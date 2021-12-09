«Она самая маленькая»: в Новосибирской области шестиклассницу затравили в школе

Соню травили три года. Фото: Анатолий ЖДАНОВ/предоставлено Татьяной БАКЛАНОВОЙ

В Новосибирской области мама шестиклассницы пожаловалась на травлю ее дочери. Девочку уже три года терроризируют одноклассники. То толкнут, то вещи с парты сбросят. Девочка до последнего скрывала это от мамы, пока не пришлось накладывать гипс на руку. Подробности истории — в материале КП-Новосибирск.

Соня Бакланова растет в многодетной семье из Тогучина. Ходит в шестой класс обычной школы. Так случилось, что она самая маленькая среди девочек. Возможно, поэтому и стала объектом насмешек для сверстников. Соня долго не говорила маме, что одноклассники над ней издеваются.

— Только недавно дочка рассказала, что ребята могут ее вещи скинуть с парты или начать толкаться. Все потому, что она самая маленькая в классе по возрасту и физически. Вот и стала жертвой нападок. Соня очень добрая, отпор дать не может, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна Бакланова, мама школьницы. — Я и к директору ходила, и с родителями разговаривала — все бесполезно. Директор мне ответила: «Это же дети, они просто так общаются».

Девочку сильно толкнули. Фото: предоставлено Татьяной БАКЛАНОВОЙ

Последний случай с Соней заставил женщину действовать решительно. На днях одна из одноклассниц снова решила устроить разборки. Она подошла к девочке и скинула ее вещи с парты.

— Соня встала и сказала: «Что ты делаешь?» В ответ на это девочка толкнула ее, моя дочка упала и ушибла руку, — говорит женщина. — Соня все рассказала, и мы пошли к врачу. У нее сильный ушиб, и медики наложили ей гипс.

После этого Татьяна написала заявление в полицию и приняла решение перевести Соню в другую школу.

— В ПДН мне сказали, что со всеми, кто травил мою дочь, будет проведена беседа. Они должны понимать, чем это грозит и к каким последствиям может привести, — подводит итог Татьяна.

Новая школа находится далеко, в 4 километрах от дома. Девочке приходится ездить туда на такси с отцом или дедушкой.

Тем временем к делу подключились Следственный комитет и прокуратура Новосибирской области.

— В Тогучине ученицу обижают сверстники, травят ее в образовательном учреждении, причиняют вред здоровью. Прокуратура проверит исполнение учреждениями системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, об охране прав ребенка, об образовании, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

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