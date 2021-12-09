Новый год 2021-2022 в ресторанах Новосибирска: цены, программы, акции

Ночью рестораны Новосибирска будут работать. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Где лучше отметить праздники? Многие горожане предпочитают не сидеть дома, а встретить Новый год 2021-2022 в ресторанах Новосибирска. Мы подскажем, как и где забронировать стол на новогоднюю ночь.

НОВОГОДНИЕ ПРОГРАММЫ

Новогодние программы варьируются в зависимости от ресторанов. Фото: Мария ЛЕНЦ

Бронирование столиков и залов в ресторанах на Новый год начинается уже с осени. Праздничную ночь можно провести с детьми - для этого рестораны приглашают аниматоров в костюмах сказочных персонажей, Деда Мороза и Снегурочки.

Для взрослых предусмотрены выступления музыкальных коллективов и танцоров, дискотека, интерактивы, конкурсы, лотерея и подарки. Не обойдется и без фотозоны, а также боя курантов и поздравления президента.

ЛУЧШИЕ РЕСТОРАНЫ

По данным сайта «Меню Новосибирска», в 10 лучших мест для празднования Нового года входят рестораны:

— «Победа» (ул. Ленина, 7)

— «Пэрис» (ул. Каменская, 7/1)

— «Северное сияние» (ул. Тюленина, 4)

— «Beerman & Пицца» (пл. Карла Маркса, 7)

— Friends (Красный пр-кт, 22)

— Hide (ул. Коммунистическая, 35)

— «Respublica» (ул. Бориса Богаткова, 201/1; ул. Ленина, 6; ул. Дуси Ковальчук, 179/2;

ул. Покрышкина, 6)

— «River Park» (ул. Добролюбова, 2)

— «Sinlun Cafe» (ул. Кирова, 29)

— «Альпен Грот» (Вокзальная магистраль, 16)

За одного человека цена начинается от 2 тысяч рублей. Фото: Екатерина БОЯРСКАЯ

ЦЕНЫ

Средний чек в ресторанах Новосибирска начинается от 2000 - 3000 до 5500 рублей на человека (и около 1,5 тысячи под закрытие). В некоторые заведения можно приходить со своим алкоголем, тортом и фруктами. Цены начинают повышаться за неделю до 31 декабря: чем ближе к дате, тем дороже.

Новосибирские рестораны предлагают просторные залы вместимостью от 20 до 120 гостей.

АКЦИИ

Некоторые рестораны делают посетителям приятные скидки в новогоднюю ночь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В новогоднюю ночь рестораторы придумывают различные скидки и акции для посетителей. Так, в одних банкетных залах предлагают значительную скидку до 50% при праздновании корпоратива, другие дарят горку шампанского или бесплатное украшение залов по вашему вкусу — подробности уточняйте у администрации ресторанов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.