Что стало с самым добрым тигром Амуром, который дружил с козлом Тимуром

Амур больше дружбу с козлами не водит. Он во второй раз стал папкой и скучает по своей тигрице Уссури. Фото: Виктория МИНАЕВА

Амур - это Николай Басков животного мира. Такой же знаменитый. У тигра не менее звонкий голос, но прославился он совсем другим - водил дружбу с козлом.

Амур и Тимур необычная парочка. Фото: Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ

Почему возникли эти неравные отношения и как поживает хищник теперь, узнаете из репортажа журналистов КП-Новосибирск Вадима Алексеева и Виктории Минаевой, которые отправились во Владивосток.

Мы в Приморском сафари-парке. Главные его обитатели - тигры во главе с красавцем Амуром. Для полосатых созданы условия, приближенные к естественным. Есть огромные - размером с футбольные поля - площадки для прогулок. Тигр день за днем деловито исследует свою территорию, метит, убеждается, что не заявился никто из чужаков (ну откуда б чужаку здесь взяться?).

Амур обходит свою территорию. Фото: Виктория МИНАЕВА

Сотрудники рассказывают про еще один фактор, придающий тигриной жизни натуральности. Это охота.

- Каждый вторник - живая добыча: козы, бараны, телята, свиньи, кроликов даем. Это делается для того, чтобы тигры могли обучать потомство охоте, чтобы не забывали, кто они на самом деле. Обычно в течение 15 минут добыча уже готова к употреблению, - рассказал КП-Новосибирск начальник смены парка Андрей.

Участь стать живой добычей была уготована и Тимуру. Впрочем, тогда у козла не было имени. Кто ж дает имя бифштексу, шашлыку или котлете? Но дичь была не так проста.

Дом Амура - трехкомнатный. Его огромные владения с высокими деревьями - это комната для дневных променадов. Есть «спальня» - она выглядит как большая собачья будка. Ну и «столовая» - вольер, как у обитателей зоопарков. Там строго по расписанию и возник бизнес-ланч - мохнатый козел. Его полосатое величество уж было приготовился откушать, но обед запротестовал.

- Амур подходил, но козел вставал на дыбы, рога показывал. Тигр сторонился, - описывает Андрей. - Мы доложили директору, что такая ситуация, и решили выпустить их в паре на территорию.

Территория - это как раз главная, большая комната, отделенная от «кухни» металлической перегородкой. И вот Амур вышел исследовать свои владения вместе с рогатым спутником. Козел воспринял это как должное. Учитывая, что его статус принципиально изменился, сотрудники парка дали смельчаку имя.

Еще немного - и Тимур с Амуром стали звездами российских СМИ, подвинув в прессе Сашу Петрова и Сергея Бурунова. Посетители стали съезжаться в сафари-парк ради того, чтобы взглянуть на этот тандем. Приезжают и убеждаются: тигр с козлом разгуливают неразлучной парочкой. Следом слава пришла уже мировая: корейцы приехали во Владик снимать фильм про дружбу Амура и Тимура.

Правда, характеры у приятелей оказались разными. Амур - спокойный, невозмутимый флегматик. Тимур - дерзкий, задиристый и немного гопник. Может, он даже навязал тигру свою дружбу.

- Амур по своим делам ходил, а Тимур его преследовал, - считает Андрей. - Потом Тимур доигрался. Амур спал в своем логове. Тимур подошел, боднул его. Амур, видимо, спросонья... сломал ему позвоночник.

Может, 200-килограммовый кот и не хотел увечить компаньона. Не рассчитал. И вновь остался один спустя почти три месяца приятельства с козлом.

Зато скоро Амура свели с красавицей Уссури - не козой, разумеется, а тигрицей. У молодоженов родились двое тигрят. Правда, молодая мамаша оказалась легкомысленной особой и не стала воспитывать детенышей. Один из них умер, а другого выходил человек. Назвали зверя Шерханом.

Тигр сейчас одинок. Но как только подрастут его детки, он снова встретится с тигрицей Уссури. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Его воспитывала ветеринар, взяла домой на четыре или пять месяцев. Даже искусственное дыхание ему делала. Мы все его полюбили. Потом, когда подходили к вольеру, он нас узнавал, - уверена руководитель зооветеринарного отдела Приморского сафари-парка Галина Комарова.

Когда Шерхан Амурович подрос, эмигрировал в Арабские Эмираты - его передали по программе размножения амурских тигров.

А полгода назад Амур стал папкой во второй раз. С детьми не живет - не положено.

Тигрятам полгода. Ведут себя как котята - бегают и учатся точить когти. Фото: Виктория МИНАЕВА

Зато Уссури стала образцовой мамочкой: выгуливает двух ребятишек. У них еще нет имен.

Рычать тигрята пока не умеют, зато зевают эффектно. Фото: Виктория МИНАЕВА

Причина банальна: сотрудники парка не могут разглядеть, какого пола молодые хищники. И не спешат строить версии. А то получится, как с Амуром. Самого знаменитого тигра страны, оказывается, считали девушкой.

В этот раз Уссури оказалась хорошей мамой. Она поглощена воспитанием детей. Фото: Виктория МИНАЕВА

- К нам тогда приехали два тигра с именами Амурочка и Тайга. Потом оказалось, что не Амурочка, а Амур, - вспоминает появление в парке зверя Галина Комарова.

Жена Амура - Уссури и два ее детеныша. Фото: Виктория МИНАЕВА

Надеемся, самый знаменитый тигр не обидится, что мы раскрыли его старую тайну: брутального самца ошибочно считали тигрицей.

Как думаете, это девочка или мальчик? Фото: Виктория МИНАЕВА

В недавнем интервью «Комсомольской правде» астролог Елена Альмах сказала: к году Тигра хорошо бы обзавестись каким-то амулетом, связанным с этим хищником. Или, например, его фотографией.

Пол малышей пока не определили. Фото: Виктория МИНАЕВА

Считаем, что задачу выполнили: сделали собственные снимки с Амуром, Уссури и двумя тигрятами. Рассчитываем, что удачу следующего года разделят с нами все, кто прочел этот репортаж. Пишите в комментариях, чего желаете для себя в следующем году, и пусть Тигр исполнит задуманное.

Фото заряжено на удачу, она крадется к вам, как этот тигренок по снегу. Ждите счастья в новом году! Фото: Виктория МИНАЕВА

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