На улице Костычева прошел хоккейный турнир

Дмитрий Червов поддерживает спорт на своем округе. Фото: Екатерина НЕЧАЕВА

На хоккейной площадке по улице Костычева бурлит жизнь: скрип лезвий коньков, выкрики, удары клюшками, свистки судей - на открытии сезона собрались команды Ленинского района. Три года назад эту площадку реконструировали благодаря наказам избирателей депутату Совета депутатов города Новосибирска Дмитрию Червову (депутатское объединение «Единая Россия»), что сделало хоккейную коробку гораздо комфортнее для занятий спортом.

Спортсмены-любители за помощь благодарны.

- Традиционно собирается 4 - 6 команд. Сейчас пройдет открытие, потом начнется первенство. Видите, сегодня молодежь хитрая: уходит во дворцы - много крытых катков. А на открытом воздухе играют для здоровья. На закрытом - это не то, - уверен Николай Викторович Колмыков, который сегодня исполняет роль главного судьи.

Сам Николай Викторович - заслуженный работник физической культуры и спорта России. Сейчас он отвечает за спортивно-массовые мероприятия в молодежном центре «Современник». На этом месте он работает уже 31 год, а в спорте - уже 52 года.

- Здесь всегда рады поиграть, - дополняет Вячеслав Глухих из команды «Заря» перед выходом на лед. - Прежде всего это улица - на улицу надо! Наше поколение всегда на улице играло. А как замотивировать молодежь? Она должна сама тянуться, смотря, как мы играем.

Может, когда-нибудь здесь будет тренироваться сибирский Овечкин. Фото: Екатерина НЕЧАЕВА

СТАНОВИТСЯ ЛУЧШЕ

- Традиционно мы открытие и закрытие сезона проводим при поддержке депутата Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Червова, - гордо показывает медали и кубки Николай Колмыков. - Благодаря Дмитрию Валериевичу хоккейная коробка реконструирована, это он нам помог. Раньше она была деревянная, старая, неудобная, а теперь у нас есть замечательный лед.

Добиться такого результата было непросто. По наказам избирателей за счет бюджетных средств прошла реконструкция коробки: отремонтированы раздевалки, произведен монтаж новой системы освещения, заменены борта, уложено искусственное покрытие.

Разумеется, на этом работы никто завершать не собирается. Планируется, что этот спортивный объект будет связан с гостевыми маршрутами, которые будут проложены в Новосибирске к молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году.

Особое внимание - комфорту игроков не только на поле, но и вне его. Раздевалка для хоккеистов-любителей расположена рядом с коробкой, в доме № 6 по улице Костычева. До ремонта ее состояние было плачевным, теперь помещения преобразились: отремонтированы душевые, скамейки, создан спортзал - все, чтобы заниматься было удобно.

- Это наша единственная хоккейная коробка на округе. Для спортсменов-любителей и жителей важно, что спортивная коробка находится в микрорайоне: здесь они тренируются, играют в хоккей, устраивают турниры. Бесплатно организовано массовое катание, и далеко ездить не нужно. С тех пор как коробка улучшилась, спортивная жизнь забурлила! Стало удобно и комфортно играть, вечером есть освещение. Спорт позволяет сохранить физическую форму и тонус. За годы нашего сотрудничества уже дважды организовывали пошив экипировки для хоккейной команды нашего клуба, помогаем в приобретении сеток для ворот. Сегодня традиционно подготовили для команд наградной фонд. На каждом хоккейном турнире игроки дарят мне памятные кубки, вот как этот, - показывая золотого хоккеиста, говорит Дмитрий Червов, депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия»).

БОЛЬШЕ СПОРТА

Зимой по субботам и воскресеньям с 15.00 до 21.00 организовано массовое катание, на которое со своими коньками может прийти любой желающий. Летом на улице Костычева проходит первенство по мини-футболу.

- С 2010 года молодежь потянулась к спорту, - отмечает Николай Викторович Колмыков. - Летом мы играем в футбол, собирается до 16 - 18 команд, прямо во дворах их формируем. Даже если приходят 40 - 55-летние ветераны, они играют с молодежью, делятся опытом, помогают. Советую, чтобы все приходили к нам и начинали заниматься.