«Привезли не маму, а чужую женщину»: в Новосибирской области сотрудники морга перепутали тела

Женщину похоронили не там. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области в морге перепутали тела двух пожилых женщин. Всему виной две первые буквы в их фамилиях. Из-за них скорбящим родственникам привезли на опознание не то тело. Родня не признала в умершей свою бабушку. Когда увидели ошибку в буквах, оказалось слишком поздно. Вторую умершую уже похоронили: ее родственники не заметили ошибки.

Мария Григорьевна Латкина переехала в Черепановский район несколько лет назад. Сюда ее перевез сын. Пенсионерка активно занималась внуками, помогала снохе по хозяйству.

— Маме было 94 года, и последнее время она чувствовала себя совсем плохо. Почти не ходила, жена кормила ее с ложечки. 6 декабря, когда я был на работе в Кузбассе, супруга позвонила и сказала, что мама умерла. Я тут же собрался и поехал домой, — рассказал КП-Новосибирск Вячеслав Латкин, сын умершей.

По словам мужчины, пока он был в дороге, организацией похорон занималась жена. Она договорилась с ритуальщиками, и они увезли тело в морг.

— Мы приехали на опознание на следующий день. Нам показывают тело, а человек-то незнакомый. Я был в шоке. Мы экстренно начали выяснять, куда дели маму, — возмущается сибиряк.

Как оказалось, работники морга перепутали тела из-за фамилии. Вместо Латкиной они привезли женщину с созвучной фамилией, которая начинается на те же буквы.

— Моей маме было 94 года, а той пенсионерке — 92. Родственники на ее похороны не приехали, поэтому никто и не интересовался, кого хоронят. Теперь в соседнем поселке под чужим памятником лежит моя мама, — говорит Вячеслав. — А другую женщину увезли обратно в морг.

В тот же день мужчина написал заявление в полицию. Ему нужно получить разрешение на эксгумацию тела своей матери и наказать виновных.

— Мы теперь ездим к маме на чужую могилу. Хочу, чтобы дело дошло до суда. Я буду требовать с тех, кто допустил ошибку, моральную компенсацию, — настаивает мужчина.

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