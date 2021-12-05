В Новосибирске кондуктор выгнала из автобуса девочек-подростков, которые не смогли рассчитаться картой

Девочки не ожидали, что в автобусе на них начнут кричать. Фото: личный архив.

Транспортный скандал грянул в автобусе №14: кондуктор выгнала на улицу девочек-подростков, которые не смогли рассчитаться банковской картой в салоне. Свою версию случившегося мама девочек рассказала КП-Новосибирск.

- Яна и Элона – сестры-близняшки, им по 16 лет. Они у меня очень воспитанные, застенчивые, от малейшего крика на них теряются, - рассказала КП-Новосибирск Светлана, мама девочек. – Дочки учатся на первом курсе колледжа, возвращались домой после учебы. Сели в автобус №14, должны были проехать 13 остановок до дома.

Но девочкам-подросткам пришлось покинуть салон: у кондуктора не оказалось терминала, через который они могли бы рассчитаться по банковской карте.

- Кондуктор начала требовать с дочек наличку, а у них ее не было. Тогда она с матами выгнала девочек на мороз. А у них с собой даже не было телефона, чтобы мне позвонить, - возмущается Светлана. – Такая же история повторилась и с еще одним автобусом, и дочки смогли только через час уехать домой на третьем автобусе, где работал терминал.

Когда девочки пришли домой и рассказали, что произошло, Светлана была возмущена:

- Моих дочек просто выкинули из автобуса! Почему они должны такое терпеть? Такое ощущение, что автобусы стали частной собственностью кондукторов: кого хочу – того везу. И орут они на тех, кто ответить не может. И какими безразличными стали люди: видели, какое безобразие в отношении детей творится, но никто не вступился! - говорит Светлана.

Юристы советуют маме девочек добиваться наказания для кондуктора.

- Кондуктора могут привлечь по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление»: её должны оштрафовать на сумму от 3000 до 5000 рублей. А транспортной компании грозит штраф за то, что они высадили несовершеннолетнего, хотя на территории Новосибирской области действует постановление, что такое запрещено, - объяснила юрист Инесса Рябинина. – Маме девочек я советую писать заявление в полицию и прокуратуру.

Светлана заявила, что безнаказанным такое поведение кондуктора не оставит.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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