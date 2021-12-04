Военный-контрактник из Новосибирска стал няней

Новосибирец отлично ладит с детьми. Фото: предоставлено Вадимом ГАЛУШКИНЫМ.

57-летний новосибирец Вадим Галушкин за свою жизнь успел опробовать много профессий: долгое время работал столяром, пять лет служил по контракту в погранвойсках, несколько раз побывав в горячих точках, открывал собственное дело, работал в службе безопасности... А в 55 лет решил круто изменить свою жизнь и стал…няней. О том, как сейчас проходят его будни с малышами и почему он ни о чем не жалеет, «няня Вадя» рассказал КП-Новосибирск.

ПРИЗВАНИЕ ПОМОГЛА НАЙТИ ЖЕНА

— Некоторое время я работал в охране, но примерно два года назад меня сократили, и тогда в жизни наступил небольшой кризис. Все-таки возраст был уже приличный — 55 лет, оставаться без работы в такое время не хотелось. И тогда ситуация просто сложилась сама собой: моя жена, уже почти двадцать лет работающая няней, предложила мне ей помогать, — рассказал КП-Новосибирск Вадим Галушкин. — Обычно она сама ходила к своим воспитанникам домой, а в тот раз сразу двоих ребятишек мы приняли у нас дома. Вот так я и стал «няней Вадей».

Вадим пять лет служил по контракту. Фото: Фото: предоставлено Вадимом Галушкиным

За несколько дней работы с детьми Вадим понял, что наконец-то нашел свое призвание. Родня и знакомые мужчину поддержали, да и родителям малышей (особенно мальчишек) нравится, что их ребенку кто-то сможет показать пример настоящего мужского поведения.

— Для меня с детьми возиться было не в новинку. От первого брака у меня есть две дочери, которых я воспитывал сам. А сейчас они уже выросли, и у меня появилось трое внуков, — рассказывает Вадим. — Дочки порадовались, когда я начал работать вместе с Любой (жена Вадима — прим. Ред.), да и все наши друзья и знакомые тоже. И родители, которые приводят к нам своих детей, только за то, что у них будет сразу и няня и нянь!

Вадим служил в погранвойсках, а сейчас с радостью проводит время с малышами. Фото: предоставлено Вадимом Галушкиным

Пока что Вадим и Любовь на постоянной основе работают с тремя ребятами: мальчиком, которому три года, 8-месячным мальчиком и 3-месячной девочкой. Сибиряк говорит, что брать за день сразу много детей они не хотят: чтобы была возможность уделить каждому достаточно времени и внимания. Проводят с малышами время они в основном дома, но летом перебираются на дачу. Участок у сибиряков находится недалеко от Академгородка, и там Вадим тоже специально оборудовал пространство для ребятишек.

— С женой мы работаем в тандеме. Какого-то строго разделения обязанностей у нас нет, просто как-то мы уже за 15 лет брака научились так хорошо друг друга понимать, что делаем все как-то автоматически, — рассказывает мужчина. — Конечно, порой приходится нелегко: ведь нужно суметь выстроить работу так, чтобы соблюсти уже установившийся режим каждого из малышей. Особенно это важно, когда они приходят к нам надолго, а не на несколько часов. То есть, нужно учесть, кто что и в какое время должен кушать, у кого сколько раз и в какое время дневной сон, кто чем любит заниматься. Мы стараемся достаточно времени уделить каждому ребенку, но при этом и друг с другом они у нас общаются, несмотря на разницу в возрасте. Им очень интересно проводить время вот так вот друг с другом. Старшего мы учим общаться с младшими.

Кроме стандартных обедов, прогулок и дневного сна «няня Вадя» с женой стараются больше внимания уделять развитию малышей, чтобы их занятия были не только веселыми, но и полезными.

УЧИМ ДЕТЕЙ ДЕЛАТЬ ПЕРВЫЕ ШАГИ

— Многие мои знакомые не понимают, чем вообще можно заниматься с детьми, которым несколько месяцев. Спрашивают меня, что мы с ними делаем? Я на такое всегда встречный вопрос задаю. Говорю: «У вас самих есть дети? Есть. Им же тоже было когда-то несколько месяцев. Вот вы чем с ними занимались? Вот и мы тем же самым. Общаемся, играем, учим всем вещам элементарным, первые шаги учимся делать с детьми», — рассказывает Вадим. — С детками постарше, конечно, поле деятельности шире. И игры уже поинтереснее, на прогулках я вот старшего из наших мальчиков учу кататься на коньках, когда еще немного подрастет, планирую начать учить его играть в шахматы. Сейчас он у нас уже в свои три года знает буквы, мы их с ним учимся писать. Вообще, видеть результаты своей работы, видеть, что ты смог ребенка чему-то научить, что-то ему дать — это очень дорогого стоит.

Детям нравится проводить время с "няней Вадей". Фото: предоставлено Вадимом Галушкиным

И маленькие воспитанники «няне Ваде» отвечают не меньшей любовью.

— Работать с детьми, непросто, конечно, но от них получаешь колоссальное количество положительных эмоций и заряжаешься энергией. Когда маленький ребенок, с которым ты проводишь время, потом тянется тебя обнять — просто душа тает! — признается Вадим.

Заниматься сибиряки при этом готовы не только с малышами. Вадим утверждает, то ему интересно было бы поработать и с детьми постарше.

— Сейчас вот у нас просто так получилось, что в основном малыши, а вообще, я бы со школьниками поработал бы с удовольствием. Внимание всем детям нужно. Просто в зависимости от возраста у них разные интересы, — рассказывает сибиряк.

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