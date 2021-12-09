«Дочка закричала и упала в снег»: в Новосибирской области собака укусила школьницу

Собака выбежала из дома. Фото: Людмила МАРЧУК

В Новосибирской области собака напала на восьмиклассницу. Инцидент произошел в рабочем поселке Коченево вечером во время метели, когда девочка вместе с мамой и папой возвращалась домой.

— На улице шел снег, был сильный ветер, и мы шли гуськом друг за другом. Первым шел наш папа, затем я и Жасмин*. Вдруг я услышала, что дочка громко закричала и упала в снег. Повернулась, а вокруг нее крутится собака, — рассказала КП-Новосибирск Надежда, мама девочки. — Раньше собака уже кусала Жасмин, поэтому дочь сильно испугалась. Я крикнула ей, чтобы она вставала.

Когда Надежда подошла к дочери, увидела, что пес умудрился цапнуть девочку под коленкой. Женщина тут же вызвала скорую помощь, и ребенка отвезли в больницу.

— Доктор осмотрел Жасмин и выписал курс уколов от бешенства. О случае сообщили в отдел полиции по делам несовершеннолетних, — говорит мама девочки.

Как оказалось, собака не бродячая, а домашняя. Она сорвалась с цепи и убежала за ограду.

— В ПДН нам сказали, что хозяев собаки попросили отвезти ее в ветеринарную клинику и сдать анализы на бешенство. Только пока о результатах нам никто не сообщил, — добавляет сибирячка.

Сейчас Жасмин боится выходить на улицу одна, особенно когда темно. Матери приходится провожать ее по утрам в школу.

— Даже до истерик доходит. А выбора другого нет, — грустно вздыхает Надежда.

По словам женщины, в суд она подавать не планирует. Травма незначительная. Под коленкой всего две точки от укуса и огромный синяк, который скоро пройдет.

* Имя изменено.

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