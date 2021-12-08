«Восстание» новосибирских троллейбусов объяснили... действием реагентов

Слова о влиянии реагентов на состояние троллейбусов горожане бурно обсуждают в соцсетях. Фото: Иван ВИСЛОВ

Против жителей Новосибирска взбунтовались городские троллейбусы. С интервалом в несколько дней они дважды ударили пассажиров током.

На Красном проспекте от электрического разряда досталось девушке, а затем в Дзержинском районе током ударило ребенка.

Состояние автобусов, троллейбусов и трамваев и так давно не вызывает восторга у горожан. А тут выясняется, что поездка в общественном транспорте угрожает еще и здоровью.

Есть надежда, что троллейбусы не распосаются вконец, и не устроят восстание машин в духе фильмов Джеймса Кэмерона. На Круглом столе в КП-Новосибирск мэрия Новосибирска анонсировала реформу общественного транспорта. Если она пройдет по плану, то у нас будут и новая техника, и более точное соблюдение расписаний. Но вот слова чиновника, которые прозвучали после Круглого стола, всерьез озадачили жителей. Заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин испорченную электропроводку троллейбусов прокомментировал так:

- Это не всегда зависит от срока службы троллейбуса. У нас есть предположения, что тот химический состав, которым сегодня покрываются дороги - обратите внимание, это произошло именно в эти три слякотных дня - существенно влияет на кузовное оборудование. В этом направлении тоже идет проверка – может ли здесь быть взаимосвязь.

Слова о влиянии реагентов на состояние троллейбусов горожане бурно обсуждают в соцсетях. Обсуждают, мягко говоря, с иронией. Не исключено, что скоро в пабликах появится набор мемов на тему реагентозависимости общественного транспорта.

На самом деле, Новосибирск - один из многих городов, где применяются современные противогололедные материалы, но прежде в России не было замечено массового электровосстания троллейбусов.

«Если жена включит ночник, и ее ударит током, скажу, что это - из-за бытовой химии. Не надо было стиральным порошком пользоваться», - сравнил один из комментаторов в соцсетях.

Но в чем же причина опасных поломок на самом деле? Высказать мнение мы попросили Наталью Кирилловскую - человека, который работал водителем троллейбуса в Новосибирске.

- Троллейбус просто был неисправен. Токоутечка измеряется специальным прибором, и по правилам ее должны проверять перед выездом из депо, что, конечно, не делается, - высказала мнение Наталья - Очевидно, что водитель просто проморгал токоутечку. В данном случае могла повлиять неисправность токоприемников наверху, а также - неисправность электрического оборудования внутри троллейбуса.

При этом, собеседница КП-Новосибирск согласна с тем, что такие происшествия могут не зависеть от преклонного возраста троллейбусов.