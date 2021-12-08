«С моим отрядом - хоть куда!»

Закрытие прошло необыкновенно бурно и празднично. Фото: Елисавета Дмитриева (ЦСО СГУПС)

Студенческие трудовые отряды появились в СГУПСе вместе с самим вузом - в 1932 году. С тех пор участников студотрядов называют бойцами, их куртки - бойцовками, а трудовой семестр, который совпадает со студенческими каникулами, - целиной. Отряд - это особая среда, круг друзей, ставший родным для каждого из ребят. Они никогда не сидят на месте - в постоянном движении, череде творческих, интеллектуальных и профессиональных конкурсов. А еще студенты СГУПСа в течение третьего трудового семестра получают бесценный профессиональный опыт, подрабатывают на стройках, проводниками, вожатыми и даже горничными и официантами. В начале декабря в вузе с песнями, танцами, креативными выступлениями завершили третий трудовой семестр и наградили лучших бойцов.

Лирично бойцы говорили о третьем трудовом семестре. Фото: Елисавета Дмитриева (ЦСО СГУПС)

ГОД ПОБЕД

По словам командира штаба студенческих отрядов СГУПСа Михаила Рыбеля, 2021 год был очень плодотворным. Удалось поучаствовать в университетских и всероссийских соревнованиях. Студенческие педагогические отряды трудились на базах летних оздоровительных лагерей по всей России, отработав 54 летние смены. Бойцы студенческих сервисных отрядов вышли на трудовой сезон в Алуште в одноименном санатории, где работали горничными и официантами. Стройотряд «Сибирский локомотив» отправился в свой первый трудовой сезон на межрегиональную студенческую стройку в Норильск, где показал отличные результаты: занял первое место по производственной и второе - по комиссарской деятельности.

На закрытии наградили самых активных бойцов студенческих трудотрядов. Фото: Елисавета Дмитриева (ЦСО СГУПС)

Стройотряд «Эшелон» работал на стройке в Новом Уренгое, а отряды «Барс» и «Стальная колея» трудились в Новосибирске на строительстве нового ЛДС и станции метро «Спортивная», несколько человек из отрядов помогают там до сих пор.

Студотряды проводников работали в Новосибирске, Москве, Адлере, Новороссийске. Штаб студенческого отряда СГУПСа занял третье место среди вузов Новосибирска. Студотряд проводников «Арго» стал первым в конкурсе на лучший студенческий отряд проводников, а сервисный отряд «Гарант» - вторым среди всех отрядов города Новосибирска.

Студотряды не только работают, но и зажигают на сцене. Фото: Елисавета Дмитриева (ЦСО СГУПС)

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Ректор СГУПСа Алексей Манаков вышел поздравить студентов в бойцовке. Он надел ее не просто так: руководитель вуза подчеркнул свое отношение к движению студотрядов, чтобы поддержать их, показать значимость их работы для университета.

- В этом году название СГУПСа, как и раньше НИВИТа-НИИЖТа, звучало на всероссийских стройках и на стройках нашего города. Это ваша заслуга, за что вам большое спасибо! - поблагодарил ректор собравшихся. Он рассказал о планах отправить в следующем году студенческие отряды на БАМ, на начало строительства Северного широтного хода, строительство в районе Обской губы, завершение строительства нового ЛДС, станции «Спортивная», четвертого моста через Обь.

Ректор СГУПС Алексей Манаков вышел поздравить студентов в бойцовке, чтобы подчеркнуть важность события для вуза. Фото: Елисавета Дмитриева (ЦСО СГУПС)

В вузе действует уникальная система взаимодействия с абитуриентами и студентами. Никто не остается без внимания, о существовании студенческих отрядов узнает каждый новенький.

- Студотряды, на мой взгляд, - это самое масштабное молодежное движение в России. Отряд - это семья, где вместе решают проблемы, поддерживают друг друга. Сюда приходят идейные, яркие люди с огнем в глазах, - уверен председатель профкома студентов СГУПСа Роман Чернавин.

А еще на закрытии звучали необыкновенно душевные песни. Фото: Елисавета Дмитриева (ЦСО СГУПС)

Кроме дружеской поддержки и ощущения тыла участие в студотряде повышает шансы на трудоустройство в компанию мечты. Работодатели ценят тех, кто прошел закалку всероссийскими стройками. Помогает это и в учебе, ведь практика - лучшее подтверждение теории.

На закрытии сезона гремела музыка, зал взрывался аплодисментами, было горячо от искрящихся глаз и отрытых улыбок. Отряды пели трогательные песни, зажигали на сцене. По словам студентов, этот праздник они запомнят надолго. А в новом трудовом семестре сделают еще больше, чем в уходящем году.