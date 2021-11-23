Как новосибирцам получить грант на свое дело?

Детская площадка с горками и качелями - то, чего вполне реально добиться по гранту. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пандемия коронавируса - непростое время во всех сферах, в этот момент поддержка государства особенно важна. И у сибиряков есть возможность ее получить: это гранты, на которые могут претендовать жители региона. Кто может подать заявку, объяснила депутат Совета депутатов города Новосибирска Екатерина Шалимова.

«ПРОПИСЫВАЙТЕ ЦЕЛИ ЧЕТКО!»

- Гранты - это условно безвозмездные субсидии от государства, которые выдаются на реализацию социально значимых проектов. Почему - условно? Должно быть либо софинансирование, либо участие самих жильцов в благоустройстве той же площадки - к примеру, сделать лавочки. Это все в обязательном порядке надо прописать в заявке. Грант - вещь очень логичная, его несложно выиграть, если четко проработать цели, механизмы реализации. Заявки могут подавать как общественные организации, так и частные лица. И в зависимости от гранта новосибирцы могут подобрать себе нужный вариант. Муниципальные гранты могут получить организации ТОС, общественники. Сумма, которую могут выдать по этим грантам, - 250 тысяч рублей, - объясняет депутат Екатерина Шалимова. - Суммы по областным грантам выше - до 600 тысяч рублей.

Областные гранты предоставляет министерство региональной политики, существует несколько видов. Безусловно, самая важная сфера для жителей города - благоустройство. Есть и федеральные гранты, в них строгих ограничений по сумме нет.

К слову, сама Екатерина Шалимова знает о процедуре получения грантов не понаслышке: она подавала заявку, когда была председателем ТОС «Мочищенский».

- Мы реализовали проект «Сквер поколений». Все началось с простой инициативы жильцов: «давайте подрежем ветки, уберем аварийные деревья на территории между двумя домами». Дальше - больше: мы составили проект, что хотим увидеть, провели голосование. Изначально задумывалась детская площадка, потом мы решили, что неплохо было бы сделать и спортивные сооружения, и лавочки, и освещение. И сейчас это место, куда с удовольствием приходят жители всего района, - говорит депутат Екатерина Шалимова.

Екатерина Шалимова.

«МОЖЕТ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ И БИЗНЕС»

Еще один важный момент: не обязательно, что вам дадут именно 250 тысяч рублей - все зависит от ваших запросов.

- Если заявку на установку детского игрового городка подает один дом, в котором живут три ребенка, а в другом случае речь идет о семи 13-этажных домах, где живут сотни детей и, конечно, благополучателей больше, то оценивается нужность проекта. А еще важно, чтобы в проекте было что-то такое, чего нет у других, своя изюминка, - рассказывает депутат. - Но даже если выделенная сумма меньше, чем 250 тысяч, это отличная возможность начать. А дальше может подключиться и бизнес: в ТОС «Мочищенский», к примеру, так и случилось - подключились компании.

Большинство заявок, конечно, касаются благоустройства - того, что люди видят рядом со своим домом каждый день: детские площадки, тренажеры, ограждения - список можно продолжать долго.

- Если рассуждать глобально, зачем нужен грант? Да, государство вкладывает много сил и средств в городскую инфраструктуру, но охватить все нельзя. И людям на местах виднее, где пробелы, что нужно дополнить. И десятки тысяч рублей, которые нужны на это, - суммы в рамках проводимых программ небольшие, но благодаря им можно красиво дополнить облик двора. К примеру, если у вас интересная задумка, то в грант можно включить и пункт, чтобы расписали серую стену, - добавляет депутат Екатерина Шалимова.

А это значит, что главное - жильцам вместе решить, каким они хотят видеть свой двор, и с помощью гранта воплотить свой двор мечты в реальность!