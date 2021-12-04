Новосибирский таксист сделал из своего автомобиля караоке на колесах

Дмитрий таксует больше 10 лет. Фото: предоставлено Дмитрием

Кто из нас не любит петь? Новосибирский 34-летний таксист Дмитрий решил совместить приятное с полезным. Из своего авто он сделал «караокемобиль».

ПОМОГЛА ПАССАЖИРКА

Дмитрий работает в такси больше 10 лет. Работа не сказать что самая творческая. Однажды сибиряку наскучили обычные поездки, и он решил привнести в будни немного красок.

— Идея у меня была давно. Сначала я впаял микрофон в старую магнитолу. Один раз, пока вез пассажирку, поделился с ней своей идеей. В конце поездки она перевела мне 5 тысяч рублей. Сказала, что это на осуществление мечты, — рассказал КП-Новосибирск Дмитрий, водитель «караокемобиля».

Дмитрий на эти деньги купил магнитофон с караоке и установил в машину. Однако в этом агрегате можно было увеличивать громкость только микрофона. Звук коррекции не поддавался, а для салона авто нужна специфическая настройка.

— Я долго ездил так, а потом купил микшерный пульт. Теперь я укомплектован по полной. Поставил в машине шумоизоляцию, громкие колонки. Да и спектр услуг расширил. К примеру, меня заказывают, чтобы поздравить кого-то с днем рождения или с каким-то другим праздником, — говорит водитель.

На микшере редактируется звук. Фото: предоставлено Дмитрием

Также Дмитрий выезжает на музыкальное сопровождение мероприятий. Если захотелось послушать музыку и спеть, но вы за городом, «караокемобиль» выручит на 100%.

ОТ КАДЫШЕВОЙ ДО КРУГА

На праздниках «караокемобиль» нарасхват, а во время обычных поездок по городу мало кто из пассажиров рискует изумить водителя своими вокальными данными.

— Из 10 человек, только трое осмеливаются взять микрофон. Многие не привыкли. Сели, что-то под нос буркнули и уткнулись в окно. Некоторым очень заходит, они поют, — объясняет мужчина.

Сибиряки всегда удивляются оформлению машины. Фото: предоставлено Дмитрием

По словам Дмитрия, чаще всего новосибирцы поют Лепса, Аллегрову и очень любят творчество Надежды Кадышевой. Периодически и Михаила Круга вспоминают.

— Я ищу на YouTube песни в формате караоке, однако там нет процентов — не говорят, насколько хорошо исполнитель справился. Поэтому я запускаю стримы в TikTok: мои подписчики оценивают пение пассажиров, — добавляет сибиряк.

Дмитрий планирует расширяться. В будущем он хочет купить микроавтобус и соорудить в нем многоместный караоке-бар.

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