Новогодние места 2021-2022 в Новосибирске: программа мероприятий, куда сходить

В Новосибирске есть много мест, где можно почувствовать атмосферу Нового года.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Близится главный праздник страны, поэтому новосибирцев интересует, где его можно отметить. Мы составили подборку, какие новогодние места 2021-2022 в Новосибирске лучше всего посетить.
ГЛАВНАЯ ЕЛКА И ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК
Главный символ в городе — большая украшенная елка и каток перед оперным театром — обязательны к посещению. Вечером на елке зажигаются огни, а в Театральном сквере играет музыка. Желающие смогут покататься 31 декабря до 10 часов вечера. А еще — понаблюдать, как часы отсчитывают время до молодежного чемпионата мира по хоккею: это украшение также появится в сквере.
На Михайловской набережной с 30 декабря заработает ледовый городок. Посетить его можно не только ради крутых горок, но и ради красивых скульптур, которые вечером подсвечиваются разноцветными гирляндами. Отличный повод сделать много фото на память! Вход в городок платный, от 250 до 350 рублей, однако и маленьким новосибирцам, и их родителям там понравится.
Заснеженные парки - сказка!
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
ЗИМНИЕ ПАРКИ
Еще один недорогой вариант — городские парки, в которых уже сейчас можно почувствовать атмосферу праздника. Кроме набережной, по-новогоднему будут украшены парки «У моря Обского», «Затулинский», «Бугринская роща», «Березовая роща», Сад имени Дзержинского, «Сосновый бор», парки имени С. Н. Кирова, Первомайский и Центральный. Здесь построят горки для детей, установят новогодние елки и оборудуют праздничные фотозоны.
В загородном доме - и отдых, и тепло.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
БАЗА ОТДЫХА
Если надоела городская суета, отличный вариант — провести каникулы на базе отдыха или в экопарке за городом. Места еще остались, но лучше поторопиться! К тому же на Новый год и Рождество гостям предлагаются праздничные программы, поздравления от Деда Мороза, хороводы вокруг елки и салют. Не обойдется и без активного отдыха: лыжи, коньки, санки, тюбинги.
На тигров - символ грядущего года - можно полюбоваться в зоопарке. Фото: zoonovosib.ru
ЗООПАРК
Обязательно посетите Новосибирский зоопарк: с конца ноября открыты все павильоны. Рекомендуем посмотреть на амурских тигров — они остаются в уличных вольерах, так как холод им не страшен. Это символ 2022 года, так что смело загадывайте желание!
В честь наступающих праздников проводится конкурс елочных игрушек, сделанных своими руками. Творить можно из любых материалов, главное -изобразить на игрушке любого питомца зоопарка. Победителям подарят бесплатное посещение зоопарка в один из дней с 1 по 9 января 2022 года.
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