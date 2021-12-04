Быть донором - это почетно

Центр крови обеспечивает компонентами донорской крови более 80 медицинских организаций. Фото: Екатерина НЕЧАЕВА

Когда близкий человек оказывается в больнице и переливание крови для него жизненно необходимо, надежда остается только на неравнодушных людей, которые не пройдут мимо чужой беды. Совет депутатов города Новосибирска уже в четвертый раз организовал акцию для сибиряков, которые готовы стать донорами. Рассказываем, как она прошла.

С ЗАБОТОЙ О ДРУГИХ

Утром в ресурсном центре по адресу: улица Кочубея, 3/1, уже собралась небольшая очередь. Донорам нужно заполнить анкеты, сдать кровь, выпить сладкого чая с печеньем - и можно садиться в кресло. Депутаты Совета депутатов города Новосибирска, организовавшие акцию совместно с Новосибирским клиническим центром крови, занимают очередь на общих основаниях.

- Это уже, наверное, девятая процедура для меня, - рассказал Игорь Атякшев, депутат Совета депутатов города Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия»). - Первый раз я стал донором примерно 3 года назад и с тех пор как минимум два-три раза в год участвую в подобных акциях. В этом году сдаю кровь впервые, потому что переболел вместе со всей семьей. Теперь привился и отлично себя чувствую.

Обычно у донора берут из вены примерно 450 миллилитров крови. Чтобы пройти процедуру, нужно быть старше 18 лет, быть прописанным в Новосибирске или области и не иметь противопоказаний. Вечером до сдачи крови надо воздержаться от жирной, жареной, острой и копченой пищи, молочных продуктов, яиц, масла. А вот утром можно легко позавтракать - сдавать кровь натощак не рекомендуется.

За сдачу крови добровольцы получают денежное вознаграждение, а также дополнительные выходные. Но сами доноры не устают повторять: главное, что они приобретают, - это ощущение своей нужности, полезности.

- Кровь - необходимый компонент для тяжелых пациентов, которые сейчас находятся в стационарах. Мне, как гражданину, несложно потратить полчаса. Зато потом, когда получаешь на мобильный телефон сообщение: «Ваша кровь была передана пациенту», - на душе становится легче и приятнее, - подтверждает депутат Игорь Атякшев.

Игорь Атякшев.

ЗОЛОТОЙ СОСТАВ

- Безусловно, кровь остается востребованной в любое время, несмотря на пандемию. Ведь оказание помощи продолжается. Ежедневная выдача компонентов составляет около 200 доз. Поэтому мы всегда приветствуем, любим и ценим наших доноров. Даже несмотря на сложное время, они находят в себе силы прийти и сдать кровь для нуждающихся, - говорит Наталья Владимировна Просвирина, заместитель главного врача по медицинской части Новосибирского клинического центра крови.

По словам Натальи Владимировны, в этом году благодаря депутатам проходит уже четвертая выездная акция. А за три прошлых акции сдали кровь более 200 человек. Действительно, большинство доноров, которые пришли с утра в центр, делают это не в первый раз.

- Центр крови обеспечивает компонентами донорской крови более 80 медицинских организаций Новосибирска и области. Ежегодно мы заготавливаем более 33 тонн цельной донорской крови, которую затем фракционируем на различные компоненты. Активные доноры, которые приходят два и более раз в год в пункты заготовки крови, - наш золотой состав. Именно на них мы надеемся и рассчитываем, - добавляет Наталья Владимировна.

ИНИЦИАТИВА

В ноябре 2021 года партия «Единая Россия» выступила в Государственной думе с инициативой - предусмотреть дополнительные средства из федерального бюджета на заготовку, хранение и транспортировку донорской крови. Таким образом, есть вероятность, что в ближайшие 3 года финансирование медицинских учреждений возрастет. Это позволит значительно повысить запасы крови, а значит, поможет врачам спасти больше жизней.