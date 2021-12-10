«Он был лучшим из лучших»: что известно о пилоте, разбившемся на вертолете Robinson R-66 в Хакасии

Пилот скончался на месте. Фото: telegramm-канал "Mash"

Вертолет Robinson R-66 пропал с радаров утром 10 декабря. За штурвалом борта был 46-летний пилот Андрей Дьяченко: он успел подать сигнал бедствия, но спастись не смог. На его поиски направились сотрудники МЧС.

— Вылет вертолета состоялся из Спиченково в 9.52. Как обычно перед ним Андрей Дьяченко зашел отметиться в диспетчерскую. Конечной точкой полета в плане стояло озеро Каракуль, откуда он должен был вернуться только в воскресенье. Даже если у пилота и были какие-то предчувствия, внешне это было незаметно никак. Он всегда был спокойный, сдержанный, и в этот раз вел себя как обычно, зашел, поздоровался, и ушел, мы даже парой слов не перекинулись, потому что было некогда, в это время шло как раз обслуживание пассажирских рейсов, было не до разговоров, — рассказали КП-Кемерово в диспетчерской службе новокузнецкого аэропорта «Спиченково».

Известие о трагедии стало шоком для знакомых Андрея Дьяченко:

— Андрей работал на компанию больше 3 лет. Раньше он был военным летчиком, командиром вертолета «МИ-8». Заканчивал военное училище. Он был лучшим из лучших пилотов, — рассказал КП-Новосибирск коллега Андрея по работе.

— Вряд ли у него было предчувствие, Андрей был очень классным пилотом, — профессионалом, у нас был командиром авиаэскадрильи вертолетов МИ, — рассказал КП-Кемерово его бывший коллега Сергей. — Да и человек был замечательный, — спокойный, интеллигентный, не ругался никогда, ни разу не слышал, а у нас он не один год работал.

Несколько лет назад Андрей Дьяченко уволился из «Аэрокузбасса», где дорос до должности заместителя гендиректора по организации летной работы и перешел в «Кустард». Куда же направлялся пилот? Знакомые погибшего выдвигают несколько версий.

— Кто-то говорит, что на тренировку летел, а кто-то говорит, что нужно было хозяина компании из его резиденции забрать, — говорят знакомые пилота. - Вроде, он летел по маршруту Новокузнецк-Таштагол-село Мрассу.

На месте трагедии работает прокуратура и спасатели.

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