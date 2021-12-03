Новосибирская клиника «Омикрон» судится с ООН из-за названия нового штамма коронавируса

Новый опасный штамм назвали буквой греческого алфавита Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сеть клиник «Омикрон» судится с Всемирной организацией здравоохранения из-за названия нового штамма коронавируса. Штамм назван по 15-й греческой букве алфавита, и от этой же буквы произошла латинская буква «О». Называть таким образом новые болячки — распространенная практика. Однако руководство сети считает, что такое совпадение грозим им репутационными потерями. Специалисты «Омикрона» рассказали подробности.

— Последнюю неделю вся страна встревожена новым штаммом коронавируса. Мы понимаем, что в ВОЗ исторически принято называть вирусы буквами греческого алфавита. Но сеть офтальмологических клиник «Омикрон» работает уже шестой год, у нас 5 регионов и 11 городов присутствия, и мы вложили значительные средства в создание бренда. Поэтому 30 ноября мы подали иск к ВОЗ и потребовали поменять название штамма хотя бы для России, — сообщил КП-Новосибирск маркетолог сети клиник «Омикрон» Андрей Морозов.

Клиники «Омикрон» занимаются микрохирургией глаза — лазерной коррекцией зрения и удалением катаракты с заменой хрусталика. По словам Морозова, в числе пациентов клиники десятки тысяч человек, но руководство опасается снижения потока клиентов. Новый штамм коронавируса вызывает неприятные ассоциации, особенно у пожилых пациентов.

— Пока массового потока звонков и вопросов мы не видим. Наши специалисты уже предупреждены, как объяснить людям, чем мы занимаемся, и помочь разобраться с тревогой. В самих клиниках соблюдается масочный режим, проводится санобработка, все сотрудники вакцинированы. Предъявлять QR-код мы не требуем, — добавил Андрей Морозов.

Комментарий вирусолога

Могли назвать китайской фамилией

Новосибирский вирусолог Сергей Нетесов рассказал, как выбирали название новому варианту коронавируса.

— Новый штамм решили назвать «Омикрон». Это необычно, так как вроде бы должны были дать ему букву «ню». Но она созвучна английскому слову New, что в переводе «новый», это весьма неудобно. А следующая буква — «кси» — созвучна одной из самых распространенных китайских фамилий, в том числе президента КНР. Совершенно зря компания пытается изменить название через суд, ведь древнегреческий алфавит никому не принадлежит и повсеместно используется в науке, — прокомментировал «КП-Новосибирск» вирусолог и доктор биологических наук Сергей Нетесов.

КОММЕНТАРИЙ МАРКЕТОЛОГА

«Людей это смутит»

Новосибирский маркетолог уверен: имидж клиники может пострадать.

— Думаю, сеть клиник «Омикрон» встанет рядом с уже получившим ни за что пивным брендом «Корона» — обоим случайно прилетело из-за того самого вируса. Если раньше слово «омикрон» ассоциировалось у кого-то с чем-то микроскопическим, у кого-то — с греческой буквой, а у большинства просто с чем-то умным, то сегодня ключевая ассоциация негативная да еще и у всех на слуху. Конечно, это повлияет на отношение к бренду. Безусловно, останутся преданные и вдумчивые пациенты, которые не будут обращать внимания на лексические игры, но широкий потребитель, принимающий решение во многом эмоционально, вероятнее всего, смутится. Это скажется на эффективности маркетинговых вложений и, следовательно, на общей экономике компании, — считает основатель digital-агентства Fedotov Studio Павел Федотов.

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