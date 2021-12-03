В Новосибирск привезли инновационный диагностический аппарат

Фото: АНО «Фарма2030».

Уникальный диагностический комплекс в Новосибирске представила АНО «Фарма2030». Он за несколько минут оценивает работу дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем, показывает стрессоустойчивость пациента и запас его адаптационных возможностей на случай апокалипсиса. Аппарат выдает 123 важных показателя организма, на основе которых врачи могут корректировать схемы лечения и реабилитации, а тренеры - подбирать оптимальные программы подготовки профессиональных спортсменов и занятий для любителей фитнеса.

Фото: АНО «Фарма2030».

«СИМОНА» - ДИАГНОСТИКА МОЕЙ МЕЧТЫ!

Диагностический комплекс называется очень мелодично - «Симона» - и расшифровывается как «система интегрального мониторинга Антонова», по фамилии его разработчика. Руководство спортивно-оздоровительного центра «Армада» интересуется современными технологиями и инновациями, постоянно мониторя новинки в области общей и спортивной медицины. Поэтому именно здесь и провели первое тестирование прибора. Убедиться в эффективности и достоверности работы этого чуда техники вызвались спортсмен и журналист.

Первым испытуемым стал тренер «Армады» Владимир. Он участник и призёр городских и областных соревнований по лёгкой атлетике, мастер функционального тренинга и персональный инструктор по бодибилдингу.

Фото: АНО «Фарма2030».

Владимир ложится на кушетку. Диагностику проводит специалист по клинической поддержке научно-образовательного центра инновационной медицины «Фарма2030» врач-реаниматолог Глеб Грибанов. Он вносит в систему данные, чтобы тестирование велось с учётом индивидуальных особенностей организма: веса, роста, возраста и других показателей. Затем протирает места крепления электродов к телу раствором морской соли для лучшей проходимости сигналов. Прикрепляет четыре датчика на одноразовые круглые пластины-пластыри в районе шеи и четыре - по бокам грудной клетки.

Система около трёх минут считывает показатели, которые видны на мониторе ноутбука и выводятся проектором на экран. Кстати, мобильная версия «Симоны» очень компактная, в неё входят измерительный блок, электроды с проводами и ноутбук с установленной программой.

Показатели Владимира впечатляют. У него высочайшая стрессоустойчивость, большой адаптационный запас, отлично развиты сердце и сосуды, здоровая дыхательная система. «Симона» говорит, что Владимир тренируется грамотно, без вреда для здоровья.

Фото: АНО «Фарма2030».

- Конечно, приятно понимать, что моя стратегия тренировок правильная. Мне объяснили, на что обратить внимание в будущем, за какими параметрами стоит следить. Вообще, это очень полезно - понимать, в каком состоянии начинаешь работать над своим телом и к каким результатам приходишь. Впечатляет, что на тело налепили восемь электродов - и через три минуты о тебе знают почти всё, - поделился Владимир.

Диагностика функционального состояния организма помогает определить уровень подготовленности спортсмена до тренировок, отследить динамику, увидеть хронические или острые заболевания. Она оценивает, как проходит восстановление после заболеваний, травм. Проводя обследования до и после тренировок, можно понять, насколько грамотно они подобраны, нет ли избыточности нагрузки, которая не закаляет, а истощает организм. Данные тестирования можно распечатать, а ещё они сохраняются в памяти «Симоны».

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К АРМАГЕДДОНУ?

Ну, если со спортсменами всё понятно, то насколько полезна «Симона» обычному гражданину? Следующим диагностику проходит журналист. Насыщенность крови кислородом отличная, стрессоустойчивость в нижней границе нормы, в целом физическое состояние хорошее, а вот адаптационные запасы организма практически отсутствуют.

Фото: АНО «Фарма2030».

Глеб Грибанов начинает выяснять, что могло стать причиной. А причины довольно распространённые: переболела ковидом полгода назад, напряжённая работа, недосып. Специалист объясняет, что очень важно выявить проблему на ранней стадии и не дожидаться, когда она перейдёт в острую форму.

- Когда у человека истощены адаптационные запасы организма, это означает, что если грянет армагеддон, то произойдёт мощная психологическая встряска, а если вы подхватите вирус, то справиться с ним будет весьма сложно. Поэтому при такой ситуации нужно не откладывая идти к врачу, пусть вам подберут грамотное восстановительное лечение. Принимайте витамины, отдыхайте и помните, что ваше здоровье в ваших руках, - комментирует результаты тестирования Глеб Грибанов.

Интересно, что благодаря такой диагностике можно увидеть не только ослабление всех жизненно важных функций организма, но и причины, благодаря чему врач может грамотно подобрать корректирующее лечение.

УВИДЕТЬ ПРОБЛЕМЫ, ПОКА НЕ ПОЗДНО

По словам кандидата биологических наук, директора научно-образовательного центра инновационной медицины «Фарма2030» Бориса Валентинова, главное преимущество прибора - это возможность увидеть зарождающиеся неполадки в организме на ранней стадии, а не тогда, когда уже поздно. Он помогает вовремя заметить, что что-то не так, и оперативно на это отреагировать.

В диагностический комплекс входят электрокардиограф, пульсоксиметр, измеритель артериального давления, реокардиограф, электроэнцефалограф, термометр. Дополнительно могут подключаться газовый модуль, модуль механики дыхания и метаболограф. Отличительное преимущество «Симоны» в том, что для диагностики на этом приборе нет возрастных ограничений, процедура не противопоказана при болезнях или травмах.

Фото: АНО «Фарма2030».

Какие патологические синдромы может увидеть аппарат?

• Снижение сократимости миокарда

• Нарушение сердечного ритма

• Ухудшение диатонической функции сердца

• Сгущение крови

• Дефицит калия, магния, цинка

• Расстройства лёгочной системы

• Перетренированность

• Вегетативные проблемы

Также «Симона» покажет, насколько велика ваша стрессоустойчивость и не пора ли отоспаться и рвануть в незапланированный отпуск.

Диагностическим комплексом уже заинтересовались крупнейшие спортивно-оздоровительные центры, он актуален для реанимаций, поликлиник и любых медицинских учреждений.