Новые спортивные площадки появились в Мошковском районе

Благодаря проекту «Пусть не прервется поколений связь» в селе Ташара провели утренние зарядки для детей и подростков. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

В 2021 году в рамках конкурса общественных стартапов «Со мной регион успешнее» в Мошковском районе неравнодушные жители реализовали 13 общественных проектов.

УЛИЧНЫЙ СПОРТ

Среди победителей - проект «Воркаут - самый доступный спорт», который был реализован в селе Кайлы, где в рамках проекта приобрели спортивный комплекс на детскую площадку. Установка на площадке турников и тренажеров привлекла детей к занятиям спортом, к более привлекательному и доступному времяпрепровождению на свежем воздухе. Детям стало гораздо интереснее заниматься на турниках и тренажерах, чем проводить время у телевизора и компьютера.

Реализация проекта дала жителям возможность принять участие в социально значимом деле. Результатом реализации проекта на территории села стало вовлечение граждан разных возрастных категорий в спортивную жизнь. Приобретение спортивного оборудования для воркаута позволило инициативной группе проводить спортивные соревнования среди детей младшего и среднего возраста, а также дало возможность провести соревнования между семьями.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

В селе Ташара реализован проект «Пусть не прервется поколений связь», где благодаря приобретению портативной акустической колонки инициативная группа смогла проводить различные мероприятия на открытых уличных площадках.

- Приобретение более качественной звуковой аппаратуры позволило проводить уличные массовые мероприятия разного формата на открытых нестационарных площадках нашего села. Благодаря развитию современных по содержанию и техническому оснащению форм уличной активизации мы привлекли большее количество жителей к активному участию в общественной и культурной жизни, - делятся представители инициативной группы. - На территории села были проведены четыре утренние зарядки для детей и подростков, также организованы нестационарные досуговые площадки, на которых прошли мероприятия для детей, подростков и молодежи, купальские хороводы, игры, обряды, традиционные для празднования Дня Ивана Купалы. Были организованы спортивный праздник для жителей разных возрастных категорий и День села, посвященный 300-летию села Ташара. Население стало активнее принимать участие в традиционных мероприятиях, которые проводятся на родных улицах.

Установка на площадке турников и тренажеров привлекла детей к занятиям спортом. Фото: Предоставлено министерством региональной политики НСО

ОСТРОВОК ДЕТСКОГО ОТДЫХА

В селе Новомошковское инициативная группа реализовала проект «Спортивный городок «Спорт - это жизнь»: команда проекта приобрела спортивное оборудование, и теперь у сельских ребятишек есть удобное и безопасное место для активных игр и занятий спортом.

- Площадка стала островком детского отдыха, веселья и смеха, где есть место для каждого ребенка. Дети с родителями с удовольствием приходят на площадку, - говорят организаторы проекта.

Еще один спортивный проект реализовали в Мошковском районе, где в рамках проекта провели спортивно-патриотическую игру «Зарница», участниками игры стали ребятишки в возрасте от 7 до 18 лет.

Напомним, что к участию в конкурсе приглашались инициативные группы граждан (состав инициативной группы не менее трех человек), как зарегистрированные, так и фактически проживающие на территории города Новосибирска или Новосибирской области. Максимальная сумма гранта на реализацию проекта составила 50 тысяч рублей.

Реализация проектов осуществлялась в рамках реализации программы «Со мной Мошковский район успешнее» местной общественной организацией «Ресурсный центр Мошковского района» при финансовой поддержке министерства региональной политики Новосибирской области.

Материал подготовлен по заказу министерства региональной политики Новосибирской области.