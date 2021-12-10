билайн и СибГУТИ будут вместе готовить телеком-специалистов

Исполняющий обязанности ректора СибГУТИ Бари Хаиров и региональный директор Восточного региона Максим Шарков. Фото предоставлено Департаментом пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

Стажеры смогут принять участие в проектах, связанных с развитием сети, получить практический опыт в планировании новых объектов радиодоступа, строительстве и эксплуатации сети. Успешно прошедшие стажировку студенты получат возможность продолжить работу в штате билайн.

Договоренность позволяет реализовывать совместные проекты в области образования и науки, заниматься организацией студенческой практики, осуществлять информационное партнерство и организовывать совместные семинары, конференции, конкурсы для студентов и выпускников, мастер-классы и тренинги. Кроме того, компания будет участвовать в ярмарках вакансий, студенческих фестивалях и других мероприятиях, проводимых СибГУТИ. Соглашение заключено на три года.

- Наше сотрудничество с СибГУТИ - это, по сути, инвестиция в будущее: сегодня мы даем практические знания и навыки студентам университета, после выпуска они идут работать в телеком, развивают сферу. Это не только вопрос формирования кадрового резерва, но и залог устойчивого развития отрасли. Мы уверены, что сотрудничество с университетом будет взаимовыгодным и плодотворным, - комментирует региональный директор Восточного региона Максим Шарков.

Фото предоставлено Департаментом пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

Исполняющий обязанности ректора СибГУТИ Бари Галимович Хаиров убежден, что сотрудничество университета с ведущими телекоммуникационными компаниями позволяет раскрыть большой потенциал благодаря синергетическому эффекту.

- Практика студентов и трудоустройство выпускников, безусловно, необходимы. Но мы, как вуз Минцифры России, стремимся, чтобы наши студенты получали передовые знания и актуальный опыт, обучались на реальных рыночных кейсах, для успешной реализации себя в профессиональной деятельности. Опыт билайн пригодится для корректировки образовательных программ под нужды рынка. Также, совместными усилиями, мы сможем вести научные разработки.

СПРАВКА КП

ПАО «ВымпелКом» (бренд билайн) входит в Группу компаний VEON международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики является крупным научным и учебным центром по подготовке специалистов в области телекоммуникаций и информатики для регионов Сибири и Дальнего Востока.