Как подростки-волонтеры делают город лучше

Александр Тарасов вручил заслуженные награды. Фото: Екатерина НЕЧАЕВА

В течение года волонтеры фонда «Общее дело» активно участвовали в различных социальных и благотворительных мероприятиях Кировского района. Отметили их работу депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Тарасов, представители администрации Кировского района, фонда «Общее дело», а также фонда «Защитник».

Среди неравнодушных сибиряков много подростков: кто-то из них участвует в важных социальных акциях несколько месяцев, кто-то - больше года. Именно им вручили волонтерские книжки и благодарственные письма.

- Как раз к этому празднику - Дню волонтера - мы приурочили вручение волонтерских книжек нашим ребятам, которые на протяжении длительного времени оказывают помощь в Кировском районе. Участвуют в мероприятиях, помогают всем, кому нужна помощь, - комментирует Александр Тарасов, депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия»).

Александр Тарасов.

Волонтерская книжка - аналог трудовой книжки, в которую записываются данные о поощрениях, дополнительной подготовке, сведения о волонтерском стаже. Дети рассказывают, что деятельность волонтера достаточно разнообразна: приходилось развозить бесплатные обеды врачам (это акция фонда «Общее дело»), ходить в аптеку, приносить продукты пенсионерам, чистить дворы от снега пожилым людям, участвовать в субботниках, организовывать праздники детям.

- Я уже 2 года работаю. Даже не работаю, а помогаю людям. Я всегда хотел помогать, но не знал как, и меня пригласили в фонд. И я стал добровольцем. Деятельность началась еще со школы, когда классе в шестом учительница спросила: «Ребята, не хотите съездить со мной в приют и помочь животным?» И я согласился, потому что хотел узнать, как это все делается и чем мы можем помочь. Выгуливали собак, убирали за ними. Они живут не в очень хороших условиях, клетки не теплые. Теперь ездим туда каждые 2 месяца, собираем гостинцы и радуем их. Мне нравится, что общаемся с детьми. Кажется, они узнают много полезной информации и тоже могут присоединиться к команде волонтеров и помогать другим. Увы, таких последователей немного, потому что не каждый решает заниматься таким делом, - говорит Ярослав Киреев.

Согласна с ним и волонтер Елизавета Войтова:

- Изначально я была в Российском движении школьников в школе, оттуда меня пригласили в фонд «Общее дело». Я здесь меньше года, но уже поучаствовала в большом количестве мероприятий. Самым запоминающимся для меня был День светофора. К нам пришли дети из детского садика, мы проводили игры, на которых изучали правила дорожного движения. Для меня это способ самореализации: ты становишься коммуникабельнее, становишься человеком, который может наладить контакт с любым окружением. Мне кажется, это самое важное.

Молодых добровольцев благодарили за неравнодушие, отзывчивость и помощь обществу. Действительно, стать волонтером может каждый, но не каждый хочет и способен безвозмездно отдавать себя и свое время другим. Елизавета рассказывает, что среди ее близких друзей больше волонтеров нет. Однако дети, однозначно, получают ценный опыт.

- Нужно снег почистить - идут чистить. Нужно провести мероприятие в детском садике - идут и проводят. Надо провести спортивное мероприятие - идем вместе с ними проводим. Соответственно, мы обучаем, как сформировать ту или иную повестку события, регламент, разработать положения, подготовиться. Они не только помогают, но и воспитывают в себе организаторские навыки. Есть дети, которые с нами год, они меняются на глазах: вот не так давно были хулиганами, а сейчас смотришь - они уже по-другому себя ведут, и ощущение, что взрослеют, - подтверждает депутат Александр Тарасов.