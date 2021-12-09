Новогодняя ночь 2021-2022 в Новосибирске: как и где лучше провести

Рассказываем, как весело провести новогоднюю ночь.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Из-за коронавирусных ограничений новогодняя ночь 2021-2022 в Новосибирске пройдет нетрадиционно: на площади Ленина отменят праздничные гуляния. Власти намерены сделать акцент на семейном активном отдыхе, увеличив число лыжных баз и катков. А ужину дома в кругу семьи есть масса альтернатив. Рассказываем, где и как лучше провести праздник.
В ресторане можно избавить себя от лишних раздумий насчет блюд и подготовки стола.
Фото: Василий Вахрин
РЕСТОРАНЫ
В Новосибирской области действует система QR-кодов, однако общепиту разрешили работать после 23.00. Поэтому можно всей семьей или компанией друзей провести Новый год в кафе или ресторане. Удобно, что есть место для танцев, не нужно готовить еду и потом убирать. Но позаботьтесь о том, чтобы все были привиты.
Традиция встречать Новый год чистыми и обновленными существует издавна.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
САУНА
Вариант из фильма «Ирония судьбы…»: 31 декабря пойти с друзьями в баню или сауну, хорошо попариться, смыть с себя усталость и накопившуюся за год тяжесть. А после разогрева горячей водой и паром обновленным с удовольствием сесть за банкетный стол. Подойдет тем, кому по душе сауна, но стоит помнить, что после банных процедур опьянение наступает быстрее.
БАЗА ОТДЫХА
На базе отдыха можно встретить Новый год и весело, и шумно несколькими семьями: в последнее время этот тип загородного отдыха набирает популярность. Однако помните о том, что вместе с вами будут и другие компании, приехавшие отдыхать. Помимо этого, готовьтесь к тому, что развлекательная программа, скорее всего, будет организована одна на всех.
В загородном доме тепло, а за окном - чистый, пушистый снег...
Фото: Алексей БУЛАТОВ
КОТТЕДЖ
Загородный дом — отличный вариант для больших компаний, которые не поместятся в одну квартиру, а праздновать хотят вместе — и не один день. Коттеджи могут стать заменой и базам отдыха: вы можете выбрать домик в соответствии со своими вкусами и не беспокоиться о том, что кто-то из других отдыхающих или персонала вам помешает.
Несмотря на то, что это не ваш дом, в коттедже можно чувствовать себя по-домашнему комфортно. А еще здесь в распоряжении могут оказаться и банкетный зал, и баня.
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