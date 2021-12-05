Новогодние концерты 2021-2022 в Новосибирске: афиша, билеты, расписание

Перед праздниками филармония дает много праздничных концертов. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

В преддверии Нового года много забот, но это не значит, что нельзя подарить себе и близким вечер прекрасной музыки. Какие новогодние концерты — 2021-2022 пройдут в Новосибирске — в нашей афише.

КАК ПОСЕТИТЬ НОВОГОДНИЕ КОНЦЕРТЫ В НОВОСИБИРСКЕ 2021-2022?

C 30 октября в регионе введено обязательное предъявление QR-кодов о вакцинации, перенесенном коронавирусе или результатов ПЦР-тестов на входе в театры и концертные залы. Коды не требуются на концертных программах, где соберется менее 100 человек.

«Музыка под снегом» (12+)

О чем: Лирические песни и романсы, известные советские шлягеры, мировые хиты и шедевры современной эстрады — в новогоднем концерте «Музыка под снегом». В концерте принимают участие Анна Малышева, актриса театра и кино (вокал), и Дмитрий Ковзель (певец, аранжировщик, композитор, пианист).

Где: ГКЗ имени А. М. Каца (Красный пр-т, 18)

Дата: 22 декабря

Время: 19.00

Цены: 400 — 800 руб.

«Тихим шагом, не спеша…» (12+)

О чем: Теплый и уютный праздничный концерт Русского академического оркестра. Будут исполнены песни «Зимняя любовь», «Я тебя никогда не забуду», «Дороги любви», «А снег идет», «Маленький принц» и другие хиты, прозвучит музыка Бабаджаняна, Гаврилина, Зацепина, Таривердиева, Рыбникова и Шаинского — то, что нужно для создания новогоднего настроения.

Где: Камерный зал филармонии (Красный пр-т, 32)

Дата: 22 декабря

Время: 19.00

Цены: 300 — 600 руб.

«Felicita, или Рождество в Сан-Ремо» (12+)

О чем: Легендарные хиты итальянских исполнителей: Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, Тото Кутуньо, «Рикки и Повери», Андреа Бочелли и Эроса Рамазотти. Исполняют ансамбль «Маркелловы голоса» и зажигательная группа Street Fiddlers.

Где: ГКЗ имени А. М. Каца (Красный пр-т, 18)

Дата: 24 декабря

Время: 19.00

Цены: 500 — 1200 руб.

«Музыка Рождества» (6+)

О чем: Светлые и торжественные произведения Чайковского, Баха, Крейслера и Дюпре, исполненные на скрипке и органе, прозвучат в рождественской атмосфере кафедрального собора.

Где: Кафедральный собор Преображения Господня (ул. Горького, 100)

Дата: 25, 26 декабря

Время: 15.30, 19.30

Цены: 500 — 900 руб.

«Новогоднее русское шоу» (12+)

О чем: Народные песни, музыкальные номера и живой интерактив ведущих вовлекут зрителей в праздничное действо. Главными персонажами «Новогоднего русского шоу» станут Дед Мороз, Снегурочка и, конечно же, сам Новый год!

Где: Концертный зал «Евразия» (ул. Селезнева, 46)

Дата: 28, 29 декабря; 3, 6, 7 января

Время: 18.00, 19.00

Цены: 400 — 900 руб.

«Пока часы двенадцать бьют» (12+)

О чем: За считаные часы до боя курантов ВИА «Белые росы» порадуют вас песнями, которые любят разные поколения. Прозвучат и народная «Метелица», и те песни, что десятилетиями не теряют популярность, и традиционные новогодние. И концерт не обойдется без Деда Мороза и Снегурочки — они увлекут в хоровод и детей, и взрослых, и артистов, и публику!

Где: Камерный зал филармонии(Красный пр-т, 32)

Дата: 31 декабря

Время: 17.00

Цены: 400 — 500 руб.

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