Пять мест, которые обязательно нужно посмотреть зимой во Владивостоке: от них захватывает дух!

Владивосток стоит на берегу Японского моря. Фото: Виктория МИНАЕВА

Чем заняться во Владивостоке зимой? Все равно пойти гулять, только перед этим хорошенько одеться. О возможных маршрутах и интересных достопримечательностях - в нашем материале.

КАКАЯ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ПОГОДА ЗИМОЙ

Дальневосточная зима не для слабаков. К началу декабря Приморье завалило снегом. Скорее всего, наверху кто-то сказал: «Хорош делить снег на всю Россию, сыпь весь сюда!»

А ветер здесь такой, что пробирается прямо в душу. И ты, приехавший из другой части России, чувствуешь какой-то климатический парадокс. На градуснике -10, а мерзнешь так, словно -35.

Приморская погода - коварна. Минус 10 на море равносильны крепкому морозу в Сибири. Фото: Виктория МИНАЕВА

И вот мы собираемся на прогулку, как на покорение Гренландии. Надеваем по две кофты, засовываем дополнительные стельки в обувь. Кладем в сумку термос с чаем и все, что осталось с собой от нашего партнера «Абис»: пихтовый сбитень, леденцы с имбирем, тоник с живицей. Уверены, иммунитет, глядя на наши сборы, говорил спасибо.

Журналист КП-Новосибирск Вадим Алексеев считает, что для морского холода одежду еще не изобрели. Он очень замерз во время прогулок по достопримечательностям. Фото: Виктория МИНАЕВА

Берем два powerbank - это уже для «иммунитета» мобильников - и смартфон с симкой Yota, чтобы выкладывать в Сеть снимки культовых мест Владика.

ПРИМОРСКИЙ САФАРИ-ПАРК

Это не во Владивостоке, но рядом, поэтому включаем в наш список.

В отличие от зоопарков в Приморском сафари-парке для животных созданы более естественные условия. У зверей не просто вольеры, а вполне просторные площадки для прогулок.

Здесь есть косули, олени, леопарды, тигры. В сафари-парке обитает и тот самый тигр Амур, который когда-то дружил с козлом.

Знаменитый тигр Амур - тот самый, который водил дружбу с козлом Тимуром. Фото: Виктория МИНАЕВА

После этого он несколько раз дружил с тигрицей Уссури и в результате дважды стал папой.

Один из тигрят. Фото: Виктория МИНАЕВА

Мы наблюдали, как Уссури нянчится теперь с двойней.

Посетители сафари-парка сейчас могут наблюдать, как тигрица Уссури нянчится со своим потомством. Фото: Виктория МИНАЕВА

ОКЕАНАРИУМ НА ОСТРОВЕ РУССКИЙ

Даже дорога к этому месту - аттракцион и приключение. Океанариум расположен на острове Русский, а к нему ведет длинный мост. Только представьте: мост от материка до острова!

Прогулка по океанариуму на острове Русский может занять весь день. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

А еще представьте, что на дне моря построены стеклянные коридоры, мимо которых важно проплывают рыбы. В Приморском океанариуме вы словно в этих коридорах под водой.

Подводный мир. Фото: Виктория МИНАЕВА

Вот мимо проплыл огромный скат, вот над головой зависла стая рыб. В общем, посетитель словно погружен на дно океана.

Кормление скатов не оставляет равнодушными зрителей. Фото: Виктория МИНАЕВА

Несмотря на воду вокруг, в океанариуме работает мобильный интернет Yota. В соцсетях мы провели трансляцию из этого удивительного места.

Мы проверили - Yota ловит даже под водой. Фото: Виктория МИНАЕВА

Судя по откликам, океанариум впечатлил жителей не только разных городов России, но и ближнего зарубежья.

Внутри океанариума есть тропический уголок - зимний сад. Фото: Виктория МИНАЕВА

МАЯК ТОКАРЕВСКОГО

К нему не подъехать ни на автобусе, ни на машине. К маяку ведет длинная коса - этакий хвост суши, заброшенный в море.

Маяк - самый узнаваемый символ Владивостока. Фото: Виктория МИНАЕВА

Для автомобилей «хвост» закрыт, так что с полкилометра придется идти пешком.

Вид на Золотой мост с маяка. Фото: Виктория МИНАЕВА

Зимой этот путь покажется настоящим испытанием: с моря дует такой суровый ветер, что промерзает каждая косточка. Зато добравшись до маяка, сняв его на фото, вернувшись и потом с ногами забравшись в кресло да взяв в руки чашку с горячим чаем, чувствуешь себя победителем.

Виды на море с маяка. Фото: Виктория МИНАЕВА

КИТАЙСКИЙ РЫНОК

На китайском рынке много азиатской косметики, бытовой химии, но главное - морепродуктов. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Мне беляш, пожалуйста.

- С овощами?

- Хм... А что, беляши бывают с овощами?

Так, диалогом в небольшом гриль-кафе мы открыли для себя новое блюдо. Жареная лепешка, повар делает в ней глубокий разрез и щедро закидывает начинку: рубленое мясо, капусту, морковь, соус... Получается полубеляш-полушаурма.

Рыбы на рынке столько, что разбегаются глаза. Фото: Виктория МИНАЕВА

Такую штуку попробовали на местном китайском рынке. На самом деле товары на нем вполне международные. Можно купить и одежду из Китая, и косметику из Японии, и нашу российскую рыбу.

Здесь же есть и соленья. Фото: Виктория МИНАЕВА

Место колоритное и калорийное. А еще там есть икра. Сырая. 2000 рублей за полкило.

МИЛЛИОНКА

Миллионка - одно из самых ярких мест Владивостока. Фото: Виктория МИНАЕВА

Так назывался микрорайон недалеко от центра Владивостока. Это была территория, отведенная для китайцев. Впрочем, наряду с ними здесь проживали корейцы, евреи, кавказцы...

Рядом с Миллионкой - прогулочная улица, она уже готова к Новому году. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Миллионка отличалась от всего Владивостока и жителями, и менее прихотливым благоустройством. Можно сказать, это был город в городе.

Бывший китайский квартал стал украшением города. Фото: Виктория МИНАЕВА

Теперь Миллионка - это просто место, окутанное запахом истории. Еще здесь есть потрясающее граффити. А рядом - приморский Арбат - улица Адмирала Фокина. Одно из украшений современной Миллионки - портрет футуриста Давида Бурлюка высотой метров 12 - картина украшает всю стену одного из домов.

Дом футуриста. Фото: Виктория МИНАЕВА

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