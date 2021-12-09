Новогодние ярмарки 2021-2022 в Новосибирске: площадки, расписание работы, дата открытия

Рассказываем, где можно купить подарки и сувениры к Новому году в Новосибирске.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Главный праздник года уже не за горами — самое время задуматься о покупке подарков. Рассказываем, где будут развернуты новогодние ярмарки 2021-2022 в Новосибирске и где можно будет купить много интересного для себя и близких.
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА У ЦУМА
В преддверии праздника в декабре откроется ярмарка «Новогодняя сказка», которая станет также подготовительным этапом к чемпионату мира по хоккею — 2023. Там можно будет купить игрушки, сувениры, одежду и обувь, головные уборы и рукодельные новогодние украшения, а также еду для праздничного стола.
Где: ЦУМ, 2-й этаж (Вокзальная маг-ль, 5)
Когда: с 23 по 29 декабря с 10.00 до 19.30
НОВОГОДНИЙ МАРКЕТ В «СИБИРСКОМ МОЛЛЕ»
Если не знаете, чем порадовать родных и друзей, эта ярмарка поможет вам. На ней будут представлены различные игрушки и прочие подарки.
Где: ТРЦ «Сибирский Молл», 1-й этаж (ул. Фрунзе, 238)
Когда: с 18 по 30 декабря с 10.00 до 22.00
ФЕСТИВАЛЬ СУВЕНИРОВ РУЧНОЙ РАБОТЫ
Маркет мастеров пройдет на той же площадке, что и ярмарка подарков. Здесь дизайнеры и рукодельницы покажут свое творчество, найдут покупателей и обменяются опытом. Вас ждут мастер-классы, музыкальная программа, конкурсы и вручение призов!
Где: ТРЦ «Сибирский Молл», 1-й этаж (ул. Фрунзе, 238)
Когда: с 18 по 19 декабря с 10.00 до 22.00
ГЛАВНЫЙ НОВОГОДНИЙ МАРКЕТ В «АУРЕ»
Новогодний и рождественский базар будет организован в центральном атриуме. Здесь будут продавать новогодние подарки, продукты, игрушки, елочные украшения, сувениры — в общем, все, что нужно для подготовки к празднику.
Где: ТРЦ «Аура», 1-й этаж (ул. Военная, 5)
Когда: до 9 января с 10.00 до 22.00
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