Для мамы - с любовью!

Женщины были благодарны за добрые слова и подарки. Фото: Екатерина НЕЧАЕВА

Рождение ребенка - одно из самых трогательных и важных событий в жизни женщины. И особенно важно в такой волнительный период получить поддержку и услышать добрые слова. С такой замечательной миссией в Новосибирский перинатальный центр отправились депутаты Совета депутатов города Новосибирска.

«СПАСИБО ВАМ!»

Главный врач центра Иван Михайлович Поздняков взял слово первым:

- Дорогие женщины! В последнее воскресенье ноября отмечается День матери, который, как вы знаете, стал всенародным праздником. Вы родили 28 ноября, в День матери, и вас приехали поздравить представители органов власти, депутатского корпуса партии «Единая Россия».

Мамочки, которые трогательно качают малышей, улыбаются и смущенно принимают подарки: пышные букеты, памятные дипломы и актуальные для мам сертификаты в детский магазин. Всего депутаты вручили поздравительные комплекты 10 мамам Новосибирского городского клинического перинатального центра (бывший роддом № 4).

- Уважаемые мамы, от всей души поздравляем вас с этим праздником! Наверное, это самый великолепный и самый душевный и красивый праздник, который мы отмечаем. Благодарим вас за то, что вы награждаете нас такими красавцами и красавицами, которые продолжают наш род! Огромное вам спасибо, с праздником вас! - сказал Игорь Титаренко, депутат Совета депутатов города Новосибирска.

Игорь Титаренко.

ЗА ВТОРЫМ И ЗА ТРЕТЬИМ

За 40 лет в перинатальном центре родилось более 160 тысяч детей, причем за последние 10 лет - почти 59 тысяч детей. Каждые третьи роды в Новосибирске проходят именно здесь.

- Итоги года можно подводить. Если сравнивать даже с прошлым годом, в этом году уже на 600 родов больше. За год количество родов будет 5,5 тысячи. Женщины любят наш роддом и выбирают его. В 2021 году мы ни разу не закрывались, работаем с полной загрузкой. Общая тенденция? У нас много повторнородящих, много возрастных женщин - от 40 и старше. Это мировая тенденция, когда люди делают карьеру, делают все для жизни, а деторождение немного откладывают, - объясняет Иван Михайлович Поздняков. Диалог в палате подтверждает слова главного врача: - Меня спрашивают, рожают ли сейчас второй, третий раз. Я отвечаю: «Рожают». Все больше, больше и больше. Сколько из вас второй раз родили?

- Я - второй раз, - послышался голос.

- Все остальные - первый?

- Нет, у меня третий ребенок, - с некоторым удивлением заявила одна из рожениц.

- Вот, пожалуйста! Поэтому, вторые, третьи - всякие, - мягко улыбается главврач.

- Акция в День матери ежегодная, она проходит уже не первый раз. Если память мне не изменяет, мы около 10 лет уже поздравляем роддома, - говорит Игорь Титаренко, который за эти годы сам стал отцом троих детей. - Я хотел бы от всей души поблагодарить весь коллектив, который здесь трудится, всех тех, кто рожает. Я сам вчера поздравлял свою маму и маму своих детей, потому что День матери - действительно один из знаковых праздников. Лично для меня - самый важный! Без мамы не было бы и меня, не было бы и моих ребятишек, не было бы внуков у моей мамы и правнуков у моей бабушки.

- Мы в свое время песню переложили, - задумчиво вспоминает Иван Михайлович. - Поклонись до земли своей матери и отцу до земли поклонись. Без работы чтоб нас не оставили, за вторым и за третьим - явись.

Призыв явиться не оставляет без улыбки ни одного из присутствующих.

- Будет такая у вас жизненная ситуация или необходимость - ну, рожать еще будете - куда пойдете?

- К вам, к вам! - наперебой подтверждают улыбающиеся женщины.

Можно быть уверенными, что при такой поддержке депутатов в будущем наш город будет только укрепляться новыми жителями.