевая. Например, во Владивостоке килограммовое ведерко икры кеты отдают за 4 тысячи рублей. Хотя и это далеко не рекорд. По данным экспертов ФАНУ «Востокплан», килограмм икры горбуши в Камчатском крае будет стоить 3240 рублей. А самая высокая цена — в Хабаровском крае — 4567 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.