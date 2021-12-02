Имена сибиряков, защищавших Брестскую крепость, увековечили в книге

Участники проекта получили благодарственные письма из рук Игоря Украинцева.

…На рассвете 22 июня 1941 года Брестская крепость приняла на себя удар немецкой армии. В числе защитников крепости было более 8 тысяч бойцов и командиров, не считая персонал и пациентов госпиталя. Среди них оказались и сибиряки.

Ольга Дегтярева, куратор проектов военно-исторического клуба «Живая история», взялась узнать подробности:

- Мы заинтересовались этой темой. Все знают, что всеобщая мобилизация была уже после того, как случилось нападение фашистов. Но слишком мало источников и данных о том, были ли на границе сибиряки в момент нападения.

Согласитесь, задача не из простых: найти крупицы информации, которые стерлись из памяти за 80 лет. Куда обратиться? Кто сможет найти нужные документы? Помог в этом важном деле Андрей Ефименко, исследователь истории пограничных войск. Он стал автором справочника.

- Темой обороны Брестской крепости я занимаюсь много лет. В процессе работы вдруг неожиданно выяснилось, что большое количество защитников Брестской крепости так или иначе связаны с Сибирью, с нашим регионом, - говорит Андрей Ефименко. - Так и родилась идея сделать небольшой справочник, который был бы посвящен им.

ВПЕРВЫЕ РАССКАЗАЛИ О ГЕРОЯХ

По словам автора, подобных справочников до сих пор не было. Не издавались они даже в советское время, хотя малыми тиражами печаталась некая обобщающая поверхностная литература. В этом деле особенную сложность представляет сбор информации: документы были или уничтожены, или засекречены.

- Любая информация, которая посвящена персоналиям защитников Брестской крепости, исходила только от выживших, которые вспомнили своих друзей, однополчан. И, собственно, все. Только в последние 10 лет, когда начали раскрывать и оцифровывать документы времен Второй мировой войны, появилась возможность провести эту работу, - объясняет историк.

Справочник издан тиражом 100 экземпляров и содержит 101 имя защитника-сибиряка, чье участие в обороне Брестской крепости подтверждено документальными и свидетельскими показаниями. Справки включают основные жизненные вехи каждого человека: где родился, служил, погиб. Достаточно много воинов из Новосибирской области. Издать сборник получилось благодаря Фонду президентских грантов, а также поддержке депутатов Совета депутатов города Новосибирска.

Экспозиция была посвящена памяти павших воинов. Фото: Екатерина НЕЧАЕВА

ПОДДЕРЖКА ДЕПУТАТОВ

Игорь Сергеевич Украинцев, депутат Совета депутатов города Новосибирска, поддержал проект:

- Мы оказали организационную и материальную помощь. Конечно, мы стараемся об этом не говорить, но вместе с нашей командой депутатов мы имеем и возможность, и желание помочь. Самое главное здесь - не я, а активисты «Живой истории»: поисковики, реконструкторы, те люди, которые дают этой памяти новую жизнь. Пока у нас есть возможность историю увидеть и запечатлеть, этим надо обязательно пользоваться, это наша святая обязанность перед детьми! У наших детей, к сожалению, уже не будет возможности пообщаться с ветеранами, когда они подрастут. У наших потомков не будет возможности напрямую прикоснуться к памяти - только с помощью таких проектов. Поэтому наша роль и миссия нашего поколения более ответственная. Я с воодушевлением жду новых проектов, чтобы с удовольствием участвовать в них.

Отпечатанные экземпляры справочника переданы представителям музеев и библиотек Новосибирска. Каждый желающий может обратиться в ближайшую библиотеку и попробовать найти своего родственника в справочнике. Тем временем автор Андрей Ефименко уверяет, что его работа на этом не завершена:

- Работа продолжается. Будет найдено гораздо больше людей, а материалы будут еще информативнее.