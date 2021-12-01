Душ, кофе, уборка «номера»: поезд стал для нас гостиницей на 5 дней - вот как мы обустроили быт

Журналисты «КП»-Новосибирск» провели в поезде почти пять дней. Фото: Виктория МИНАЕВА

Мы отправились из Новосибирска во Владивосток с предпраздничной миссией: перед годом Тигра узнать, как живут хищные кошки и для чего за ними наблюдают ученые.

Проехали в поезде полстраны. Городские высотки сменялись за окном тайгой, тайга - степями, степи - реками и озерами... Четыре часа мы ехали вдоль одного только Байкала, скользнув за это время по небольшому краешку озера.

В дороге ты просто любуешься видами из окна. Но если так провести весь путь, к концу маршрута просто окаменеешь. Уже на второй день нашего новогоднего сафари мы поняли: сейчас поезд - наш временный дом или как минимум гостиница. А значит, нужно организовать свой быт максимально комфортно. Теперь знаем, что для этого можно сделать.

Поезд, конечно, не пятизвездочный отель, но обустроить рабочее, спальное и кухонное место в нем можно. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ЧАШКИ, ВИЛКИ, ДВА НОЖА

- А у вас продаются разовые тарелки? - спросили мы у проводника.

- Я вам бесплатно дам на время пути. Даже многоразовую, - ответил тот, открывая шкафчик в своей каморке.

Так в нашем купе появились пара белых тарелок с приборами и, само собой, стаканы в неповторимых металлических подстаканниках. И это бесплатно.

Бесплатный и приятный бонус путешествия - стакан в подстаканнике для чая и кофе. Фото: Виктория МИНАЕВА

Удобно. С таким реквизитом мы на время превратили купе в кухню и сделали салат. В ход пошли вареные яйца с картошкой и консервы. В такое блюдо отличное впишется разная рыба, но мы выбрали, кажется, идеал - копченую сардинку иваси. Получилось символично: по пути в Приморье дегустировали консервы приморской же компании «Доброфлот». В салатик также отправилась зелень из Новосибирска.

Салат с рыбой от «Доброфлота» такой вкусный, что создан, чтобы его подавали в белых красивых тарелках. И такие найдутся у проводника. Фото: Виктория МИНАЕВА

Мы пообедали и сделали вывод: готовить в поезде можно! Поэтому вечерком перекусили домашними бутербродами с уже полюбившейся нам сардиной от «Доброфлота». Кстати, в ней много полезной омега-3 и омега-6, так что мы и голод утолили, и о здоровье позаботились.

В поезде можно готовить - у журналистов «КП»-Новосибирск» это получилось прекрасно. Фото: Виктория МИНАЕВА

КОЕ-ЧТО ВКЛЮЧЕНО

- Если желаете, можете обращаться за кофе. По 100 рублей, - предложил свой товар проводник. Как мы поняли, у него в купе есть кофемашина.

У него же можно купить кофе «три в одном» за 35 рублей, чай в пакетиках - от 30 до 45 рублей, пол-литровую бутылочку воды за 65 рублей и баночку безалкогольного пива за 165 рублей. Алкоголь в поезде тоже есть, но эта торговля монополизирована вагоном-рестораном.

Напитки в поезд лучше и выгоднее взять с собой, причем позаботиться, как об обычной воде, так и о лимонаде, кофе. Фото: Виктория МИНАЕВА

Ресторация, как вы уже поняли, нам не понадобилась. О напитках мы тоже позаботились заранее, взяв в дорогу минералку Jermuk, которую добывают в Армении (оцените географический размах нашего купе) и запас бутылочек воды DIO. Заодно прихватили и молотый кофе этой же компании. Кипяток в поезде есть, и он безлимитный. Это включено в стоимость билета.

Сидишь, попиваешь кофеек, смотришь в окно на заснеженные ели. Ну красота же...

УБРАТЬ КУПЕ ЗА 20 СЕКУНД

Традиционно после завтрака - стук в дверь. Это уборка «номера». Уж не обессудьте, но купе мы стали называть номером: фантазируем, что находимся в фешенебельном отеле.

Проводник наловчился быть такой прекрасной горничной, что за 20 секунд успевает пройтись пылесосом по всему нашему помещению - успевай только ноги поднимать.

Коврики в каждом купе и общую «красную дорожку» вагона пылесосят каждый день. Фото: Виктория МИНАЕВА

Впрочем, тут и территория для уборки не велика - коврик площадью квадратный метр.

Как опытные путешественники, ходим по нему в тапочках. В поезде нам такой обуви не предложили, но мы позаботились сами.

Тапочки, шорты, футболки - удобно и по-домашнему.

ХОЛОДНЫЙ ПРИЕМ

Через сутки мы объявили поиски душа.

- А что его искать-то? В соседнем вагоне, 150 рублей, - сказала проводница. Ранее на наши вопросы отвечал мужчина, теперь главенство в вагоне перешло к его сменщице.

Проходим ледяной, как Арктика, тамбур, попадаем в соседний вагон, и прямо перед нами - картинка с изображением душа. Желтая этикетка приклеена к двери, а за дверью - маленькое царство Мойдодыра: пара крючков, зеркало и кабинка с видавшей виды розовой шторкой.

- А полотенце выдаете?

- Да, с полотенцем - 250 рублей. Посмотрите наличными, - ответила проводница уже из этого вагона - вагона с душем.

Душ в поезде есть, но платный. Как придется заплатить и за полотенце. Фото: Виктория МИНАЕВА

За шампунь пришлось бы заплатить еще, но у нас был свой.

Кстати, водные процедуры сначала пришлось вынужденно совместить с закаливанием: оба вентиля подавали в душ холодную воду. В ответ на жалобу проводница сослалась на какую-то технологическую ошибку и через 20 минут предложила перемыться. Уже с горяченькой.

Итак, принимать душ в поезде можно, но не сказать, что сервис потрясает изысканностью.

ОН В ПОЕЗДЕ БОЛЬШЕ НЕ НУЖЕН

Бывалый путник привык брать в дорогу powerbank. Села батарея в смартфоне - цепляешь к переносному аккумулятору и смотришь, как растут проценты заряда.

Пассажиры без батареи выстраивались очередью к розетке. Обычно она располагалась рядом с туалетом.

Теперь многие поезда щедро обеспечены розетками. А значит, можно пользоваться смартфонами сколько угодно. И powerbank больше не нужен.

У нас еще и ноутбук с собой. Без электричества он протянул бы недолго, а с розеткой пользуйся, сколько хочешь.

Розетки в поезде есть! А у наших журналистов была еще и связь благодаря мобильному оператору Yota. Фото: Виктория МИНАЕВА

Мобильный интернет - тоже не проблема. Мы взяли с собой роутер Yota. Он чуть больше спичечного коробка и не требует никаких проводов. А трафик раздает одновременно хоть на восемь устройств.

Так что в пути у нас были и свежеприготовленные обеды, и напитки, и душ (правда, слишком бодрящий), и доступ к интернету, чтобы написать и выложить этот репортаж.

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