Новый год на площади Ленина отменили из-за коронавируса

Торжества у оперного в этом году не будет. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

Такое решение обнародовали на заседании постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству.

- 31 декабря из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции уличных культурно-массовых мероприятий не будет, - заявила заместитель мэра Анна Терешкова.

- К сожалению, в этом году мы не можем говорить о полноценных массовых гуляниях, полных залах театров, дворцов культуры, концертных организаций. Тем не менее Новый год в Новосибирске мы встретим, пусть и в несколько усеченном формате. На территории Театрального сквера планируется организовать праздничное пространство. Здесь расположится главная новогодняя елка высотой 23 метра, будет залит большой ледовый каток с пунктом проката коньков и теплой раздевалкой. Пока точная дата открытия катка не определена, все зависит от погоды, - рассказал начальник управления культуры мэрии города Новосибирска Владимир Державец.

Праздничные мероприятия пройдут в закрытых помещениях: сибиряков ждут концерты, спектакли, новогодние программы, мюзиклы и так далее. Все мероприятия будут организованы с соблюдением масочного режима в условиях социальной дистанции, с проверкой у зрителей QR-кодов.

В этом году горожане смогут оценить значительно обновленное оформление практически во всех парках культуры и отдыха. Появятся новые объекты, гирлянды, игрушки, единая цветовая стилистика. На территории 10 парковых зон планируется разместить небольшие бесплатные горки для детей, продолжит работу традиционный ледовый городок на набережной, будут работать 6 платных ледовых катков, пункты проката лыж. Состоится и традиционный фестиваль снежных скульптур в Первомайском сквере. Работы будут радовать горожан до конца января.

- Также есть вероятность, что мэрия организует большой бесплатный каток в Центральном парке с размещением проката коньков. Сейчас рассматривается такая возможность, - говорит председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству Александр Тарасов. - Если позволит погода, в парках будет организована работа зимних аттракционов.

Депутаты предложили коллегам и СМИ сыграть в хоккей с дворовыми командами.

- Мы предложили товарищеские встречи между депутатами и дворовыми командами, потому что в городе созданы уникальные условия, есть катки - их подготавливают, есть коньки - их можно взять напрокат, но не все жители об этом знают. Тем более в силу всех коронавирусных ограничений выходить на улицу будет полезно, - комментирует председатель комиссии Александр Тарасов, выдвинувший эту идею.

Александр Тарасов.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА

В 2022 году жителей Новосибирска ждут серьезные изменения. Проект благоустройства устанавливает запрет на выгул домашних животных в населенных зонах, на детских и спортивных площадках и т. д. Поэтому уже скоро хозяевам собак предстоит озаботиться поиском специальных площадок для выгула.

Владельцам современных средств передвижения также предстоит адаптироваться к новым правилам: устанавливается запрет на размещение электросамокатов, сигвеев и моноколес на территориях скверов, парков культуры и отдыха, проезжей части, автопарковках, газонах, тротуарах, у метро, у памятников, объектов культурного значения.

РЕМОНТ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ

На ремонт спортивных сооружений выделено всего около 5 миллионов рублей. Тем не менее ассигнования очень просят увеличить.

- Просим увеличить на 42 миллиона рублей, - отмечает председатель комиссии Александр Тарасов. - Это кричащие и больные цифры. Если сегодня не выделить 42 миллиона, завтра нужно будет уже 142 миллиона рублей.

Депутаты поддержали и проголосовали за то, чтобы все-таки попросить увеличить ассигнования на ремонт.