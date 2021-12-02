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Общество2 декабря 2021 16:01

Имена сибиряков, защищавших Брестскую крепость, увековечили в книге

Состоялась презентация биографического справочника «Сибиряки - защитники Брестской крепости»
Екатерина НЕЧАЕВА
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Участники проекта получили благодарственные письма из рук Игоря Украинцева.

Участники проекта получили благодарственные письма из рук Игоря Украинцева.

…На рассвете 22 июня 1941 года Брестская крепость приняла на себя удар немецкой армии. В числе защитников крепости было более 8 тысяч бойцов и командиров, не считая персонал и пациентов госпиталя. Среди них оказались и сибиряки.

Ольга Дегтярева, куратор проектов военно-исторического клуба «Живая история», взялась узнать подробности:

- Мы заинтересовались этой темой. Все знают, что всеобщая мобилизация была уже после того, как случилось нападение фашистов. Но слишком мало источников и данных о том, были ли на границе сибиряки в момент нападения.

Согласитесь, задача не из простых: найти крупицы информации, которые стерлись из памяти за 80 лет. Куда обратиться? Кто сможет найти нужные документы? Помог в этом важном деле Андрей Ефименко, исследователь истории пограничных войск. Он стал автором справочника.

- Темой обороны Брестской крепости я занимаюсь много лет. В процессе работы вдруг неожиданно выяснилось, что большое количество защитников Брестской крепости так или иначе связаны с Сибирью, с нашим регионом, - говорит Андрей Ефименко. - Так и родилась идея сделать небольшой справочник, который был бы посвящен им.

ВПЕРВЫЕ РАССКАЗАЛИ О ГЕРОЯХ

По словам автора, подобных справочников до сих пор не было. Не издавались они даже в советское время, хотя малыми тиражами печаталась некая обобщающая поверхностная литература. В этом деле особенную сложность представляет сбор информации: документы были или уничтожены, или засекречены.

- Любая информация, которая посвящена персоналиям защитников Брестской крепости, исходила только от выживших, которые вспомнили своих друзей, однополчан. И, собственно, все. Только в последние 10 лет, когда начали раскрывать и оцифровывать документы времен Второй мировой войны, появилась возможность провести эту работу, - объясняет историк.

Справочник издан тиражом 100 экземпляров и содержит 101 имя защитника-сибиряка, чье участие в обороне Брестской крепости подтверждено документальными и свидетельскими показаниями. Справки включают основные жизненные вехи каждого человека: где родился, служил, погиб. Достаточно много воинов из Новосибирской области. Издать сборник получилось благодаря Фонду президентских грантов, а также поддержке депутатов Совета депутатов города Новосибирска.

Экспозиция была посвящена памяти павших воинов.

Экспозиция была посвящена памяти павших воинов.

Фото: Екатерина НЕЧАЕВА

ПОДДЕРЖКА ДЕПУТАТОВ

Игорь Сергеевич Украинцев, депутат Совета депутатов города Новосибирска, поддержал проект:

- Мы оказали организационную и материальную помощь. Конечно, мы стараемся об этом не говорить, но вместе с нашей командой депутатов мы имеем и возможность, и желание помочь. Самое главное здесь - не я, а активисты «Живой истории»: поисковики, реконструкторы, те люди, которые дают этой памяти новую жизнь. Пока у нас есть возможность историю увидеть и запечатлеть, этим надо обязательно пользоваться, это наша святая обязанность перед детьми! У наших детей, к сожалению, уже не будет возможности пообщаться с ветеранами, когда они подрастут. У наших потомков не будет возможности напрямую прикоснуться к памяти - только с помощью таких проектов. Поэтому наша роль и миссия нашего поколения более ответственная. Я с воодушевлением жду новых проектов, чтобы с удовольствием участвовать в них.

Отпечатанные экземпляры справочника переданы представителям музеев и библиотек Новосибирска. Каждый желающий может обратиться в ближайшую библиотеку и попробовать найти своего родственника в справочнике. Тем временем автор Андрей Ефименко уверяет, что его работа на этом не завершена:

- Работа продолжается. Будет найдено гораздо больше людей, а материалы будут еще информативнее.

БИЗНЕС-ПРЕССНовости Совета депутатов города Новосибирска