«Она меня дважды предупреждала»: ученый рассказал, как встретил в лесу дикую тигрицу

Виктор Сторожук разозлил тигрицу разговором по телефону. Фото: Виктория МИНАЕВА

Как готовиться к году Тигра? Нужно изучить повадки зверя, решили журналисты и отправились из Новосибирска в Приморье, где обитают хищники. Мы - сотрудники КП-Новосибирск - поездом приехали во Владивосток, затем добрались до села Барабаш и на машине углубились в лес, чтобы поставить фотоловушку.

У «Комсомольской правды» теперь есть своя фотоловушка в национальном парке «Земля леопарда». Фото: Виктория МИНАЕВА

Это место - национальный парк «Земля леопарда», где водятся разные хищники. Но главная цель нашей фотоохоты - именно большая полосатая кошка. Рассказываем, как ставили ловушку и получали инструкции безопасности на случай встречи со зверем.

УБЕГАТЬ ОТ ТИГРА НЕЛЬЗЯ - ПРИМЕТ ЗА ДИЧЬ

Итак, едем ставить наш аппарат с датчиком движения и фотокамерой. Когда рядом с ним появится зверь, устройство автоматически начнет снимать. Но что, если зверь придет прямо сейчас и застанет нас за установкой техники?

Сотрудники «Земли леопарда» помогают установить фотоловушку на тигра. Фото: Виктория МИНАЕВА

Нас инструктирует пресс-секретарь нацпарка Даниил Гончаров. При встрече с тигром не убегать, бутерброды ему не кидать. Лучше всего - пятиться назад, но не отворачиваться. Если готов пожертвовать рюкзаком - можно поставить его между собой и зверем. Хорошо бы иметь с собой фальшфейер - гильзу, способную дать факел сигнального огня. Зверя такая штука может отпугнуть.

Вероятность встречи с краснокнижным хищником на самом деле близка к нулю. Звери чувствуют запах человека и сами избегают контактов. Но вот сотрудник отдела науки нацпарка «Земля леопарда» Виктор Сторожук с тиграми встречался. Особенно тревожно прошел контакт с одной возмущенной самкой.

Даниил Гончаров проинструктировал, как вести себя при встрече с тигром. Фото: Виктория МИНАЕВА

- Она меня дважды предупредила. А я в лесу пользовался телефоном и не слышал предупреждений. Она своим рыком давала понять, что не надо сюда идти. А со мной в этот момент человек по мобильнику говорил, я слушал его и не мог понять, что кто-то рычит. И продолжал идти. Увидел тигрицу, когда она уже бросилась в мою сторону, - рассказал КП-Новосибирск ученый Виктор Сторожук. - Убрал телефон в карман, достал фальшфейер и стал уходить под углом 120 градусов. Убегать нельзя - за дичь примет. И в глаза нельзя смотреть. Смотреть нужно на тигра, но не в глаза. Старался выделять как можно меньше адреналина, зверь его чувствует. С очень быстрых прыжков тигрица перешла на короткие, а когда оставалось уже совсем небольшое расстояние, перешла на шаг. Там плато было и потом - резкий обрыв. Когда я скрылся в нем, между нами оставалось 8 - 10 метров. Видимо, к этому моменту тигрица поняла, что отогнала незваного гостя и он вряд ли побеспокоит ее еще. Преследование прекратила.

Напоследок проверяем батарейки. Фото: Виктория МИНАЕВА

КОШАЧИЙ ПАСПОРТ

У каждого тигра своя территория. Звери не рады на ней не только человеку, но и соплеменнику. А ученые фиксируют, на каком участке какая кошка обитает. Помогают все те же фотоловушки. Когда зверь попадает в кадр, эксперты выясняют, где это животное было замечено прежде.

Паспорта диких кошек выглядят так. Фото: Виктория МИНАЕВА

- У них на шкуре индивидуальные узоры. Узор анализируется специальной программой, которая потом при загрузке фотографии определяет, что это за тигр. У каждого тигра есть порядковый номер, - объясняет Даниил Гончаров.

Да, всего лишь порядковые номера. Тогда как у леопардов в нацпарке есть и имена. А еще у каждого зверя - паспорт. Там и набор фотографий, и возраст, и место «прописки», которое также определяют ловушки.

Ученые умеют различать тигров. У каждой кошки - свой неповторимый узор. Фото: Виктория МИНАЕВА

ДЯТЛЫ-ВАНДАЛЫ

Поймать в прицел камеры тигра или леопарда - одновременно и просто, и сложно. С одной стороны, техника в нужный момент все сделает сама. Но с другой... кто только не позирует перед сотнями установленных камер в лесу. Живности-то много. А есть такие божьи твари, которые норовят испортить технику. Особенно этим увлечены дятлы.

- Они имеют обыкновение, руководствуясь неизвестно чем, выдалбливать датчики движения фотоловушек, - говорит Даниил Гончаров и демонстрирует фото очередного пернатого вандала. Погибая от настойчивого клюва птицы, ловушка сняла своего «убийцу».

Фотоловушка сняла пернатого вандала. Фото: Национальный парк «Земля леопарда»

Теперь в суровом мире дикой природы предстоит осваиваться фотоловушке «Комсомольской правды». Установив ее, мы проверили работу датчика и камеры на себе. Несколько раз прошли мимо и убедились: камера бдит. Так что наше новогоднее сафари достигло своего кульминационного этапа. Теперь загадываем, кто попадет на фото первым: тигр, леопард, косуля или какой-нибудь дятел.

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