На прививку становись!

Антонина Панкратьева, старший фельдшер отделения медицинской профилактики поликлиники № 29. Фото: Татьяна СКРИПКИНА

В жилмассиве Юбилейный прошла акция по вакцинации местных жителей от коронавируса. Организовали ее депутат Совета депутатов города Новосибирска Елена Воронина и депутат Законодательного собрания Новосибирской области Иван Сидоренко. Насколько такое начинание было важно для жителей - в нашем материале.

«СПУТНИК V» В ПОМОЩЬ

Почему потребовалась акция? Поликлиника расположена далеко от жилмассива Юбилейный, и пунктов вакцинации в шаговой доступности у местных жителей нет. Поэтому пункт вакцинации был организован рядом с приемной Елены Ворониной.

- Сначала возникла идея провести День здоровья в Декаду пожилого человека, в частности организовать здесь вакцинацию. Мы решили пригласить докторов к нам, чтобы пожилые жители имели возможность сделать прививку недалеко от дома, - рассказывает Елена Воронина, депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия»).

А потом жильцы уже сами интересовались, проведут ли вакцинацию снова. Поликлиника № 29 инициативу жильцов и депутата поддержала. Единственное условие: необходимо заранее позвонить в приемную депутата и записаться на прививку.

- Из-за особых условий хранения вакцины мы должны заранее предупреждать о том, сколько человек придут вакцинироваться, поэтому и нужна предварительная запись. Сначала мы записывали только на «Спутник V», но теперь доступны и вакцины «Спутник Лайт». И каждый раз, когда люди звонят нам, чтобы записаться, мы всегда уточняем, что конкретно им интересно, и рассказываем, какие условия мы можем предложить, - поясняет Елена Воронина.

Елена Воронина

«ВАКЦИНАЦИЯ - ЭТО НЕОБХОДИМОСТЬ»

По словам депутата, во время акции 20 человек получили первый компонент вакцины, 26 пациентов - второй компонент. Кроме того, 15 человек записались на вакцинацию препаратом «Спутник Лайт»: это либо те, кто уже переболел коронавирусной инфекцией, либо ранее привитые люди, у которых подошел срок ревакцинации.

- Я переболел летом. Прошло полгода - делаю прививку, чтобы обеспечить себе будущее. На работе я каждый день общаюсь с людьми, выезжаю на заявки в квартиры. А ведь люди, к которым я езжу, могут сами не знать, что они болеют. Поэтому прививка - это необходимость, она хоть как-то защитит от заражения, - уверен Олег Губанов, электрик управляющей компании «Сибирская инициатива» и один из посетителей пункта вакцинации.

Выездная бригада поликлиники № 29 работает в небольшом кабинете рядом с приемной Елены Ворониной. Здесь есть все необходимое: у входа расположен большой стол, за которым врач может осмотреть пациента, чтобы исключить противопоказания к вакцинации, а у окна, за ширмой, установлен столик, на котором аккуратно разложены шприцы, ампулы с вакциной и другие необходимые принадлежности для вакцинации.

- Здесь все достаточно удобно, потому что мы с Еленой Алексеевной Ворониной не первый день уже работаем. Место хорошо организовано, у нас здесь отдельный кабинет. Как видите, есть ширма, чтобы пациента можно было спокойно и комфортно привить. Место для хранения вакцины тоже предусмотрено: в приемной депутата есть морозильная камера. В принципе все условия созданы, - отмечает Антонина Панкратьева, старший фельдшер отделения медицинской профилактики поликлиники № 29.

Елена Воронина не сомневается, что эта акция не последняя: с каждым разом выездной пункт вакцинации посещают все больше людей, причем не только местные жители, но и приезжие из других районов и даже пригорода.

- Начиналось с того, что мы прививали пару раз по 20 человек, а заявки на нынешнюю акцию нам поступали вплоть до сегодняшнего утра - приходилось уточнять, что вакцина уже заказана, и предлагать записаться на следующий день, 9 декабря. Люди охотно обращаются к нам, а мы идем им навстречу и заранее строим график совместно с поликлиникой, - добавляет депутат.