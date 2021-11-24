Депутаты просят увеличить бюджет на исполнение наказов избирателей

Комиссия приняла в первом чтении проект бюджета Новосибирска. Фото: Совет депутатов города Новосибирска

Состоялось заседание постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей под председательством Александра Бурмистрова. Что обсуждали народные избранники и какие решения были приняты - в нашем материале.

УВЕЛИЧЕНИЕ БЮДЖЕТА НА НАКАЗЫ

Комиссия по наказам обратилась к мэрии с просьбой увеличить объем финансирования наказов.

- Наказов тысячи. Объема средств, которые запланированы, явно не хватает, чтобы справляться с теми задачами, которые ставят перед нами горожане. Это наказы на спиливание деревьев, обустройство детских площадок, демонтаж аварийных погребов, гаражей на муниципальной территории, которые портят облик города. Предусмотрено выделение 65 миллионов. Мы считаем, что необходимо добавить к этой цифре еще 15 миллионов, чтобы увеличить объем средств до 80 миллионов рублей в 2022 году, до 90 миллионов рублей в 2023 году и до 100 миллионов рублей в 2024 году, - сообщает председатель комиссии Александр Бурмистров.

Речь идет о дополнительных средствах к тем, которыми администрации районов и округов и так располагают.

Антон Бурмистров.

ВОПРОС С КОЛЛЕКТОРОМ

Одним из самых сложных и конфликтных наказов остается вопрос с коллектором на площади Труда. Напоминаем, что из-за проседания коллектора приостановлены работы по строительству четвертого моста. По словам Александра Бурмистрова, техническое предложение, представленное концессионером, не устраивает проектировщиков.

- Нам предлагают техническое решение, которое оставляет этот коллектор деформированным, с уменьшенной площадью сечения, с измененными техническими характеристиками. Что делать? Новый коллектор. Они взяли обязательства. С моей точки зрения, город не должен принимать на баланс сломанный, деформированный коллектор, - отметил председатель комиссии Александр Бурмистров.

Комиссия единогласно проголосовала за обращение к председателю Совета депутатов города Новосибирска Дмитрию Асанцеву с просьбой о приглашении для выступления руководителя организации «Метро МИР» на очередной сессии Совета депутатов города Новосибирска.

- Хотелось бы услышать позицию: может быть, мы чего-то не понимаем. Пусть придет и публично расскажет нам обо всем, - предлагает председатель комиссии.

Вопрос с коллектором входит в работу по исполнению наказа избирателей «Сделать автомобильную развязку на площади Труда и площади Энергетиков». По стоимости этот наказ является одним из самых затратных для Новосибирска.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА

Комиссия приняла в первом чтении проект бюджета Новосибирска на ближайшие три года.

Основные параметры бюджета: доходы на 2022 год запланированы в объеме около 60,7 миллиарда рублей, расходы - около 61,5 миллиарда рублей. В 2023 году доходы немного снизятся - 58,6 миллиарда рублей, расходы также меньше - 59,3 миллиарда рублей. Таким образом, бюджеты на 2022 и 2023 годы в профиците. На 2024 год профицита нет: депутаты рассчитывают получить одинаковый доход и расход в размере около 59,7 миллиарда рублей.

Налог на доходы физических лиц является основным источником доходов города: его доля в прогнозных значениях достигает 58%.

БОЛЬШЕ ДЕРЕВЬЕВ

Из приятных новостей: депутаты планируют возобновление акции «Посади свое дерево». По условиям акции жители Новосибирска могли бесплатно получить молодой саженец, чтобы посадить его возле дома. В прошлом году городу была передана новая территория в Пашино: именно здесь будет организован новый питомник. Уже с 2022 года в питомнике планируют начать высадку кустов и деревьев. Ближайшие два-три года, пока свои деревья не выросли, власти будут специально закупать для горожан саженцы. Средства в бюджете уже заложены.