Игорь ТИТАРЕНКО: Мы сформируем такое предложение по зарплате, которое не будет проигнорировано

Увеличение оплаты педагогов - важная задача. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Совете депутатов города Новосибирска состоялось заседание постоянной комиссии по социальной политике и образованию. Одним из вопросов, которые обсуждали собравшиеся, стало установление поправочного коэффициента, применяемого к фонду оплаты труда для образовательных учреждений с особым статусом, это зимние сады в дошкольных учреждениях, центр психолого-педагогической помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья и школа-лаборатория в Академгородке.

ЗИМНИЕ САДЫ, РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР И ШКОЛА-ЛАБОРАТОРИЯ

По мнению авторов инициативы, эти проекты обладают высокой социальной значимостью, а специалисты, которые их реализуют, заслуживают поощрения.

- На базе зимних садов в детских садах № 85 и 450 проводятся занятия по образовательным программам «Юный эколог» и «Юный путешественник», интегрированные детские и детско-родительские тренинги, квесты и экскурсии, праздничные мероприятия, - поделилась, выступая с докладом, Нина Монич, директор МКУ «Городской финансово-экономический центр».

Также она рассказала о региональном ресурсном центре по комплексному психолого-педагогическому и медико-социальному сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья в коррекционной школе № 37. Специалисты этого центра оказывают комплексную помощь ученикам с особыми потребностями.

Третьим учреждением, о котором рассказала докладчица, был проект «Школа-лаборатория», организованный на базе лицея № 130.

- В лицее строительным проектом предусмотрено наличие школы-лаборатории, включающей шесть лабораторий с техническим оборудованием. На базе школы происходит формирование современной инновационной среды, развитие самостоятельной исследовательской проектной деятельности обучающихся на высоком научно-практическом уровне, - сообщила Нина Монич.

Финансирование этих проектов осуществляется в рамках бюджетных ассигнований, проводимых департаментом образования мэрии Новосибирска. По словам Нины Монич, в департамент неоднократно направлялись письма от регионального министерства образования с просьбой рассмотреть возможность введения повышающих коэффициентов, учитывающих особый потенциал этих учреждений. Однако на сегодняшний день инициативу не удалось реализовать, несмотря на ее актуальность.

- Мы уже несколько лет обращаемся с этим вопросом, но официального ответа так и не получили, - отметила докладчица.

НУЖНЫ КОНКРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По итогам обсуждения участники комиссии согласились, что поправочные коэффициенты необходимы. Было решено организовать рабочее совещание, чтобы обсудить, какие поправки следует внести, чтобы департамент образования одобрил инициативу.

По мнению Игоря Титаренко, председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию (депутатское объединение «Единая Россия»), основные затруднения могут быть связаны с финансовой стороной вопроса.

- Поправочные коэффициенты давно не вносились, не вводились дополнительные суммы, которые стимулировали бы в том числе развитие данного направления. Но если вводить поправочный коэффициент, то прежде всего это даст дополнительную нагрузку на бюджет. Тем не менее комиссия поддержала предложение. Теперь мы планируем организовать обсуждение, а затем обратиться в министерство, чтобы довести этот вопрос до конца, - пояснил председатель комиссии.

Несмотря на сложности, с которыми до сих пор сталкивались авторы инициативы, Игорь Титаренко убежден, что внесение в проект поправок и уточнений поможет прийти к желаемому результату.

Игорь Титаренко.

- Я убежден, что у нас получится. Просто нужно сформировать более конкретные идеи. Если предыдущие предложения отклонялись либо просто не были приняты во внимание, то мы сформируем такое предложение, которое не будет проигнорировано, и по необходимости отработаем в этом направлении с финансовым блоком, в том числе с министерством финансов Новосибирской области. И я уверен, мы добьемся положительного решения, - заключил председатель комиссии Игорь Титаренко.