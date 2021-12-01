Дед Мороз в Новосибирске на Новый год 2022: где заказать на праздник, сколько стоит визит сказочного волшебника

Позаботиться о праздничке для малышей и найти подходящего Деда Мороза можно уже за месяц до Нового года. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

До самого любимого праздника в году остались считаные дни, и сибиряки уже начали заказывать в праздничных агентствах поздравления для детей. Если вы хотите порадовать ребенка, мы составили для вас удобную инструкцию, во сколько обойдется Дед Мороз в Новосибирске на Новый год 2022 и что лучше выбрать.

ХОРОВОДЫ И БУТАФОРСКИЕ ОЛЕНИ

Классика поздравлений - Дед Мороз и Снегурочка приходят к вам домой и развлекают малышей. Объявления можно найти не только на сайтах event-агентств, но и на платформах типа Авито и в соцсетях. А может, ваши знакомые подрабатывают перед Новым годом? Хороший шанс получить скидку по договоренности.

Средние расценки на Авито на 20 - 30 декабря - 1500 - 2500 рублей за полчаса программы. В праздничных агентствах цена экспресс-поздравлений поднимется до 2000 - 4500 рублей. В поздравление входят хороводы, танцы, загадки, также сказочные персонажи послушают стишки и подарят подарки.

Аниматоры стараются удивлять ребят и их родителей: предлагают поиграть в снежки, слепить снеговика, прокатиться на снегокате по зимнему лесу или устроить забеги на бутафорских оленях (хаски с накладными рожками). Бюджетный вариант такого развлечения обойдется в 2500 - 3000 рублей.

31 декабря и в начале января цены на те же услуги увеличатся до 4500 - 6000 рублей. Так что чем раньше Дедушка и его внучка придут к детям, тем экономнее получится.

ДЕД МОРОЗ НА УДАЛЕНКЕ

Тренд, появившийся в прошлом году: Дед Мороз и Снегурочка поздравят детвору по скайпу, WhatsApp или с помощью другого приложения. Актуально и дешевле всего: за 10-минутный сеанс видеосвязи просят 250 - 500 рублей. Разумеется, в канун Нового года цены также подрастут до 1000 - 1500 рублей.

УСАДЬБА ДЕДА МОРОЗА

Дед Мороз любит не только ходить в гости, но и приглашать к себе. С 15 ноября отрылась его усадьба в поселке Алексеевка под Новосибирском. Дедушка Мороз и Снегурочка примут группы из 20 - 30 ребят в сопровождении взрослых, поводят с ними хороводы, изготовят новогодние сувениры, поиграют на свежем воздухе и накормят обедом из русской печи. Программа длится 3 часа.

Стоимость:

- с 1 по 10 декабря и с 3 по 17 января - 1950 руб./чел.

- с 11 по 20 декабря - 2050 руб./чел.

- с 21 по 30 декабря - 2250 руб./чел.

Адрес: с. Алексеевка, ул. Мастеров, 12.

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