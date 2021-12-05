Зарплаты в Новосибирске станут выше

Депутаты подчеркивают: бюджет останется социально ориентированным. Фото: Совет депутатов города Новосибирска.

На заседании 12-й сессии Совета депутатов города Новосибирска говорили о самых важных для сибиряков вопросах, планах на предстоящий 2022 год. Особенно обсуждаемыми стали две темы: бюджет города и изменение зарплат. Рассказываем, какие решения были приняты.

БЮДЖЕТ ГОРОДА

Начнем, пожалуй, с того, на какое финансирование в 2022 году сможет рассчитывать Новосибирск. По словам Кирилла Покровского, председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике (депутатское объединение «Единая Россия»), бюджет города достаточно позитивный:

- Мы преодолели психологический барьер в 60 миллиардов рублей как по доходам, так и по расходам, оставив дефицит на прежнем уровне - 800 миллионов, но с тенденцией к снижению дефицита. Я надеюсь, что в соответствии с прогнозными показателями к 2024 году дефицит бюджета будет равен нулю.

До 13 декабря у депутатов Совета депутатов города Новосибирска есть возможность представлять свои позиции в виде поправок между первым и вторым чтениями. Тогда их будут рассматривать уже более детально, прежде всего в рамках профильных комиссий, а затем в рамках работы комиссии бюджета по налоговой политике.

Традиционно бюджет города носит исключительно социально ориентированный характер. Так, расходы на структуру образования занимают почти 55% от общего бюджета Новосибирска, что очень важно для развития столицы Сибири.

- Мы сейчас являемся свидетелями реализации крупных инвестиционных проектов именно в Новосибирске: строительство ледовой арены к чемпионату мира, нового моста. Безусловно, город принимает участие в софинансировании, как раз в части развития инфраструктуры. Если мы говорим о ледовом дворце, это дороги, станция метро. Я считаю, что для Новосибирска с учетом желаемых перспектив и развития той инфраструктуры, которая нам необходима - строительство новых станций метрополитена, трамвайных линий, пять остановок городской электрички и так далее, - бюджет, по скромным оценкам, должен приближаться к цифре 100 миллиардов рублей, - говорит Кирилл Покровский.

Кирилл Покровский.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЛУЖАЩИЕ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ

Новый бюджет предусматривает и индексацию заработной платы непосредственно муниципальным служащим по нескольким категориям: младшая, старшая и ведущая категории.

- Принято решение о повышении заработной платы в среднем на 13%. Это изменение заработной платы от 2 с лишним тысяч рублей почти до 6 тысяч рублей, в соответствии с занимаемой должностью. Считаю, это очень важное решение, - комментирует итоги сессии Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия»).

Стоит отметить, что в полномочия депутатов Совета депутатов города Новосибирска не входит изменение заработной платы сотрудникам муниципальных учреждений, к которым относятся воспитатели в детских садах или технический персонал в школах. Депутаты надеются, что в перспективе мэром Новосибирска будет принято решение об увеличении заработной платы в том числе и этой категории работников.

- Хотел бы обратиться к руководителям частных организаций в Новосибирске, чтобы учли все эти моменты с изменениями в экономике, увеличением цен на продукты питания, бензин, коммунальных услуг и тоже рассмотрели возможность повысить заработную плату работникам в своих организациях. Я считаю, что это необходимо делать, - отмечает спикер Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Сессия отличилась бурными дебатами. В частности, поправки депутатов Антона Картавина и Светланы Каверзиной отклонены, так как закладывали определенное социальное неравенство и были направлены на более узкий круг служащих.