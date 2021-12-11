Под Новосибирском мать защищает продавца, от которого забеременела ее 15-летняя дочка

Срок беременности у девочки - 8 недель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, что 15-летняя дочка ждет ребенка, жительница города Оби Ирина* узнала 30 ноября. Школьница сама во всем призналась, а врачи лишь подтвердили - срок беременности уже 8 недель. За связь с девочкой-подростком отцу ребёнка грозит срок. Но мама школьницы внезапно встала на его защиту. Подробности этой истории выяснили корреспонденты КП-Новосибирск.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ В СОЦСЕТЯХ, КОГДА ЕЙ БЫЛО 12 ЛЕТ

Маша* и Костя* познакомились в 2018 году в соцсетях: девочке тогда было всего 12 лет, парню – 15. Три года они переписывались, а в январе 2021 виртуальный флирт перерос в реальный, парень позвал Машу на свидание.

- Они пять месяцев встречались, гуляли. В мае Костя приехал в гости к Маше (девочка живет с семьей в трехкомнатной квартире, у нее есть своя комната). У них тогда в первый раз все и случилось, - рассказали КП-Новосибирск знакомые девушки.

После летних каникул Маша пошла в десятый класс, особыми знаниями на уроках не блистала.

- Учится средне, характеризуется удовлетворительно, на учете не состоит, - вот так коротко говорят о Маше учителя.

А теперь девочке и вовсе не до отметок, готовится стать мамой: в конце сентября Маша забеременела от Кости.

ПАПА РЕБЕНКА – ПРОДАВЕЦ ПРОДУКТОВ

Жениху Маши сейчас 18 лет. Ему приходится объясняться со следователями: девочке нет 16 лет, а значит, он нарушил закон.

- Костя работает продавцом в местном продуктовом магазине, готов взять материальную ответственность за ребёнка, - рассказывают знакомые.

Возможно, именно из-за того, что парень не отказывается от ребенка и собирается его воспитывать, мама девочки встала на сторону парня, не хочет привлекать его к уголовной ответственности.

*Имена героев публикации измены.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Свадьба спасет от срока»

Вот как прокомментировал ситуацию адвокат Сергей Чернов:

- Все будет зависеть от результатов психолого-психиатрической экспертизы, которую в обязательном порядке проведут девочке. Если эксперты скажут, что она в полной мере осознавала, что происходит, ее согласие было осознанным, то от наказания ее жениха может спасти свадьба. Если они распишутся, то уголовное преследование закончится. Если экспертиза покажет, что в силу возраста девочка не понимала, что происходит, то парню придется отвечать за половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет.

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